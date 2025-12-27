DRAM krizi aşılamıyor, ürün lansmanları gecikecek

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ fırtınasının kontrolden çıkması ile bir anda üretim krizine giren DRAM bellek sektörü, lansman yapacak firmaları da olumsuz etkiliyor. Yakın dönemde planlanan ürün lansmanlarının ertelenmesi gündemde.

DRAM krizi çaresiz bırakıyor

Sektörden gelen bilgilere göre Asus, HP, Dell gibi üreticiler fırlayan DRAM fiyatlarından sakınabilmek için Samsung veya SK Hynix gibi firmalarda uzun vadeli sözleşmeler yapmak istiyor. Ne var ki kriz nedeniyle taleplerin karşılanması pek mümkün olmuyor.

DRAM krizinde son durum ne? 1 hf. önce eklendi

Hali hazırda zaten yükselişte olan DDR5 bellek fiyatlarının gelecek yıl da yüzde 45 civarında artması bekleniyor. Bu ısrarlı yükseliş PC sektörünün mevcut durumunu bozmaya başladı. Sektör oyuncularının önünde 3 seçenek var.

İlk seçenek fiyatları aynı oranda arttırmak ancak bu tüketicilerin uzak durmasına sebep olacağı için cazip değil. İkinci seçenek 8GB gibi opsiyonlara yönelmek ancak yazılım platformları daha yüksek gereksinimler istediği için bu da dezavantaj oluşturuyor.

Son seçenek ise ürün lansmanlarını krizin gevşediği dönemlere ertelemek ve firmaların bunu tercih ettiği ifade ediliyor. Bu nedenle mevcut ürünlerin raflarda daha uzun süre kalması, PC tedarik zincirinin kıtlık dönemine girmesi bekleniyor. Sadece mevcut anlaşmalar kapsamında stoklarını garantiye almış üreticilerin bir süre daha yeni ürün piyasaya sürebileceği ifade ediliyor.

