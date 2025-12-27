Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DRAM krizi aşılamıyor, ürün lansmanları gecikecek

    DRAM sektörünün beklenmedik şekilde üretim krizine girmesi üreticileri de çaresiz bırakıyor. 2026 yılında önemli lansmanların kriz nedeniyle ileri tarihe ertelenmesi söz konusu.

    RAM Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ fırtınasının kontrolden çıkması ile bir anda üretim krizine giren DRAM bellek sektörü, lansman yapacak firmaları da olumsuz etkiliyor. Yakın dönemde planlanan ürün lansmanlarının ertelenmesi gündemde. 

    DRAM krizi çaresiz bırakıyor

    Sektörden gelen bilgilere göre Asus, HP, Dell gibi üreticiler fırlayan DRAM fiyatlarından sakınabilmek için Samsung veya SK Hynix gibi firmalarda uzun vadeli sözleşmeler yapmak istiyor. Ne var ki kriz nedeniyle taleplerin karşılanması pek mümkün olmuyor. 

    Hali hazırda zaten yükselişte olan DDR5 bellek fiyatlarının gelecek yıl da yüzde 45 civarında artması bekleniyor. Bu ısrarlı yükseliş PC sektörünün mevcut durumunu bozmaya başladı. Sektör oyuncularının önünde 3 seçenek var.

    İlk seçenek fiyatları aynı oranda arttırmak ancak bu tüketicilerin uzak durmasına sebep olacağı için cazip değil. İkinci seçenek 8GB gibi opsiyonlara yönelmek ancak yazılım platformları daha yüksek gereksinimler istediği için bu da dezavantaj oluşturuyor. 

    Son seçenek ise ürün lansmanlarını krizin gevşediği dönemlere ertelemek ve firmaların bunu tercih ettiği ifade ediliyor. Bu nedenle mevcut ürünlerin raflarda daha uzun süre kalması, PC tedarik zincirinin kıtlık dönemine girmesi bekleniyor. Sadece mevcut anlaşmalar kapsamında stoklarını garantiye almış üreticilerin bir süre daha yeni ürün piyasaya sürebileceği ifade ediliyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    klima dinlenmeye geçmiyor gameon nedir ekmek ve şeker yemezsek ne olur turkcell tuşlu telefon şebeke sorunu manyetolu çakmak yanmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250R G9
    HP 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum