Dell'den yeni bir RealSense tablet









Derinlik algılaması yapabilen RealSense kamera teknolojisini akıllı telefonlar ve ticari uygulamalar için geliştirmeye devam eden Intel, yeni ürünler çıkarmayı da ihmal etmiyor. Dell Venue 10 7000 modeli RealSense teknolojili ikinci tablet modeli oldu.





RealSense teknolojisi özel bir kamera modülü ve geri planda çalışan algoritmalar gerektiriyor. Teknoloji sahneleri derinlemesine algılayarak haritalamasını yapıyor. Böylece bir sahnede örneğin elinizde tuttuğunuz çerçevenin uzunluğu veya merdivendeki bir basamağın boyu ölçülebiliyor. Uygulama, ölçümleri son derece akıcı bir şekilde yapabiliyor. Ayrıca yeniden odaklanma ve filtreleme özellikleri de mevcut.





Cihazda 10 inçlik bir OLED ekran ve 2560x1600 piksel çözünürlük yer alırken, Venue 7 8000 modelindeki 2.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Intel Atom Z3580 ve PowerVR G6430 grafik birimi aynen korunmuş.





Lenovo'nun Yoga tabletlerine benzer bir şekilde alt kısımdaki yuvarlak kenar içerisine batarya entegre edilmiş. Bu kenar ayrıca ayrılabilir klavyenin takıldığı kısım olarak öne çıkıyor. Klavye ile birlikte tablet 7 saate kadar kullanım süresi sunuyor.





İlk modelden farklı olarak RealSense kamera modülü için ekstra bir alan ayrılmamış. 8MP çözünürlüğündeki ana kameranın altına konumlanan çift 720p kamera derinlik algısı için kullanılıyor.





Modelde bunun haricinde 2GB RAM, 16GB kapasite, 512GB'a kadar microSD desteği, microUSB portu, 6.2mm kalınlık, 598gr ağırlık, Android 5.0 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. Model 499$ fiyat etiketi ile ay sonunda satışa sunulacak.

http://www.theverge.com/2015/4/8/8366421/dell-venue-10-7000-tablet-video-specs-price