Dell'in mobil iş istasyonu Precision M6500, 32GB bellek kapasitesiyle güncellendi

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, mobil iş istasyonlarından Precision M6500 de bellek güncellemesine gidiyor. 17-inç ekrana sahip olan ve Intel Calpella platformunu kullanan Precision M6500, 8GB kapasiteli dört adet bellek slotu ile toplmda 32GB bellek kapasitesiyle satın alınabiliyor. Mobil iş istasyonu olduğu için daha çok grafik profesyonellerini hedef alan sistemde ekran kartı olaraksa Nvidia'nın Quadro FX 3800M çözümüne yer veriliyor.

Intel'in Core i7 Extreme Edition işlemcileriyle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayarın tam donanımlı en üstü versiyonu hakkında henüz net bir fiyat bilgisi bulunmasa da 16GB bellekli Precision M4500 (15.6-inç), 4568$ seviyesinden listelere girmiş durumda.