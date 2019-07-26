Windows 10’un yıllık büyük güncelleme sayısı düşürülüyor

Microsoft güncel işletim sistemi Windows 10’a şu ana dek yılda 2 defa getirdiği kapsamlı güncelleştirme politikasında değişikliğe gidiyor. Buna göre Windows 10’da göreceğimiz kapsamlı yenilikler daha seyrek gerçekleşecek.
Güncelleştirme siklusu yavaşlıyorBuna göre Microsoft büyük güncelleştirmelerini ikiye ayırmış durumda. Yılın ilk yarısında gelecek güncellemeler işletim sisteminin çekirdeğine, sürücü paketlerine ve API’lerine yönelik sunulacakken 2. yarıda dağıtılacak paketteyse daha çok arayüze yönelik geliştirmelere gidilecek.
Arüyüzün değiştiği sürüm küçük boyutta olacak ancak yine de aylık salı yaması olarak da geçen güncellemeden büyük olacak. İşletim sistemine yönelik gelecek versiyon için yine hacimli bir indirme dağıtılacak.
https://www.techpowerup.com/257705/microsofts-biannual-major-windows-10-update-cycle-to-slow-down#g257705 Yorum Yaz Paylaş Tweetle