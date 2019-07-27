Deepcool Gammaxx V2 serisi AIO sıvı soğutucularını duyurdu

AMMAX serisi sıvı soğutucuları yüksek performans, iddialı tasarım ve bütçe dostu oluşuyla bilinen Deepcool bugün yeni çözümlerini duyurdu. Gammaxx V2 soğutucuları bol seçenekli oluşuyla kompakt sistemlerden tam boy kasalara geniş bir yelpazede sistemde kendisine yer edinmekte kararlı.

E şeklindeki sıvı kanallarıyla toplam yüzey alanı arttırılarak ısı aktarımının daha verimli hale getirildiği hepsi bir arada soğutucular 120 mm fanla birlikte geliyor. 120 mm, 240 mm ve 360 mm radyatör üzerinde şekillenen Gammaxx V2 ailesi ayrıca görsellik adına da anakartınızın RGB yazılımıyla da uyumlu çalışıyor.

30 dB altında gürültü seviyesi

http://www.deepcool.com/press/news/2019-07/65_11571.shtml

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Sıvı soğutma modellerinin en büyük sorunlarından birisi sızdırmazlık olunca üreticilerin de öncelikli olarak eğildiği konulardan birisi bu oluyor.geliştirdiğisistemiyle yüksek performansın tadını çıkarırken gözünüzün arkada kalmamasını amaçlıyor.Üzerindeki fanlar 4 pinlik konnektör aracılığıyla anakarta bağlanırkenüretiyor.hava akımı oluşturabilen fanların çalışma aralığı iseşeklinde. Sıvı soğutucuların ağırlıklarına baktığımızda radyatör boyutlarına göre sırasıyla 990 gr, 1293 gr ve 1696 gr görmekteyiz.Uyumluluk başlığı altında iseAM4/AM3 /AM3/AM2 /AM2/FM2 /FM2/FM1 soketleriyle uyumlu olan yüksek performanslı AIO’lar mavi ekipte de LGA20XX/LGA1366/LGA115X soketli sistemlerde kullanılabiliyor. Modellerin fiyatlarıysa L120, L240 ve L360 için sırasıyla 69.88$, 89.99$ ve 129.99$ olarak belirlenmiş.