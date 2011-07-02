Delkin'den 95MB/saniye okuma hızı sunan SDXC bellek kartı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Delkin yüksek performanslı depolama birimine ihtiyaç duyan profesyoneller için hazırladığı SDXC bellek kartını duyurdu. 64GB depolama kapasitesi sunan ve UHS (Ultra High Speed) arabirimiyle uyumlu olan bellek kartı, 95MB/saniye okuma ve 45MB/saniye yazma hızını destekliyor.
Geşlişmiş Hata Doğrulama Kodu özelliğine sahip olan bellek kartı ile Delkin, yüksek çözünürlükte kayıt yapabilen 3D kameraları ve DSLR makineleri hedef alıyor zira bu tür cihazlarda yüksek veri transferine olanak tanıyan bellek kartları büyük önem arz ediyor.
Delkin tarafından ömür boyu garanti ile sunulan kartın fiyatı ise 539.99$ olarak açıklandı.
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Hız konusunda gayet başarılı ona laf yok ama hızı gibi fiyatı da uçuk bir şey olmuş diğer kartların yanında.
sandisk extreme 5 yapıp karşılığını verir yakın zamanda
söylediğin bellekler satılıyor şuan.wifi üzerinden gönderiyor.direk gönderme ve kart içi okuma modu olanlar var. uk.eye.fi/...
slr makina aldığımda böyle bir kart düşünüyorum kesinlikle
Galaxy s2 gibi Full HD kayıt yapan cihazlara çok hızlı kartlar takılması lazım yalnız şuana kadar microSD kartlar içinden en hızlı yazanın 18mb/s ile sandisk olarak biliyorum.
Team in class10 micro sd kartını aldı arkadaş ölçümlerde yazma hızının 15mb/s oldugu söyledi bana çok düşük geldi.Full HD kayıtların en az saniyede 20mb yazması gerekiyor.
Ancak piyasada hala hızlı bir microSD kart yok.
Samsung 32gb micro sd clas 10 ları seneye piyasaya sürcekmiş ancak 24MBps okuma ve 12MBps yazma hızına sahip. 12mb yazma çok düşük ya niçin böyle yavaş kartlar hazırlıyorlar anlamıyorum.
Ama tahmin yapmadan olmaz heralde mekanik hddler tamamen silinecek.Hatta bence gigabyte terimi silinecek terabayt konuşulacak.Piyasayı kavurmuş ssd ler artık sıradan olacak.Kimbilir belki ssdnin olumsuzluklarının kaldırılmış hali olan başka bir isimle teknloloji kullanılacak.
hadi teknoloji yürü be koçumm. :P