Deepcool Gammaxx V2 serisi AIO sıvı soğutucularını duyurdu

AMMAX serisi sıvı soğutucuları yüksek performans, iddialı tasarım ve bütçe dostu oluşuyla bilinen Deepcool bugün yeni çözümlerini duyurdu. Gammaxx V2 soğutucuları bol seçenekli oluşuyla kompakt sistemlerden tam boy kasalara geniş bir yelpazede sistemde kendisine yer edinmekte kararlı.
E şeklindeki sıvı kanallarıyla toplam yüzey alanı arttırılarak ısı aktarımının daha verimli hale getirildiği hepsi bir arada soğutucular 120 mm fanla birlikte geliyor. 120 mm, 240 mm ve 360 mm radyatör üzerinde şekillenen Gammaxx V2 ailesi ayrıca görsellik adına da anakartınızın RGB yazılımıyla da uyumlu çalışıyor.
30 dB altında gürültü seviyesiÜzerindeki fanlar 4 pinlik konnektör aracılığıyla anakarta bağlanırken 30 dB’in altında gürültü üretiyor. 69 CFM’lik hava akımı oluşturabilen fanların çalışma aralığı ise 500-1800 RPM şeklinde. Sıvı soğutucuların ağırlıklarına baktığımızda radyatör boyutlarına göre sırasıyla 990 gr, 1293 gr ve 1696 gr görmekteyiz.
http://www.deepcool.com/press/news/2019-07/65_11571.shtml Yorum Yaz Paylaş Tweetle