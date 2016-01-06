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Dietsensor, gıda ürünlerinin detaylarına inebiliyor

Yediğiniz gıda ürünleri içerisinde ne olduğunu merak ediyorsanız artık Dietsensor isimli bir cihaz bulunuyor. CES 2016 fuarı kapsamında tanıtılan ürün, şuan için mükemmellikten uzak.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dietsensor, gıda ürünlerinin detaylarına inebiliyor

CES 2016 fuarında her alandan teknolojiler ürünler karşımıza çıkıyor. Gıda ürünlerine odaklanan Dietsensor, yiyeceklerin içinde ne olduğunu gösterebiliyor.
Dietsensor, İsrail merkezli şirket Consumer Physics tarafından geliştirilen SCiO isimli molekül tarayıcı üzerine kuruluyor ve okutulan yiyeceklerin besin değerleri ve kimyasal yapıları hakkında bilgi verebiliyor. Kablosuz olarak görev yapan ve özel bir akıllı telefon uygulaması kullanan Dietsensor, gıda ürünlerine dokunma zorunluluğu istemiyor ve verilen bilgiye göre sadece tek katmanlı ürünlerde doğru şekilde çalışabiliyor.
Verdiği bilgiler arasında kalori değeri de yer alan Dietsensor, faydalı bir ürün olmasına rağmen 249$ gibi yüksek bir fiyat etiketiyle satılıyor. Aynı zamanda cihazın uygulaması için de ayda 10$ ila 20$ arası ödeme yapılması gerekiyor.
Dietsensor, gıda ürünlerinin detaylarına inebiliyor
 

http://www.cnet.com/news/dietsensor-claims-to-tell-you-whats-really-in-your-food/ Yorum Yaz
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maximus8282 3 yıl
Uygulama ücretsiz verilebilirdi en azından. Birde kartuşlu bir sistem mi var, yani istediğimiz kadar ölçüm yapabilecek miyiz?
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cem650 3 yıl
yolun başında bir proje bıdı bıdı yani .....
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arel.gr 3 yıl
249$ 'a yüksek deniyorsa, al su boregini gonder labora gorelim ucreti.
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esmerbuyucu 3 yıl
Daha küçük bir şey olsa akıllı saatlere entegre edilebilirmiş.
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mokinto 3 yıl
Ben bu ürünü kickstarter da çıktığında sipariş etmiştim. Hala bekliyoruz. Şu an geliştirici prototipleri dağıtılıyor ve muhtemelen 1-2 ay sonra diğer destekçilere dağıtılacak. Haberde ki ürün büyük ihtimalle geliştiricibir destekçi tarafından programlanmış versiyondur.
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