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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell, Nvidia Tegra 2'li Streak 7'nin 3G'siz versiyonunu da satışa sundu

8 yıl
11,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kapalı kapılar ardında yeni nesil tablet bilgisayarlar için çalışmalarına devam eden Dell, 7-inç boyutundaki Streak modelinin 3G desteği olmayan versiyonunu da Amerika'da satışa sundu.

Kablosuz internet erişimi için sadece WiFi teknolojisini kullanan Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarın 800 x 480 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekranı aynı zamanda Gorilla Glass teknolojisi ile çizilmelere karşı yüksek koruma sağlıyor. Android 2.2 işletim sistemini kullanan ve 16GB dahili depolama kapasitesiyle gelen tabletin diğer özellikleri arasında Bluetoot 2.1, SDHC bellek kartı slotu, 5 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera gibi detaylara yer veriliyor.

İhtiyaç duyduğu gücü 2780 mAh kapasiteli pilden alan 3G'siz Streak 7, Dell'in resmi web sitesinden üzerinde 379.99$'lık etiket fiyatıyla müşterilerini bekliyor.


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VideOyun 8 yıl
Bu ürünlerin en büyük dezavantajı ekranları çok arkadaş ucuz tabletlere yöneldi ama ekran kalitesini görünce çok üzülmüştü.Exper içinde öyle olmuştu belki 2012 yılı içinde en kalitesiz ekranlar bile çekilir hale gelebilir.
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ismetdai 8 yıl
Ekran çözünürlüğü kötü ama fiyatı iyiymiş.
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sadtneverdie 8 yıl
Keşke Türkiye ye gelse ve alabilsek.
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