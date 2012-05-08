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Dell oyun odaklı ultrabook sunabilir

7 yıl
14,6b
1
24
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, piyasaya sunduğu XPS 13 Ultrabook modelinin elde ettiği satış başarısından sonra bu alandaki çalışmalarına hız verebilir. Dell başkan yardımcısı Sam Burd açıklamasında şu an talebi karşılayacak oranda ultrabook üretimini gerçekleştiremediklerine dikkat çekerken, tüketici tarafındaki ilgi ve Intel'in bu alandaki desteğiyle birlikte Dell'in yakın gelecekte piyasaya farklı fiyat segmentlerine yönelik yeni modeller sunması da bekleniyor. Öte taraftan firmanı oyun odaklı bir ultrabook sunması da kuvvetle muhtemel görünüyor.
Dell yüksek performans ve oyun odaklı bilgisayarlar hazırlayan alt markası Alienware ile oyun odaklı ultrabook dönemini başlatan isimlerden biri olabilir. Hatırlanacağı üzere Acer daha önce M3 modeliyle Nvidia'nın GeForce GT 640M grafik yongasını kullanan bir ultrabook hazırlamıştı ancak bu sistem inceliği dışında ultrabook olarak nitelendirilen form faktörü birebir karşılayabilen bir cihaz değildi zira kullanıcılar incelik dışında aynı zamanda olabildiğince hafif modeller bekliyordu. Dell tarafında ise Alienware çatısı altında markanın karakteristik tasarım anlayışını sürdüren konfigürasyon anlamında Nvidia GPU kullanan güçlü bir ultrabook sunacak gibi görünüyor.

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LINEBACKER 7 yıl en beğenilen
Bu ultrabooklarda dokunmatik ekran olacakmı. Win 8 li dokunmatik ultrabook almak istiyorum ilerde.
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Recharged 7 yıl
Fiyatları anormal olacaktır şimdiden bunu görebiliyorum.
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niziolekyis 7 yıl

Herkes bunu bekliyor aslında, dokunmatik olmayan dizüstü bu saatten sonra eksik teknoloji sınıfında, iş görsün diye alacam, üstüne binlerce dolar sayacam, çok mantıksız.
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dreamblue35 7 yıl
dell firmasını hep notebook ların ıphone' gibi görürüm gereksiz pahalı bir marka
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Gatetrans 6 yıl dreamblue35
dreamblue35

dell firmasını hep notebook ların ıphone' gibi görürüm gereksiz pahalı bir marka

BMW 3.20d nin ucuza satıldığını gördünmü hiç? Yada mercedes C180.DELL de çok ucuz olmayacaktır.Kaliteli istiyorsan pahalı olacak bu gerçek.
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IceRulez 7 yıl
myemperor26
Bu güzel tasarıma i7 3610qm , gt650m , 8-16-32 GB i-ssd denilen quick boot yapan sistem, 500gb 7200 rpm hdd , 8 gb da bellek koysunlar

arkadaş şu smile'a çok güldüm ya
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HTC Specialist 7 yıl
Ah Dell bide şu köşelerin aşırı yuvarlatılmasa...
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hayyam_karadenizli 7 yıl
LINEBACKER
Bu ultrabooklarda dokunmatik ekran olacakmı. Win 8 li dokunmatik ultrabook almak istiyorum ilerde.

Herkes bunu bekliyor aslında, dokunmatik olmayan dizüstü bu saatten sonra eksik teknoloji sınıfında, iş görsün diye alacam, üstüne binlerce dolar sayacam, çok mantıksız.
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E_Aydin35 7 yıl
XPS 3 gibi şık, doannımlı ve ince olursa yeni model ile aslında AMD'nin şu sıralar yüklendiği mobil ekran kartlarından biri olabilir, ama Nvidia'nın mobil kartlardaki başarısı göz önünde bulundurulursa daha mantıklı8 bir Ultrabook olur..
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artcraft35 7 yıl
bilgisayarında günde 1-2 saat oyun oynamak isteyenler içinn yeterli olabilir. ancak bir hardcore oyuncunun ciklet tasarımlı bir klavye ile tatmin olması bence pek mümkün değil
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janparey 7 yıl
çok saçma sen zaten bu haliyle 2000TL veriyosun bu ekran kartının tdpsi ve çektiği güç eklenince bütün dengeler bozulacak.Ultrabookun çıkış amacına aykırı cihazlar çıkartıyorlar.Ayrıca gidip o 640M li cihazı alan birisi oyunları 1600x900 de full ayarda oynayabilecek mi acaba.
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Cengaver53 7 yıl
bu dediğiniz sistemleri bilgisayara yerleştirmesi için çok güçlü soğutma sistemi kurması gerekir bunun içinde kasayı şişirmek zorunda kalacak yoksa yanar buda ultrabook kasa tasarımından çıkarır adı ultrabook olur ama dzaynı değil.
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vknyvz 7 yıl
alienware cok sacma fiyat koyuyor fakat, normalin ustunde 500-600 dolar sirf isim
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OnlyChaos 7 yıl
Dell "hafif, ince ama oyun oynatmaz" kanısını yıkarsa helal olsun. Bahsedilen cihaz çıkarsa aklımı çelen Ultrabook ve oyuncu dizüstü ayrımı bir bütün olarak. Hayaldi inşallah gerçek olacak.
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