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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Deepcool Gammaxx V2 serisi AIO sıvı soğutucularını duyurdu

Soğutma çözümleri üreticisi Deepcool hepsi bir arada sıvı soğutma çözümlerine Gammax V2 serisini ekledi. Yüksek performans ve güvenilirlik konusunda iddialı modellerin detayları haberimizde.
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Soğutucular / Fanlar
Metehan Göktaş
Yazar
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AMMAX serisi sıvı soğutucuları yüksek performans, iddialı tasarım ve bütçe dostu oluşuyla bilinen Deepcool bugün yeni çözümlerini duyurdu. Gammaxx V2 soğutucuları bol seçenekli oluşuyla kompakt sistemlerden tam boy kasalara geniş bir yelpazede sistemde kendisine yer edinmekte kararlı.
Sıvı soğutma modellerinin en büyük sorunlarından birisi sızdırmazlık olunca üreticilerin de öncelikli olarak eğildiği konulardan birisi bu oluyor. Deepcool geliştirdiği Anti-leak Tech Inside sistemiyle yüksek performansın tadını çıkarırken gözünüzün arkada kalmamasını amaçlıyor.
E şeklindeki sıvı kanallarıyla toplam yüzey alanı arttırılarak ısı aktarımının daha verimli hale getirildiği hepsi bir arada soğutucular 120 mm fanla birlikte geliyor. 120 mm, 240 mm ve 360 mm radyatör üzerinde şekillenen Gammaxx V2 ailesi ayrıca görsellik adına da anakartınızın RGB yazılımıyla da uyumlu çalışıyor.

30 dB altında gürültü seviyesi 

Üzerindeki fanlar 4 pinlik konnektör aracılığıyla anakarta bağlanırken 30 dB’in altında gürültü üretiyor. 69 CFM’lik hava akımı oluşturabilen fanların çalışma aralığı ise 500-1800 RPM şeklinde. Sıvı soğutucuların ağırlıklarına baktığımızda radyatör boyutlarına göre sırasıyla 990 gr, 1293 gr ve 1696 gr görmekteyiz.
Uyumluluk başlığı altında ise AMD’nin AM4/AM3 /AM3/AM2 /AM2/FM2 /FM2/FM1 soketleriyle uyumlu olan yüksek performanslı AIO’lar mavi ekipte de LGA20XX/LGA1366/LGA115X soketli sistemlerde kullanılabiliyor. Modellerin fiyatlarıysa L120, L240 ve L360 için sırasıyla 69.88$, 89.99$ ve 129.99$ olarak belirlenmiş.
http://www.deepcool.com/press/news/2019-07/65_11571.shtml Yorum Yaz
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