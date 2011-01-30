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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell'in iPad boyutundaki tableti Android 3.0'la birlikte çıkacak

8 yıl
7,4b
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2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BBC ekonomi editörü Tim Weber'in iddiasına göre Dell, 10-inç boyutundaki tablet bilgisayarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Streak adını verdiği 5-inç boyutundaki tablet/telefon hibrit modeliyle pazara adım atan firma, geride bıraktığıız Tüketici Elektroniği Fuarı'nda 7-inç boyutundaki modelini duyurmuş ayrıca 10-inç modeli için yeşil ışık yakmıştı.

Tim Weber, Dell'in patronu Michael Dell'in "ipad boyutunda" tabletin, Honeycomb kod adlı Android 3.0 sürümünün çıkmasıyla pazarda olacağını söylediğini belirtiyor. Bu açıklama doğrultusunda, Google'ın belirlediği yol haritasına bağlı olarak Şubat ayının ortalarına doğru veya Mart ayı gibi satışa sunulması beklenen tabletin, Streak 10 olarak isimlendirilmesi bekleniyor. Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanması kuvvetle muhtemel görünen tablet, entegre VPN gibi kurumlara özel çeşitli özellikleri de bünyesinde barındıracak.


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Batuist 8 yıl
bu sene oldukça fazla sayıda yeni tablet görücez.. o yüzden biraz beklemek şu aşama tablet alacaklar için bence çok önemli..
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M1A2Abrams 8 yıl
bu makine iyi gibime geliyor ama yinede galaxy tab 2 yi beklemek lazım
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