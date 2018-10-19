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Dev ekranda saygı duruşu Huawei Mate 20X 7" ekran ve kalem ile geliyor
7 ay
6,6b
1
Cep Telefonları
1953
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Oyunculara özel geliştirilen soğutma sistemi, 7.2" ekranı, 5000mAh bataryası ile dev ekran standartlarını bir sonraki seviyeye taşıyan Mate 20 X ön incelemesi ile sizlerle.
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kesbi
7 ay
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Başlıkta kalem ile geliyor diyor ama kalemi görebilen var mı?
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H34RTL3SS
7 ay
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yalnız o tablet olmuş "cep" telefonu değil sanki
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maxmania
7 ay
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başlıkta belirtilen kalemi en azından gösterseydiniz. note serisine alternatif arayan insanlar haber almak için giriyor, en azından neye benzediğini görmek hakları diye düşünüyorum.
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9600_G_T
7 ay
editörün seçimi
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DODANLI
7 ay
editörün seçimi
Yalniz kalem telefondan büyük mü olmuş ne!
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kesbi
7 ay
en beğenilen
editörün seçimi
Başlıkta kalem ile geliyor diyor ama kalemi görebilen var mı?
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WB
7 ay
editörün seçimi
Yog artik!! :)
4” cercevesiz tasarim beklerken, 50gr / 5mm max
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cngzmls
7 ay
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F4.4 diyafram açıklığı mı ????
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Bloodin
7 ay
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Fiyat konusunda cömertlik düşünenler P20 serisine ve Mate 20 Lite'ın fiyatına baksın derim, hiç boşa ümitlenmeyin, 900 euro bandındaki Mate 20X şu anki kur ve %60 vergi ile ülkemize 8000 TL'den aşağı giriş yapmayacaktır. Belki Huawei LG'nin yaptığı gibi Türkiye'ye özel fiyat politikasıni değiştirir filan, 6500'ü zorlar ama daha aşağısını asla beklemeyin, bu arada siyah beyaz değil telefoto (zoom) lens var cihazda Mesut bey.
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tugares
7 ay
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Kalem harici olacaksa parasını verip çoğu cihazda kullanabilirsiniz. Belki uygun yazılım noktasında sıkıntı yaşanabilir ama ona da güzel bi uygulama ile çözüm bulunabilir?
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sericik
7 ay
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5000 tl ye kadar şartlar zorlanabilir
fakat 8-10 bin bandında olacaktır
Ülkemiz şartlarında elimizdeki telefonların üstüne ikinci bir kılıf daha takalım kıymetini bilelim derim ben
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4” cercevesiz tasarim beklerken, 50gr / 5mm max
fakat 8-10 bin bandında olacaktır
Ülkemiz şartlarında elimizdeki telefonların üstüne ikinci bir kılıf daha takalım kıymetini bilelim derim ben