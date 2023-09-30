Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun tanıtım sayfaları sızdı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Google, önümüzdeki günlerde yeni nesil telefonları Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'yu duyuracak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, her iki telefonun ayrıntı ürün sayfaları internete sızdı. Peki nesil Pixel ailesi beraberinde neler getiriyor? İşte doğrulanan özellikleri

Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun tanıtım sayfaları sızdı

Sızdırılan ürün sayfasına göre Pixel 8, ön yüzünde 120hz yenileme hızı sunan 6,2 inç boyutunda ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panelin Super Actua Display olarak adlandırıldığını görüyoruz. Böylelikle akıllı telefon, selefinden 0,1 inç daha küçük olacak 2.000 nit'e kadar parlaklık sunacak.

Tam Boyutta Gör Bir üst model Pixel 8 Pro'da ise, 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında Super Actua Display panele yer veriliyor. Ayrıca bu panele, 2.400 nit parlaklık ve 1Hz ile 120Hz arasında değişken yenileme hızı eşlik edecek. Daha önceki sızıntılarda olduğu gibi, Pixel 8 ve 8 Pro'nun Google Tensor G3 işlemcisinden güç alacağı doğrulandı. Ancak tüm detaylar lansman etkinliğinde belli olacak.

Kamera bölümünde her iki telefona 10.5MP selfie kamerası eşlik ediyor. Arka bölümde ise daha farklı bir kurulum mevcut. Buna göre Pixel 8, 50MP ana kamera ve 12MP ultra geniş sensörlerinden destek alırken Pro modelde üç kamera bulunuacak. Bunlar; 50MP birincil, 48MP ultra geniş ve 5x optik yakınlaştıma sunan telefoto lens şeklinde konumlandırılmış.

Tam Boyutta Gör Ayrıca kamera bölümündeki iyileştirmeler bununla sınırlı değil. Her iki telefon, fotoğraflarda yer alan nesneleri kaldırma ve bulanık görüntüleri düzeltme gibi ayrıntılı bir Magic Eraser özelliği ile geliyor. Bunun haricinde suya ve toza karşı IP68 sertifikası ile desteklenen Pixel 8 ve 8 Pro'nun 24 saatten fazla pil süresi sunacağı belirtiliyor.

Google, Apple ile tekrar dalga geçti! Bu kez hedef iPhone 15 Pro 1 gün önce eklendi

Google Pixel 8 ve 8 Pro hakkında merak edilen tüm detayların 4 Ekim tarihli Google etkinliğinde açıklanması bekleniyor. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun tüm detayları sızdı: İşte özellikler