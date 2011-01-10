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Dell'den yeni nesil mobil oyun bilgisayarı: Alienware M18x

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,2b
1
19
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'den yeni nesil mobil oyun bilgisayarı: Alienware M18x
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Dell geçtiğimiz günlerde Sandy Bridge platformuyla güncellediği Alienware M17x modeliyle yüksek performanslı oyuncu bilgisayarı alanında durumunu güçlendirirken, bununla yetinecek gibi görünmüyor. Alienware markalı dizüstü bilgisayarlarıyla pek çok oyuncunun hayalini süsyleyen firma, 18.4-inç boyutunda yeni bir model hazırlıyor.

Firma tarafından henüz detayları açıklanmayan Alienware M18x'in, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde WLED tabanlı parlak ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Siyah ve Kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulması beklenen dizüstü bilgisayarın Intel platformunu kullanması ve dört çekirdekli mobil Sandy Bridge işlemcisinden güç alması bekleniyor.

Çift GPU'lu ekran kartı konfigürasyonu ile mobil oyunculara, yüksek performanslı masaüstü bilgisayarların grafik performansını yaşatması beklenen Alienware M18x, GeForce GTX 460M veya Radeon HD 6970M Crossfire ile alınabilecek. Dell, Alinenware M18x'in ihityacı duyduğu gücü karşılaması içinse 97w/saat kapasiteli 12 hücreli pil kullanacak.

Alienware M18x'in diğer detayları, çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.

Dell'den yeni nesil mobil oyun bilgisayarı: Alienware M18x
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Editörün Notu: Görseller, Alienware M17x modeline aittir!


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DH Misafiri 8 yıl
tahmin ediyorumki hic yoktan 2800-2900$ civari bisey olur alienware bu sirt cantasindan baska biseyle tasinmiyo m15x bile 4 kilo civari bu m18x i dusunemiyom artik :D:D
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celalcaner2 8 yıl
kaç kilo çeker bu zımbırtı?
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lahmACUN3263 8 yıl
18,4" bir alienware... talihli bir tahminle 8 kilo diyorum...
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Project Scorpio 8 yıl
M11x kullanıyordum bende bir kaç ay önce gerçekten muhteşem aletler.
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devrimdoga 8 yıl
Artık bu masaüstü ile laptoplardaki oyun performansına en aza indirilmiş olanlarından biri... Bakalım ileride nelerini göreceğiz :D hayal etsenize şimdi gtx 580 gücünde laptoplar.. :D kapış kapış giderdi
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sahoron 8 yıl
tasarım biraz kaba olmuş ama o siyah renk ile kırmızı ışıklar süper olmuş :D
kesin 1500 dolardan başlar!
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L337 8 yıl
1500 dolardan başlarsa hiç durmam.ama alienware malı bu.ayık olun
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buckethead® 8 yıl

sahoron

tasarım biraz kaba olmuş ama o siyah renk ile kırmızı ışıklar süper olmuş :D
kesin 1500 dolardan başlar!

Keske o kadar olsa
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kadirkayik 8 yıl
acaba monster ile karşılaştırılırsa fiyatta ne olur ? gerçi ,o dell en iyisini koyacaktır ama marka farkı ne kadar acaba bu arada tabi ki dizüstü diye alan olmaz onu beni çok yorardı mesela :D
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Luc4sHood 8 yıl
18.4-inç
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RoyaLGuarD 8 yıl
parasida iyidir
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vulcain 8 yıl
tapılır.
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Rey Leon 8 yıl
Klavye güzel ekran büyük tasarım güzel ekran kartı sağlam bu pek hafif olmuyacakdır ve her giddiniz yere masaüstü rahatlıyla kullanabilirsiniz bence ve 12 hücreli pil de herhalde ne kadar çok elekdirik cekdiğinin bi göstergesi
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