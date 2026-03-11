Xiaomi 18 Pro Max sızıntısı: 6.9 inç LIPO OLED ve 2nm çip ile geliyor

İşte Xiaomi 18 Pro Max'in ilk ayrıntıları:
Sızıntıya göre Xiaomi 18 Pro Max’in en dikkat çekici yönlerinden biri ekran tasarımı olacak. Cihazın 6,9 inç büyüklüğünde düz bir LIPO OLED panelle geleceği belirtiliyor. LIPO ekran teknolojisi, üretim sürecinde kullanılan özel paketleme tekniği sayesinde panel çevresindeki çerçevelerin daha ince hale getirilmesine olanak tanıyor. Bu yaklaşım, özellikle üst segment telefonlarda ekran-gövde oranını artırmak için tercih ediliyor.
Paylaşılan bilgilere göre yeni modelin çerçeveleri yalnızca ince olmakla kalmayacak, aynı zamanda simetrik bir yapı sunacak. Yani ekranın dört tarafındaki çerçeve kalınlıklarının neredeyse aynı olması hedefleniyor. Bu yaklaşım özellikle premium cihazlarda görsel bütünlüğü artıran bir tasarım unsuru olarak kabul ediliyor. Önceki nesil Xiaomi 17 Pro Max’te de oldukça dar çerçeveler bulunuyordu ancak yeni modelin daha da ince bir yapı sunacağı ifade ediliyor.
Ekran panelinin bir diğer teknik özelliği ise düşük parlaklık performansı olacak. Sızıntıya göre panel, ultra düşük ışık koşullarında 1 nit parlaklık seviyesine kadar düşebilecek. Panelin desteklediği renk standardı da dikkat çeken teknik detaylardan biri. Xiaomi 18 Pro Max’in ekranının BT.2020 renk uzayını destekleyeceği belirtiliyor. BT.2020 standardı, yüksek dinamik aralık ve geniş renk gamı sunan modern görüntü sistemleri için geliştirilmiş bir renk uzayı olarak biliniyor. Teorik olarak bu standart, daha geniş renk aralığı sayesinde özellikle HDR içeriklerde daha doğru tonlar ve daha canlı görüntüler sunulmasını mümkün kılıyor. Günümüzde birçok mobil cihaz DCI-P3 renk alanını desteklerken BT.2020 desteği hâlâ nispeten sınırlı sayıda panelde bulunuyor.
Son olarak performans tarafında ise cihazın Qualcomm'un yeni nesil amiral gemisi işlemcisini kullanması bekleniyor. Sızıntıya göre Xiaomi 18 Pro Max, henüz resmi olarak tanıtılmamış Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemciyle çalışacak. Bu yonga setinin ise 2 nanometre üretim süreciyle üretileceği ifade ediliyor.
