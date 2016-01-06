Dietsensor, gıda ürünlerinin detaylarına inebiliyor

CES 2016 fuarında her alandan teknolojiler ürünler karşımıza çıkıyor. Gıda ürünlerine odaklanan Dietsensor, yiyeceklerin içinde ne olduğunu gösterebiliyor.

Dietsensor, İsrail merkezli şirket Consumer Physics tarafından geliştirilen SCiO isimli molekül tarayıcı üzerine kuruluyor ve okutulan yiyeceklerin besin değerleri ve kimyasal yapıları hakkında bilgi verebiliyor. Kablosuz olarak görev yapan ve özel bir akıllı telefon uygulaması kullanan Dietsensor, gıda ürünlerine dokunma zorunluluğu istemiyor ve verilen bilgiye göre sadece tek katmanlı ürünlerde doğru şekilde çalışabiliyor.

Verdiği bilgiler arasında kalori değeri de yer alan Dietsensor, faydalı bir ürün olmasına rağmen 249$ gibi yüksek bir fiyat etiketiyle satılıyor. Aynı zamanda cihazın uygulaması için de ayda 10$ ila 20$ arası ödeme yapılması gerekiyor.

http://www.cnet.com/news/dietsensor-claims-to-tell-you-whats-really-in-your-food/