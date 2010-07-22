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Dell'in mobil iş istasyonu Precision M6500, 32GB bellek kapasitesiyle güncellendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,5b
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8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, mobil iş istasyonlarından Precision M6500 de bellek güncellemesine gidiyor. 17-inç ekrana sahip olan ve Intel Calpella platformunu kullanan Precision M6500, 8GB kapasiteli dört adet bellek slotu ile toplmda 32GB bellek kapasitesiyle satın alınabiliyor. Mobil iş istasyonu olduğu için daha çok grafik profesyonellerini hedef alan sistemde ekran kartı olaraksa Nvidia'nın Quadro FX 3800M çözümüne yer veriliyor.

Intel'in Core i7 Extreme Edition işlemcileriyle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayarın tam donanımlı en üstü versiyonu hakkında henüz net bir fiyat bilgisi bulunmasa da 16GB bellekli Precision M4500 (15.6-inç), 4568$ seviyesinden listelere girmiş durumda.


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bt_teknoloji 6 yıl
Arkadaslar merhaba,
Foruma yeni baslayan birisiyim.
Bu ürünün bütün modellerini orjinal distribütör garantili,arıza durumunda ertesi is günü müdahale garantili olarak temin edebiliyorum dell tarafından...
Soru ve görüsleriniz icin bizimle iletişime gecebilirsiniz.
businesstech.com.tr/...
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DH Misafiri 9 yıl
20-30 yaş arası insanlara "genç" denir. Böyle denilmesinin sebebi, bu insanların -genellikle- gerçeklerle değil, kafalarındaki ve de bilhassa şu ülkede safsataya varabilen hayallerle yaşıyor olmalarıdır. Hele bu hayaller şahsın zekasının değil de sağdan soldan kapma olunca safsata daha da sırıtır...
- "32 Gb RAM ile iyi animasyon render´i yapılabilir" diyen arkadaş, "profesyonel animasyon"un ne demek olduğunu hiç tecrübe edebilmiş midir? Ya da 32 Gb RAM´in kaç para edeceğini hesaba katmış mıdır?
- "Bizde bundan iki tane var diyen arkadaş toptan atıyor olmasın. Ya da öyle olmasa dahi (o makinalar gerçekten varolsa bile) orada "süs" olarak duruyor olmasın (çünkü memleket ahalisinde dekorasyon, daima iş´in önündedir. Çünkü memlekette çok para kazananlar bunu zaten ve genellikle pro teknoloji olmaksızın becerirler)
- Hele bir de memleketin mimarı/mühendisi tarzında "imzayı atarım parayı alırım insanları" için bütün bunlar zaten süs değil midir?
Bu kadar şeyi yazdım. Çünkü şu ülkede teşhis ettiğim tipik 3.dünya gerçekleri ve bunlara dair raconlar için ne workstation´a gerek var ve ne de bu gerçekleri workstation süslemeleri ile örtbas etmek mümkün olabilir...
Mesele bu 3. dünya ülkesinde profesyonelliğin amatörlük karşısında alay konusu olması sebebiyle, amatörlerin çok kolay at koşturmaları ve bundan da kötüsü, kolay atıp tutmalarında...
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mindshaper 9 yıl
32gb 1333mhz 4x8gb konfigürasyona 9200$ ekliyor, bu sadece ram'ler için...
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Towarscke 9 yıl
Tamamda bu makinaya zaten 32gb bellek takilabiliyor ki; haberin ozelligini anlayamadim... biz son 5 aydir bu makinadan 2tane kullaniyoruz, isyerinde.. i7 islemcili 500gb Sata raid ile.. evet uzerinde QuadroFX 3800M var..
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cembo 9 yıl
Merhaba arkadaslar,

Ilgilenen olursa elimde bu cihazin farkli konfigurasyonlari mevcut. Hepsi WUXGA LED ekran, RGB ve covet modelleri de mevcut. Normal modellerden(i7 620-720, FX 3800M) extreme modellere(i920, 16gb, 2x256GB ssd) mevcut.

Ilgilenen arkadaslar olursa daha detaylio bilgi verebilirim. PM ile bana ulasabilirsiniz.

Saygilar
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Kissed by Fire 9 yıl
16GB bellekli Precision M4500 (15.6-inç), 4568$ seviyesinden listelere girmiş durumda. Uf bi de 32 gb lığı kaç dolar olacak merak ediyorum...

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nirvana34 9 yıl
Harika bir makina olmuş yine öncekiler gibi 32 gb ram animasyon, renderi post prodüksüyon vb gibi işlemlerde bir nebze olsun fayda sağlayacaktır.Böyle bir makinada quadro fx3800m olmasıda ayrı bir artı.Tebrik ediyorum...
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mehmetgirgin 9 yıl
dell laptopta bayağı iyi
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