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Dell, Windows 8 işletim sistemli tablet bilgisayar planlıyor

8 yıl
15,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell, Windows 8 işletim sistemli tablet bilgisayar planlıyor
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Son günlerde AMD'yi satın alacağı yönündeki bazı dedikodularla gündemde olan Dell, tablet bilgisayar pazarı için yeni model çalışmalarına devam ediyor. Hem telefon hem de tablet olarak kullanılabilen melez tasarımlı 5-inç Streak modeliyle pazara adım atan firma, CES 2011'de Nvidia Tegra 2'li Streak 7 modelini tanıtmış, iPad'e rakip olarak hazırlanan 10-inç boyutundaki model için de çalışmalarını sürdürdüğünü duyurmuştu. Dell'in gün ışığına çıkan yeni bir haritasına göre, firma farklı platformları kullanan çok sayıda model üzerinde çalışıyor. Gallo kod adını taşıyan ve Android 3.0 işletim sistemiyle gelen 10-inç tabletini Nisan ayında pazara sunacağı belirtilen Dell, Mayıs ayının sonuna doğru ise Rosemount kod adını taşıyan ve Windows 7 işletim sistemini kullanan yeni bir model sunacak.

Dell'in yol haritasına göre, Temmuz ayında MLK kod adıyla anılan güncellenmiş bir Streak 7 modeli pazara sunulacak gibi görünüyor. Ekim ayı içerisinde Sterling kod adını taşıyan ve Android 3.0 işletim sistemimini kullanan 7-inç model sunacak firma, 2012'ye ise hızlı bir giriş yapacak ve üç yeni model lanse edecek. Opus One kod adlı 5-inç modelinde Android 3.0, Silver Oak kod adlı 7-inç modelinde Android 3.0 ve Peju kod adlı 10-inç modelinde Windows 8 işletim sistemini kullanacak olan firma, Windows 8 işletim sistemli tablet sunan ilk firmalardan birisi olacak gibi görünüyor. Ancak Ocak 2012, ARM destekli Windows 8'in çıkışı için çok erken bir tarih olarak değerlendiriliyor ve tahminler, mühendislik örneği bir cihazın Las Vegas'da yapılacak CES 2012 Fuarı'nda tanıtılacağı üzerinde yoğunlaşıyor.

Dell, Windows 8 işletim sistemli tablet bilgisayar planlıyor
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Rainbow6 8 yıl
Bi ton tablet haberi cikiyoda nerde satiliyo bu makinalar hala anlamis degilim ben canli olarak sadece ipad ve samsung galaxy tab bi dandik cin mali tabletlerden birini gordum .... yani cin mali tabletler bile daha fazla ulasilir bi konumda ama bu marka cihazlar paso haber yapiyolar ama dogru duzgun sunum yok birde nedense pahalilar nasil rakip olmayi dusunuyolar piyasaya cok merak ettim
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Bl00dyHell 8 yıl

Rainbow6

Bi ton tablet haberi cikiyoda nerde satiliyo bu makinalar hala anlamis degilim ben canli olarak sadece ipad ve samsung galaxy tab bi dandik cin mali tabletlerden birini gordum .... yani cin mali tabletler bile daha fazla ulasilir bi konumda ama bu marka cihazlar paso haber yapiyolar ama dogru duzgun sunum yok birde nedense pahalilar nasil rakip olmayi dusunuyolar piyasaya cok merak ettim


Exper EasyPad Migros'ta satılıyor



Ayrıca burada bahsedilen Windows masaüstü bilgisayarlarda kullanılan Windows'sa bence çok gereksiz. Windows tabletlere uygun bir işletim sistemi değil bence.
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Volkanbaba 8 yıl

Rainbow6

Bi ton tablet haberi cikiyoda nerde satiliyo bu makinalar hala anlamis degilim ben canli olarak sadece ipad ve samsung galaxy tab bi dandik cin mali tabletlerden birini gordum .... yani cin mali tabletler bile daha fazla ulasilir bi konumda ama bu marka cihazlar paso haber yapiyolar ama dogru duzgun sunum yok birde nedense pahalilar nasil rakip olmayi dusunuyolar piyasaya cok merak ettim

Yurtdışında avrupa ve amerikada fena satılıyor türkiyede pek sarmadı yavaş yavaş
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Xagdas 8 yıl
2011 haziran - eylül donemi hem okulların kapanmasıyla ogrencilere hediye, hem de aşk, iş, dogumgunu ve teknoloji fuarları nedeniyle, tablet alım patlaması olacak gibi...
iPad sahibi olmama ragmen yeni bi tane daha almanın düşüncesi icine şimdiden girmeye başladım.
Şöyle (bizde 4G olmadıgından) 3G,
çift çekirdek (belki 1,5 GHz x2),
1 (ya da çıkarsa 1,5) GB ram,
32-64 GB ssd,
önlü arkalı kamera,
1280 piksek ya da üzeri çözünürlük,
1080p blueray rip video akıcı oynatabilme,
8 saat video, 12 saat internet gibi batarya süresi...
Evdeki pc ve tv 3D olmadıgından 3D cekim yapmasına ya da oynatmasina gerek yok tabletin, bulamam ben ona film falan simdi.
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