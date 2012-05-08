Dell oyun odaklı ultrabook sunabilir

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, piyasaya sunduğu XPS 13 Ultrabook modelinin elde ettiği satış başarısından sonra bu alandaki çalışmalarına hız verebilir. Dell başkan yardımcısı Sam Burd açıklamasında şu an talebi karşılayacak oranda ultrabook üretimini gerçekleştiremediklerine dikkat çekerken, tüketici tarafındaki ilgi ve Intel'in bu alandaki desteğiyle birlikte Dell'in yakın gelecekte piyasaya farklı fiyat segmentlerine yönelik yeni modeller sunması da bekleniyor. Öte taraftan firmanı oyun odaklı bir ultrabook sunması da kuvvetle muhtemel görünüyor.

Dell yüksek performans ve oyun odaklı bilgisayarlar hazırlayan alt markası Alienware ile oyun odaklı ultrabook dönemini başlatan isimlerden biri olabilir. Hatırlanacağı üzere Acer daha önce M3 modeliyle Nvidia'nın GeForce GT 640M grafik yongasını kullanan bir ultrabook hazırlamıştı ancak bu sistem inceliği dışında ultrabook olarak nitelendirilen form faktörü birebir karşılayabilen bir cihaz değildi zira kullanıcılar incelik dışında aynı zamanda olabildiğince hafif modeller bekliyordu. Dell tarafında ise Alienware çatısı altında markanın karakteristik tasarım anlayışını sürdüren konfigürasyon anlamında Nvidia GPU kullanan güçlü bir ultrabook sunacak gibi görünüyor.