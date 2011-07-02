Delkin'den 95MB/saniye okuma hızı sunan SDXC bellek kartı

Delkin yüksek performanslı depolama birimine ihtiyaç duyan profesyoneller için hazırladığı SDXC bellek kartını duyurdu. 64GB depolama kapasitesi sunan ve UHS (Ultra High Speed) arabirimiyle uyumlu olan bellek kartı, 95MB/saniye okuma ve 45MB/saniye yazma hızını destekliyor.

Geşlişmiş Hata Doğrulama Kodu özelliğine sahip olan bellek kartı ile Delkin, yüksek çözünürlükte kayıt yapabilen 3D kameraları ve DSLR makineleri hedef alıyor zira bu tür cihazlarda yüksek veri transferine olanak tanıyan bellek kartları büyük önem arz ediyor.

Delkin tarafından ömür boyu garanti ile sunulan kartın fiyatı ise 539.99$ olarak açıklandı.