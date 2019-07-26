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Windows 10’un yıllık büyük güncelleme sayısı düşürülüyor

Microsoft yaptığı duyuruyla bundan sonra yılda 2 defa sunduğu büyük güncelleştirmelerini 1’e indireceğini duyurdu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
1 sa.
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Windows
Metehan Göktaş
Yazar
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Microsoft güncel işletim sistemi Windows 10’a şu ana dek yılda 2 defa getirdiği kapsamlı güncelleştirme politikasında değişikliğe gidiyor. Buna göre Windows 10’da göreceğimiz kapsamlı yenilikler daha seyrek gerçekleşecek.

Güncelleştirme siklusu yavaşlıyor 

Buna göre Microsoft büyük güncelleştirmelerini ikiye ayırmış durumda. Yılın ilk yarısında gelecek güncellemeler işletim sisteminin çekirdeğine, sürücü paketlerine ve API’lerine yönelik sunulacakken 2. yarıda dağıtılacak paketteyse daha çok arayüze yönelik geliştirmelere gidilecek.

Arüyüzün değiştiği sürüm küçük boyutta olacak ancak yine de aylık salı yaması olarak da geçen güncellemeden büyük olacak. İşletim sistemine yönelik gelecek versiyon için yine hacimli bir indirme dağıtılacak.
Örnek vermek gerekirse, hali hazırdaki 1903 büyük güncelleştirme olarak kabul edilecek ve 1909 bu doğrultuda arayüz odaklı bir sürüm olacak. İster 1903 ister 1909’dan geçin 2003 yapısı sizin için büyük bir güncelleştirme niteliğinde olacak.
https://www.techpowerup.com/257705/microsofts-biannual-major-windows-10-update-cycle-to-slow-down#g257705 Yorum Yaz
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mutercim 43 dk. en beğenilen
Güncelleştirme siklusu ne ya?
3 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
taharetmusluğu_ 5 dk.
Ulan şu lanet yarardan çok zararı olan güncellemelerinizi durdurun işletim sistemi değil bug simulator canım 8.1 im benim 8.1 de directx 12 olsa windows 10 a geçmek için bir sebep yok.
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bkaakco 40 dk.
Gaz vermek için senede 2 geliyordu. Microsoft da bu işin kendilerini zorladığını elbette biliyordu.
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mutercim 43 dk. en beğenilen
Güncelleştirme siklusu ne ya?
1 Yanıt Yanıtla +6
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Ahmet© 19 dk.
Güncelleşince sistemde daralmalar oluşuyor, bu daralma tüm sisteme kanallarını tahriş ederek sistemin bağırsaklarıda zorlamayla basur oluşmasıyla beraber bağırsak ve midenin alınmasıyla ağzın direk çıkşa bağlanmasına teknoloji dilinde güncelleştirme siklusu deniyor. Bugün girdi literatüre
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validatedev 10 dk. mutercim
Muhtemelen cycle ı çevirmeye çalışmışlar, ama olmamış 😂
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Sacred Spirit 1 dk. yeni yorumcu
Siklus döngü demektir. Latincedir.
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İnce 1 Çizgi 48 dk.
Bir tek bende mi bir sürü stabilizasyon sorunu var?
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Blasterreal 1 sa.
Apple yolunda devam eyyyyyhhhüüü Microsoft
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