Tik işareti nasıl yapılır? Klavyede okey işareti (✓) yapma

Onaylama veya herhangi bir şeyin yapıldığını ifade etmek için kullanılan "Tik işareti nasıl yapılır?" sorusu çokça merak ediliyor. Öyle ki klavyede doğrudan tik işareti olmadığı için bazı kullanıcılar tik işaretinin nasıl yapıldığını bilmiyor. Bizde özellikle Word'de kullanılan ve okey işareti olarak da bilinen tik işareti yapma kısa yolunu sizler için derledik.
Tik işareti yapma kısayolu
Klavyede tik işareti, Alt gr + 0252 tuşlarına aynı anda basılarak yapılır.
Bu kısayolla uğraşmak istemeyip telefondan tik işareti kopyalamak isteyenler, başlıktaki okey işaretinin üzerine basılı tutup bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilgisayardan kopyalamak isteyenler ise okey işaretinin üzerine gelip farenin sağ tuşunu kullanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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