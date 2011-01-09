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Dell, Alienware M17x'de Sandy Bridge güncellemesi yaptı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell oyuncular ve yüksek performans tutkunları için hazırladığı dizüstü bilgisayarı Alienware M17x'de, Sandy Bridge güncellemesi yaptı. 10 Ocak'tan itibaren satışa sunulacak M17x'in üçüncü revizyonuyla birlikte kullanıcılara, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ikinci nesil Core i3, Core i5 ve Core i7 (Sandy Bridge) işlem seçenekleri sunulacak.

Intel'in P67 Express yonga seti üzerine inşa edilen özel tasarımlı dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak Nvidia'nın 1,5GB bellekli GeForce GTX 460M veya AMD'nin 1GB Radeon HD 6870M/2GB bellekli Radeon HD 6970M çözümüyle konfigüre edilebilecek. Aynı zamanda 3D Stereoscopic desteği sunan sistemde, 120Hz WLED panel kullanılıyor.

1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 17-inç ekrana sahip Alienware M17x rev.3, kablosuz görüntü aktarımı için Wireless HD teknolojisine de sahip. Dell tarafından yurt dışı satışına 10 Ocak'ta başlanacak olan Sandy Brige tabanlı üçüncü revizyon Alienware M17x'in fiyatı ise tercih edilecek konfigürasyona göre değişiklik gösterecek.


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DH Misafiri 8 yıl
Para bahane bilgisayar şahane
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DH Misafiri 8 yıl
Bu canavar bende olucak yapacaklarımı düşünmek bile istemiyorum. Zengin olursam alıcam bir tane .D
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CodeMachine 8 yıl
rüyamda bile göremem bu bilgisayarı :(
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maliahmet1 8 yıl
fiyat bilgiside olsa daha iyi olurdu buradan bakınca donanımlar cok güzel
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turbo-powwer 8 yıl
Keşke GTX 485M olsaymış belki de koyabilirler :) o zaman süper seçim olur :) bu arada HD 6970 de güzel seçim :)
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35turka 8 yıl
Mükemmel bir makineydi daha da mükemmel yapmışlar. Helal !
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