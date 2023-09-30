Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun tanıtım sayfaları sızdı: İşte özellikleri

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun tanıtım sayfaları internete sızdı. İşte tüm detaylarıyla Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro...
    Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun tüm detayları sızdı: İşte özellikler Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Google, önümüzdeki günlerde yeni nesil telefonları Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'yu duyuracak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, her iki telefonun ayrıntı ürün sayfaları internete sızdı. Peki nesil Pixel ailesi beraberinde neler getiriyor? İşte doğrulanan özellikleri 

    Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun tanıtım sayfaları sızdı

    Sızdırılan ürün sayfasına göre Pixel 8, ön yüzünde 120hz yenileme hızı sunan 6,2 inç boyutunda ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panelin Super Actua Display olarak adlandırıldığını görüyoruz. Böylelikle akıllı telefon, selefinden 0,1 inç daha küçük olacak 2.000 nit'e kadar parlaklık sunacak.

    Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun tüm detayları sızdı: İşte özellikler Tam Boyutta Gör
    Bir üst model Pixel 8 Pro'da ise, 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında Super Actua Display panele yer veriliyor. Ayrıca bu panele, 2.400 nit parlaklık ve 1Hz ile 120Hz arasında değişken yenileme hızı eşlik edecek. Daha önceki sızıntılarda olduğu gibi, Pixel 8 ve 8 Pro'nun Google Tensor G3 işlemcisinden güç alacağı doğrulandı. Ancak tüm detaylar lansman etkinliğinde belli olacak. 

    Kamera bölümünde her iki telefona 10.5MP selfie kamerası eşlik ediyor. Arka bölümde ise daha farklı bir kurulum mevcut. Buna göre Pixel 8, 50MP ana kamera ve 12MP ultra geniş sensörlerinden destek alırken Pro modelde üç kamera bulunuacak. Bunlar; 50MP birincil, 48MP ultra geniş ve 5x optik yakınlaştıma sunan telefoto lens şeklinde konumlandırılmış.

    Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun tüm detayları sızdı: İşte özellikler Tam Boyutta Gör
    Ayrıca kamera bölümündeki iyileştirmeler bununla sınırlı değil. Her iki telefon, fotoğraflarda yer alan nesneleri kaldırma ve bulanık görüntüleri düzeltme gibi ayrıntılı bir Magic Eraser özelliği ile geliyor. Bunun haricinde suya ve toza karşı IP68 sertifikası ile desteklenen Pixel 8 ve 8 Pro'nun 24 saatten fazla pil süresi sunacağı belirtiliyor.

    Google Pixel 8 ve 8 Pro hakkında merak edilen tüm detayların 4 Ekim tarihli Google etkinliğinde açıklanması bekleniyor. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    forza horizon 4 açılmıyor final dershanesi yorumları opel combo yorumlar falken 4 mevsim lastik yorumları taşıt kredisi ile araç satışı yaparken bilmeniz gerekenler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
    Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 3
    Lenovo Ideapad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız