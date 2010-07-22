Dell'in mobil iş istasyonu Precision M6500, 32GB bellek kapasitesiyle güncellendi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, mobil iş istasyonlarından Precision M6500 de bellek güncellemesine gidiyor. 17-inç ekrana sahip olan ve Intel Calpella platformunu kullanan Precision M6500, 8GB kapasiteli dört adet bellek slotu ile toplmda 32GB bellek kapasitesiyle satın alınabiliyor. Mobil iş istasyonu olduğu için daha çok grafik profesyonellerini hedef alan sistemde ekran kartı olaraksa Nvidia'nın Quadro FX 3800M çözümüne yer veriliyor.
Intel'in Core i7 Extreme Edition işlemcileriyle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayarın tam donanımlı en üstü versiyonu hakkında henüz net bir fiyat bilgisi bulunmasa da 16GB bellekli Precision M4500 (15.6-inç), 4568$ seviyesinden listelere girmiş durumda.
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Foruma yeni baslayan birisiyim.
Bu ürünün bütün modellerini orjinal distribütör garantili,arıza durumunda ertesi is günü müdahale garantili olarak temin edebiliyorum dell tarafından...
Soru ve görüsleriniz icin bizimle iletişime gecebilirsiniz.
businesstech.com.tr/...
- "32 Gb RAM ile iyi animasyon render´i yapılabilir" diyen arkadaş, "profesyonel animasyon"un ne demek olduğunu hiç tecrübe edebilmiş midir? Ya da 32 Gb RAM´in kaç para edeceğini hesaba katmış mıdır?
- "Bizde bundan iki tane var diyen arkadaş toptan atıyor olmasın. Ya da öyle olmasa dahi (o makinalar gerçekten varolsa bile) orada "süs" olarak duruyor olmasın (çünkü memleket ahalisinde dekorasyon, daima iş´in önündedir. Çünkü memlekette çok para kazananlar bunu zaten ve genellikle pro teknoloji olmaksızın becerirler)
- Hele bir de memleketin mimarı/mühendisi tarzında "imzayı atarım parayı alırım insanları" için bütün bunlar zaten süs değil midir?
Bu kadar şeyi yazdım. Çünkü şu ülkede teşhis ettiğim tipik 3.dünya gerçekleri ve bunlara dair raconlar için ne workstation´a gerek var ve ne de bu gerçekleri workstation süslemeleri ile örtbas etmek mümkün olabilir...
Mesele bu 3. dünya ülkesinde profesyonelliğin amatörlük karşısında alay konusu olması sebebiyle, amatörlerin çok kolay at koşturmaları ve bundan da kötüsü, kolay atıp tutmalarında...
Ilgilenen olursa elimde bu cihazin farkli konfigurasyonlari mevcut. Hepsi WUXGA LED ekran, RGB ve covet modelleri de mevcut. Normal modellerden(i7 620-720, FX 3800M) extreme modellere(i920, 16gb, 2x256GB ssd) mevcut.
Ilgilenen arkadaslar olursa daha detaylio bilgi verebilirim. PM ile bana ulasabilirsiniz.
Saygilar