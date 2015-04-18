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Dev GTA V Dizüstü Testi "Bütün Mobil GPU'ları deniyoruz" video inceleme

4 yıl
116,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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GTA5'in dizüstü bilgisayarlardaki performansını merak edenler için Nvidia 840M, 860M,950M, 960M, 970M ve 980M üzerinde oyunu oynuyor, ideal grafik ayarlarını araştırıyoruz.




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interwap 4 yıl en beğenilen
Başlık DH ye yakışmadı. Bir kaç Nvidia GPU var. Bir tane bile AMD GPU yok. Bütün mobil GPU çok yanlış.
1 Yanıt Yanıtla +21
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serkansa89 4 yıl
Türkiye'nin en iyi teknoloji sitesi(!) denilen yerde yayınlanan saçmalığa bak. Teknik konularda lütfen Erdi Özüağ video üretsin. Mesut Çevik bu işten anlamıyor. Adam detayları yükseltip, çözünürlüğü düşürerek iyi görüntü elde edebileceğini zannediyor. Lcd'lerde doğal çözünürlük meselesinden dolayı çözünürlük düşürmek en son yapılması gereken şeydir. Çamur gibi görüntü elde edersiniz. Ayrıca "Ambient Occlusion"a "ışık süzmeleri falan" diyen bir adamı ancak Türkiye gibi üçüncü sınıf ülkelerde teknoloji editörü yaparlar.
Türkiye'nin en iyi teknoloji sitesi(!) denilen yerde yayınlanan saçmalığa bak. Teknik konularda lütfen Erdi Özüağ video üretsin. Mesut Çevik bu işten anlamıyor....
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1 Yanıt Yanıtla +19
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krmkkr 4 yıl
Açıkcası tatmin edici bir inceleme değil.kaç kişinin elinde monster laptoplar var? oyuncu laptopu alabilen kaç kişi var? sayın mesut çevik beyin canı gta 5 oynamak istemiş. bunu da bir güzel videoya çekip hepimize izletmiş.yapmanız gereken inceleme bu değil. bir tarafa alırsın i3-4160, i5-4590, ,i7-4790 diğer tarafa fx-6300 , 8320 ve 9590 bunların yanlarına da r7 260x , r9 270, r9 290, gtx 750ti, gtx 960, gtx 970. biz de deriz ki donanım haber on numara bir inceleme yapmış. mobil inceleye inceleye mobilhaber oldunuz. üyeler kendi aralarında hallediyor bütün bilgi paylaşımını artık size gerek yok
Açıkcası tatmin edici bir inceleme değil.kaç kişinin elinde monster laptoplar var? oyuncu laptopu alabilen kaç kişi var? sayın mesut çevik beyin canı gta 5 oyn...
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DH Misafiri 2 yıl
gta 5 i gt 635m ile oynadım ve hiçbir sıkıntı görmedim high te 35-40 fps alıyorum
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Apo001 2 yıl
Kaldırır ama kasar yani kryfini çıkaraman :)
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DH Misafiri 2 yıl
Merhaba arkadaşlar bnim casper laptop um var 2.40ghz intel core i 5 işlemci ve atı mobility readon HD 5650 2 gb ekran kartı 8 gb ram var gta 5 i oynayabilirmiyim
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DH Misafiri 2 yıl
Merhaba arkadaşlar bnim casper laptop um var 2.40ghz intel core i 5 işlemci ve atı mobility readon HD 5650 2 gb ekran kartı 8 gb ram var gta 5 i oynayabilirmiyim
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Apo001 2 yıl
Bu arada direcktx 11 ve laptop olduğu için 2.40 ghz yeter diyorlar bi yardım etseniz :))
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Apo001 2 yıl
Arkadaşlar merhaba bnim casper Nirvana intel core i5 m450 @ 2.40ghz (4GPUs) 8gb ram Windows 8 64 bit ve atı mobility readon HD 5650 2gb ekran kartım var gta 5i oynayabilirmiyim şimdiden teşekkürler
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DH Misafiri 2 yıl
hocam 950m 4 gb kullanıyorum 16 gb ramim var ddr4 i7 6700 hq kullanıyorum gta 5 i kaç fps oynarım
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DH Misafiri 3 yıl
benim toshıba notebookum var 6 gb ram 2gb ekran kartı 2.40 ghz işlemci intel core i3 çalıştırırmı
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GameboyColor 3 yıl
Mesut çevik in yaptığı ekran kartı ile alakalı hiçbir test ve yorum dikkate alınmamalı çünkü kendisi nvidia fanı.
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ali980 3 yıl
850m'nin suçu ne :D
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