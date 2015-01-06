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Dell'in yeni XPS 13 ultrabook modeli "neredeyse" çerçevesiz ekran ile geliyor

4 yıl
7,7b
1
32
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'in yeni XPS 13 ultrabook modeli
Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, bir süredir devam eden sessizliğini bozdu ve yeni nesil dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. Şirketin 2015 ürün gamı içerisinde dikkatimi en fazla çeken modellerin başında yeni XPS 13 Ultrabook geliyor. Selefine göre hem tasarım hem de donanım seviyesinde adeta baştan ele alınan bilgisayar, "neredeyse" çerçevesiz diyebileceğimiz ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
13-inç kategorisinde dünyanın en küçük dizüstü bilgisayarı olduğu ifade edilen 2015 model XPS 13, ince çerçeveli ekranı sayesinde sadece 5mm genişliğinde tampon alana sahip. Hatta Dell'in iddiasına göre yeni dizüstü bilgisayar, neredeyse 11-inç ekranlı modellerle aynı ölçülerde. Sharp'ın IGZO panel teknolojisini kullanan bilgisayarın ekran çözünürlüğü ise üst versiyonda 3200 x 1800 piksel olarak belirlenmiş. Kendi sınıfında belki de en yüksek malzeme kalitesine sahip olan dizüstü bilgisayar, alüminyum ve karbon fiber karışımı şasesi ile hem etkileyici hem de mukavemeti oldukça yüksek. 
Dokunmatik ekranlı olmayan versiyonu 1 kilogramın biraz üzerinde olan 2015 XPS 13'ün dokunmatik ekranlı versiyonu ise diğer modele göre yaklaşık 100 gram daha ağır. Donanım seviyesinde Intel'in 14nm Broadwell mimarisine sahip 5. nesil Core işlemci ailesinden istifade eden dizüstü bilgisayar, Core i5 ya da Core i7 serisi işlemcilerle donatılabilecek. RAM tarafında ise 4GB ya da 8GB opsiyonları üretici tarafından kullanıcılara sunuluyor olacak. Kullanım ergonomisi de artan XPS 13'te, klavye arkadan aydınlatma özelliği sunarken, touchpad kısmı da cam butonlar ile Windows 8.1'in daha rahat kontrol edileceği hale getirilmiş.
Peki böylesi özelliklere sahip olan 2015 model Dell XPS 13'in pil ömrü ne seviyede ? Dell'in açıklamalarına bakacak olursak eğer, Core i5 işlemci ve Full HD ekranlı versiyon, 15 saat gibi tabletleri bile geride bırakan bir kullanım süresi vaad ediyor. Tabi bu noktada tasarrufun büyük oranda Sharp'ın IGZO panelinden ve Intel'in 14nm işlemcisinden geldiğini de ifade edelim. Amerika pazarında bugünden itibaren satın alınabilecek Dell XPS 13'ün Core i3 işlemcili giriş modeli 799$'dan sunulurken, i7 işlemci, QHD+ ekran, 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi sunan en yüksek konfigürasyonlu versiyonu ise 1899$'dan satın alınabiliyor. Dell'in yeni bilgisayırının yakın gelecekte ülkemiz pazarına da adım atacağını tahmin ediyorum.

http://www.theverge.com/2015/1/6/7501385/dell-xps-13-2015-edition-announced-at-ces-2015 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Bu ürünün ekran kartı üzerine bir değerlendirme var mı? e-mağazalardan bakıldığında intel hd 5500 diyor. Nasıl bir kart bu verim alırınır mı?
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DH Misafiri 3 yıl
Bu ürünün ekran kartı üzerine bir değerlendirme var mı? e-mağazalardan bakıldığında intel hd 5500 diyor. Nasıl bir kart bu verim alırınır mı?
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tozparcasi 4 yıl
Model numarasi 9343 mu acaba?

Bir de bu veya yoga 3 pro arasinda kaldim hangisini almaliyim acaba
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kacak3425 4 yıl
Apple'nin retina ekranlı macbookları mı yoksa dell'in tanıtılan ürünü mü daha donanımlı acaba?
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tuyra 4 yıl
bu arkadaş ne zaman girecek türkiye'ye, bilgi alabilen oldu mu hiç ?

fiyat nasıl olur sizce?
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oguzhan_48 4 yıl
ekran kenarlarının iyice daraltılıp kaliteli ekran teknolojisini 4k ile birleştirirlerse ces 2015te tanıtılanlardan bitane alırım demiştimki düşüncelerim aynen çıktı.. bu model inanılmaz şık 15 inç hatta 17 inç model mutalaka üretilmeli hatta işlemcileride i3,i5 ve i7 olarak sıralanmalı :) 17 inç direk alır geçerim oyun maksatlı değil tamamen gündelik kullanım için ;) asus nasıl modeller çıkaracak bekleyip görcez..
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Sivarge 4 yıl
Cidden çok güzel görünüyor. Kasadaki aliminyum un verdiği hissiyatla kullanması oldukça zevki olur. Ancak şuan için boyutları küçük ve fiyatı pahalı. Dell bu özellikleri daha büyük ekranlı modellerde standartlaştırabilirse piyasada tasarım yönünden farklılaşabilir.
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St Batuhan 4 yıl
Giriş modeli bile insanı heyecanlandırıyor, gündelik kullanım için kesinlikle yeterli ve fiyatını hak edebilecek bir ürün. Üstündekiler ise biraz daha güç isteyen kişilere yine istediklerini, kullanım süresini de güzelce sunup verebilir, en üst versiyon ise bana biraz fazla pahalı geldi, o kadar yüksek bir fiyat, Türkiye'yi de düşününce uzak tutuyor kendinden :(
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Deniztns 4 yıl
İş yerinde yeni taşınabilir makina alınacağı zaman Razer Blade istedim lakin şirket DELL 'le anlaşmalı olduğundan nuh dedi peygamber demedi. Şimdi görsünler bakalım gubudikler =) En üst modelini direk sipariş ettiriyorum. Şansım var ki henüz başka birşey sipariş etmemiştim.

Piyasada iş maksatlı ve gece otel odasında oyun maksatlı kullanılabilecek taşınması kolay aygıt sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor zaten. Gerçi DELL eminim Intel HD kullanmıştır. Ama en azından Iris 5200 olsa yine kurtarır. QHD+ Intel HD 4600 için çok fazla (oyunlar için).

Bu olmazsa Lenovo nun X1 Carbon serisi var o da güzel bu arada.
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1BilimAdamı 4 yıl
Uygun fiyatlı böyle model görseydim asus yerine dell alabilirdim
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thunderstruck7 4 yıl
DELL in son ürünleri hakikaten tasarım bakımından devrimsel nitelikte. DELL 7537 kullanıcısıyım bu kadar kompakt ve şık bir cihaz görmedim(MB hariç). Pil ömrü konusunda eminim bu modelde başarılı olacaktır. Pilde 7 boyunca saat parlaklık düşük-orta seviyede wifi açık, film izlediğimi bilirim. Fan zaten film izlerken, surf yaparken falan çalışmıyor, çok sessiz cihaz. Tek sıkıntım wifi gücü az, kocsistem gibi işgüzar bir servisi var.
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manyakurt 4 yıl
muazzam bişey. xps 15 versiyonuda gelirse, inş yeni iş bilgisayarım olmaya aday.
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