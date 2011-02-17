Dell, Windows 8 işletim sistemli tablet bilgisayar planlıyor

Son günlerde AMD'yi satın alacağı yönündeki bazı dedikodularla gündemde olan Dell, tablet bilgisayar pazarı için yeni model çalışmalarına devam ediyor. Hem telefon hem de tablet olarak kullanılabilen melez tasarımlı 5-inç Streak modeliyle pazara adım atan firma, CES 2011'de Nvidia Tegra 2'li Streak 7 modelini tanıtmış, iPad'e rakip olarak hazırlanan 10-inç boyutundaki model için de çalışmalarını sürdürdüğünü duyurmuştu. Dell'in gün ışığına çıkan yeni bir haritasına göre, firma farklı platformları kullanan çok sayıda model üzerinde çalışıyor. Gallo kod adını taşıyan ve Android 3.0 işletim sistemiyle gelen 10-inç tabletini Nisan ayında pazara sunacağı belirtilen Dell, Mayıs ayının sonuna doğru ise Rosemount kod adını taşıyan ve Windows 7 işletim sistemini kullanan yeni bir model sunacak.

Dell'in yol haritasına göre, Temmuz ayında MLK kod adıyla anılan güncellenmiş bir Streak 7 modeli pazara sunulacak gibi görünüyor. Ekim ayı içerisinde Sterling kod adını taşıyan ve Android 3.0 işletim sistemimini kullanan 7-inç model sunacak firma, 2012'ye ise hızlı bir giriş yapacak ve üç yeni model lanse edecek. Opus One kod adlı 5-inç modelinde Android 3.0, Silver Oak kod adlı 7-inç modelinde Android 3.0 ve Peju kod adlı 10-inç modelinde Windows 8 işletim sistemini kullanacak olan firma, Windows 8 işletim sistemli tablet sunan ilk firmalardan birisi olacak gibi görünüyor. Ancak Ocak 2012, ARM destekli Windows 8'in çıkışı için çok erken bir tarih olarak değerlendiriliyor ve tahminler, mühendislik örneği bir cihazın Las Vegas'da yapılacak CES 2012 Fuarı'nda tanıtılacağı üzerinde yoğunlaşıyor.