Digiturk beIN CONNECT incelemesi "Digiturk abonelerine ücretsiz dizi-film arşivi"

Bu videoda Digiturk abonelerine ücretsiz sunulan beIN CONNECT uygulamasını kullanıyor, arayüzüne iniyor, uygulamanın televizyonunuzla ilgili yeteneklerini dizi-film izleyerek değerlendiriyoruz.

İyi bir TV almak olayı çözmüyor, ben de iyi bir 4K TV alıp aynı sıkıntıyı yaşadım, içerik.

Normal uydudaki büyük kanalların HD olanları bir yere kadar, spor, belgesel veya futbol deyince işte orada dur diyor uydu adeta, beIN medya grubunun güç verdiği Digiturk, içerik arayanlar için çözüm niteliğinde.



İlk etapta cihazın arayüzü normal bir alıcıdan pek farklı hissettirmiyor, kanalların bulunduğu liste, favoriler, menü arayüzü, hepsi gayet standart görünüyor; HD kanallar arası geçiş hızı da öyle. Android veya iOS gibi bir işletim sistemi söz konusu değil ancak beIN Connect ile zenginleştirilmiş, yetenekler kazandırılmış.



beIN Connect’in arayüzü sade ve kullanışlı, kumandadan tek bir tuşla ulaşabiliyorsunuz. Aşağıda film, yerli yabancı dizi, belgesel, çocuk gibi kategoriler ve Box Office var, not edelim Box Office bir film kiralama ve satın alma servisi. beIN Connect üzerinde 1000’in üzerinde film var ve yeni filmler ekleniyor, arşiv genişliyor, yalnız kaçırmamak için yayından kalkacağı tarihlere dikkat etmek gerek.

Görüntü kalitesi internet bağlantı hızınıza ve kullandığınız kutuya göre değişiyor, kutum ve internet bağlantım itibarıyla, gözlemlediğim kadarıyla 720P civarı bir görüntü kalitesi elde ettim film izlerken, Digiturk hız testiyle de internet bağlantınız dahilinde hizmetten hangi seviyede yararlanabildiğinizi görebiliyorsunuz.

Şimdi yeteneklerine geçelim, beIN Connect’te hoşuma giden ilk şey tekrar izleyebilme yeteneği, işim gereği dizi-film saatlerine yetişemediğimden bu platform üzerinden ve vurgulamak gerek, internet aracılığıyla takip ettiğiniz dizi olsun, program olsun geçmiş bölümleri izleyebiliyorsunuz.

Eski ya da yeni, izlediğiniz içeriklere göre beğenebileceğiniz içerikler de “Size özel” sekmesinde öneriliyor, bu biraz “Bundan sonra ne izleyeyim?” sıkıntısına çözüm niteliğinde.

Diyelim ki yine vaktinde yetişemedim, uydu üzerinden yayınlanan filmin yarısına denk geldim, yine beIN Connect ile internet üzerinden filmi baştan izleyebiliyor veya farklı bir cihazdan, mesela telefondan veya tabletten devam edebiliyorsunuz.



beIN Connect’i bilgisayar, tablet ve telefonunuzda da kullanabildiğiniz için mesela gözünüze bir film kestirdiniz diyelim, televizyonunuza yönlendiriyorsunuz, sonra da telefondan kontrol etmek isterseniz, ileri geri veya ses ayarlarını yapabiliyorsunuz.



beIN Connect, Digiturk üyelerine ücretsiz sunuluyor, paketinizin üstüne hem film hem de yerli yabancı dizi arşiviniz olmuş oluyor, mesela ben Flash’ın iki sezonunu buradan bitirdim.



beIN Connect, Digiturk sahipleri için gayet kullanışlı ve keyifli bir platform olmuş, Android TV ve iOS’lu bir Apple TV’nin sunduğu bazı hizmetlerin beIN Connect sayesinde halihazırdaki aboneliğinizle birlikte hiçbir ek ücret ödemeden geliyor olması, sürekli genişleyen ücretsiz bir film ve dizi arşivinin olması güzel. Özellikle hoşuma giden yanı yerli ve yabancı dizileri düzenli, sıralı ve kolay bir şekilde takip edebilmem oldu, Game of Thrones ve Flash gibi mesela.

En nihayetinde beIN Connect’in Digiturk’e geçmek isteyenler için teşvik edici, halihazırdaki Digiturk aboneleri için de güzel bir jest olduğunu düşünüyorum.



Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.

buraya tıklayabilirsiniz. beIN CONNECT hakkında daha fazla bilgi içintıklayabilirsiniz.