Dell'den yeni nesil mobil oyun bilgisayarı: Alienware M18x

Dell geçtiğimiz günlerde Sandy Bridge platformuyla güncellediği Alienware M17x modeliyle yüksek performanslı oyuncu bilgisayarı alanında durumunu güçlendirirken, bununla yetinecek gibi görünmüyor. Alienware markalı dizüstü bilgisayarlarıyla pek çok oyuncunun hayalini süsyleyen firma, 18.4-inç boyutunda yeni bir model hazırlıyor.

Firma tarafından henüz detayları açıklanmayan Alienware M18x'in, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde WLED tabanlı parlak ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Siyah ve Kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulması beklenen dizüstü bilgisayarın Intel platformunu kullanması ve dört çekirdekli mobil Sandy Bridge işlemcisinden güç alması bekleniyor.

Çift GPU'lu ekran kartı konfigürasyonu ile mobil oyunculara, yüksek performanslı masaüstü bilgisayarların grafik performansını yaşatması beklenen Alienware M18x, GeForce GTX 460M veya Radeon HD 6970M Crossfire ile alınabilecek. Dell, Alinenware M18x'in ihityacı duyduğu gücü karşılaması içinse 97w/saat kapasiteli 12 hücreli pil kullanacak.

Alienware M18x'in diğer detayları, çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.

Editörün Notu: Görseller, Alienware M17x modeline aittir!