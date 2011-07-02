Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Delkin'den 95MB/saniye okuma hızı sunan SDXC bellek kartı

7 yıl
7,5b
1
11
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Delkin yüksek performanslı depolama birimine ihtiyaç duyan profesyoneller için hazırladığı SDXC bellek kartını duyurdu. 64GB depolama kapasitesi sunan ve UHS (Ultra High Speed)  arabirimiyle uyumlu olan bellek kartı,  95MB/saniye okuma ve 45MB/saniye yazma hızını destekliyor.
Geşlişmiş Hata Doğrulama Kodu özelliğine sahip olan bellek kartı ile Delkin, yüksek çözünürlükte kayıt yapabilen 3D kameraları ve DSLR makineleri hedef alıyor zira bu tür cihazlarda yüksek veri transferine olanak tanıyan bellek kartları büyük önem arz ediyor. 
Delkin tarafından ömür boyu garanti ile sunulan kartın fiyatı ise 539.99$ olarak açıklandı. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mushishi 7 yıl
D90'ın yanına yedek bir gövde alır, üzerine ikisine de Class10 kart takar paşa paşa kullanırım bu fiyata. :)

Hız konusunda gayet başarılı ona laf yok ama hızı gibi fiyatı da uçuk bir şey olmuş diğer kartların yanında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grimser 7 yıl
manyak bunlar 540$a kart mı olur ulen ssd mi bu?

sandisk extreme 5 yapıp karşılığını verir yakın zamanda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pcyeb 7 yıl
O FİYATI ONA VERECEĞİME 50-60$ LIK BİŞEY ALIR 5DK. FAZLA BEKLERİM...:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 7 yıl
Einstein
Taşınabilir bellekler bluetooth gibi kablosuz bir sistemle dosya aktarımını sağlayabilir hale gelebilir.

söylediğin bellekler satılıyor şuan.wifi üzerinden gönderiyor.direk gönderme ve kart içi okuma modu olanlar var. uk.eye.fi/...
slr makina aldığımda böyle bir kart düşünüyorum kesinlikle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unflattering 7 yıl
kartın fiyata bak ya bilgisayar fiyatına kart satıyorlar. Piyasada eşsiz olunca kıymetli oluyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 7 yıl
fiyata bak yahu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Einstein 7 yıl
Taşınabilir bellekler bluetooth gibi kablosuz bir sistemle dosya aktarımını sağlayabilir hale gelebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 7 yıl
keşke micro sd lerini yapsalar.
Galaxy s2 gibi Full HD kayıt yapan cihazlara çok hızlı kartlar takılması lazım yalnız şuana kadar microSD kartlar içinden en hızlı yazanın 18mb/s ile sandisk olarak biliyorum.
Team in class10 micro sd kartını aldı arkadaş ölçümlerde yazma hızının 15mb/s oldugu söyledi bana çok düşük geldi.Full HD kayıtların en az saniyede 20mb yazması gerekiyor.
Ancak piyasada hala hızlı bir microSD kart yok.
Samsung 32gb micro sd clas 10 ları seneye piyasaya sürcekmiş ancak 24MBps okuma ve 12MBps yazma hızına sahip. 12mb yazma çok düşük ya niçin böyle yavaş kartlar hazırlıyorlar anlamıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Klasör.:X:. 7 yıl
2004 yılında 512mb mmc kart almıştım 35tlye ne kadar büyük gelmişti bana boyut olarak.Şimdi ise tam tamına 128 katı hafıza kartları mevcut.Şu teknoloji kadar hızlı gelişen bişey varmı acep?Bakalım bundan bi 10sene sonra neler olacak teknoloji aleminde ömrümüz yeterse tabiki...

Ama tahmin yapmadan olmaz heralde mekanik hddler tamamen silinecek.Hatta bence gigabyte terimi silinecek terabayt konuşulacak.Piyasayı kavurmuş ssd ler artık sıradan olacak.Kimbilir belki ssdnin olumsuzluklarının kaldırılmış hali olan başka bir isimle teknloloji kullanılacak.
hadi teknoloji yürü be koçumm. :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pcyeb 7 yıl
performan iyi ama fiyat uçuk...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Obscurus 7 yıl
Hafıza kartı deyip geçmeyeceksin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7488 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, hafıza kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1 Haber: "2. Bölüm" Yepyeni teknoloji programı! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim