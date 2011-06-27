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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell, 2012 için Compal'a 10 milyon adet dizüstü bilgisayar siparişi verdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Uzakdoğu'nun önemli bilişim yayın organlarından Digitimes'ın haberine göre dünyanın önde gelen bilgisayarın üreticilerinden Dell, 2012 yılı için Tayvan merkezli ODM şirketlerinden Compal Electronics'e işletmelere yönelik 10 milyon adet dizüstü bilgisayar siparişi verdi. Compal, böylelikle 2012 yılı için Acer, Dell, Lenovo ve Toshiba'nın önemli iş ortaklarından biri haline gelirken; kaynaklar Compal'ın Dell'in 2012 yılı için üretmeyi planladığı işletmelere yönelik bilgisayarların %90'ında Compal imzası olacağı belirtti.

Dell, 2011 yılı için işletmelere yönelik olarak Compal'a 7-8 milyon adet, Foxconn'a ise 2-3 milyon adet dizüstü bilgisayar siparişi vermiş; ancak birçok kaynak, 2012'den itibaren Dell'in üretim hattını Foxconn'dan Compal'a kaydıracağını iddia etmişti.



<a href="http://www.digitimes.com/news/a20110627PD200.html">Digitimes</a> Yorum Yaz
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séquestre 8 yıl
İddia doğruymuş demek ki..
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