Dell'in yeni XPS 13 ultrabook modeli "neredeyse" çerçevesiz ekran ile geliyor

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, bir süredir devam eden sessizliğini bozdu ve yeni nesil dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. Şirketin 2015 ürün gamı içerisinde dikkatimi en fazla çeken modellerin başında yeni XPS 13 Ultrabook geliyor. Selefine göre hem tasarım hem de donanım seviyesinde adeta baştan ele alınan bilgisayar, "neredeyse" çerçevesiz diyebileceğimiz ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

13-inç kategorisinde dünyanın en küçük dizüstü bilgisayarı olduğu ifade edilen 2015 model XPS 13, ince çerçeveli ekranı sayesinde sadece 5mm genişliğinde tampon alana sahip. Hatta Dell'in iddiasına göre yeni dizüstü bilgisayar, neredeyse 11-inç ekranlı modellerle aynı ölçülerde. Sharp'ın IGZO panel teknolojisini kullanan bilgisayarın ekran çözünürlüğü ise üst versiyonda 3200 x 1800 piksel olarak belirlenmiş. Kendi sınıfında belki de en yüksek malzeme kalitesine sahip olan dizüstü bilgisayar, alüminyum ve karbon fiber karışımı şasesi ile hem etkileyici hem de mukavemeti oldukça yüksek.

Dokunmatik ekranlı olmayan versiyonu 1 kilogramın biraz üzerinde olan 2015 XPS 13'ün dokunmatik ekranlı versiyonu ise diğer modele göre yaklaşık 100 gram daha ağır. Donanım seviyesinde Intel'in 14nm Broadwell mimarisine sahip 5. nesil Core işlemci ailesinden istifade eden dizüstü bilgisayar, Core i5 ya da Core i7 serisi işlemcilerle donatılabilecek. RAM tarafında ise 4GB ya da 8GB opsiyonları üretici tarafından kullanıcılara sunuluyor olacak. Kullanım ergonomisi de artan XPS 13'te, klavye arkadan aydınlatma özelliği sunarken, touchpad kısmı da cam butonlar ile Windows 8.1'in daha rahat kontrol edileceği hale getirilmiş.

Peki böylesi özelliklere sahip olan 2015 model Dell XPS 13'in pil ömrü ne seviyede ? Dell'in açıklamalarına bakacak olursak eğer, Core i5 işlemci ve Full HD ekranlı versiyon, 15 saat gibi tabletleri bile geride bırakan bir kullanım süresi vaad ediyor. Tabi bu noktada tasarrufun büyük oranda Sharp'ın IGZO panelinden ve Intel'in 14nm işlemcisinden geldiğini de ifade edelim. Amerika pazarında bugünden itibaren satın alınabilecek Dell XPS 13'ün Core i3 işlemcili giriş modeli 799$'dan sunulurken, i7 işlemci, QHD+ ekran, 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi sunan en yüksek konfigürasyonlu versiyonu ise 1899$'dan satın alınabiliyor. Dell'in yeni bilgisayırının yakın gelecekte ülkemiz pazarına da adım atacağını tahmin ediyorum.

http://www.theverge.com/2015/1/6/7501385/dell-xps-13-2015-edition-announced-at-ces-2015