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    Tik işareti nasıl yapılır? Klavyede okey işareti (✓) yapma

    Klavyede tik işareti nasıl yapılır sorusunun cevabı haberimizde. Tıklayın, hem okey işaretini kopyalayın hem tik işareti nasıl yapılır öğrenin.                  
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    Onaylama veya herhangi bir şeyin yapıldığını ifade etmek için kullanılan "Tik işareti nasıl yapılır?" sorusu çokça merak ediliyor. Öyle ki klavyede doğrudan tik işareti olmadığı için bazı kullanıcılar tik işaretinin nasıl yapıldığını bilmiyor. Bizde özellikle Word'de kullanılan ve okey işareti olarak da bilinen tik işareti yapma kısa yolunu sizler için derledik.

    tik (okey) işareti yapma
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    Tik işareti yapma kısayolu

    Klavyede tik işareti Alt gr + 0252 tuşlarına aynı anda basılarak yapılır.

    Bu kısayolla uğraşmak istemeyip telefondan tik işareti kopyalamak isteyenler, başlıktaki okey işaretinin üzerine basılı tutup bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilgisayardan kopyalamak isteyenler ise okey işaretinin üzerine gelip farenin sağ tuşunu kullanabilir.

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