Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun tanıtım sayfaları sızdı: İşte özellikleri

Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun tanıtım sayfaları sızdı
Sızdırılan ürün sayfasına göre Pixel 8, ön yüzünde 120hz yenileme hızı sunan 6,2 inç boyutunda ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panelin Super Actua Display olarak adlandırıldığını görüyoruz. Böylelikle akıllı telefon, selefinden 0,1 inç daha küçük olacak 2.000 nit'e kadar parlaklık sunacak.
Kamera bölümünde her iki telefona 10.5MP selfie kamerası eşlik ediyor. Arka bölümde ise daha farklı bir kurulum mevcut. Buna göre Pixel 8, 50MP ana kamera ve 12MP ultra geniş sensörlerinden destek alırken Pro modelde üç kamera bulunuacak. Bunlar; 50MP birincil, 48MP ultra geniş ve 5x optik yakınlaştıma sunan telefoto lens şeklinde konumlandırılmış.
Google Pixel 8 ve 8 Pro hakkında merak edilen tüm detayların 4 Ekim tarihli Google etkinliğinde açıklanması bekleniyor. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.