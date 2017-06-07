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Digiturk beIN CONNECT incelemesi "Digiturk abonelerine ücretsiz dizi-film arşivi"

1 yıl
62,4b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Digiturk abonelerine ücretsiz sunulan beIN CONNECT uygulamasını kullanıyor, arayüzüne iniyor, uygulamanın televizyonunuzla ilgili yeteneklerini dizi-film izleyerek değerlendiriyoruz.
İyi bir TV almak olayı çözmüyor, ben de iyi bir 4K TV alıp aynı sıkıntıyı yaşadım, içerik.
Normal uydudaki büyük kanalların HD olanları bir yere kadar, spor, belgesel veya futbol deyince işte orada dur diyor uydu adeta, beIN medya grubunun güç verdiği Digiturk, içerik arayanlar için çözüm niteliğinde.

İlk etapta cihazın arayüzü normal bir alıcıdan pek farklı hissettirmiyor, kanalların bulunduğu liste, favoriler, menü arayüzü, hepsi gayet standart görünüyor; HD kanallar arası geçiş hızı da öyle. Android veya iOS gibi bir işletim sistemi söz konusu değil ancak beIN Connect ile zenginleştirilmiş, yetenekler kazandırılmış.

beIN Connect’in arayüzü sade ve kullanışlı, kumandadan tek bir tuşla ulaşabiliyorsunuz. Aşağıda film, yerli yabancı dizi, belgesel, çocuk gibi kategoriler ve Box Office var, not edelim Box Office bir film kiralama ve satın alma servisi. beIN Connect üzerinde 1000’in üzerinde film var ve yeni filmler ekleniyor, arşiv genişliyor, yalnız kaçırmamak için yayından kalkacağı tarihlere dikkat etmek gerek.
Görüntü kalitesi internet bağlantı hızınıza ve kullandığınız kutuya göre değişiyor, kutum ve internet bağlantım itibarıyla, gözlemlediğim kadarıyla 720P civarı bir görüntü kalitesi elde ettim film izlerken, Digiturk hız testiyle de internet bağlantınız dahilinde hizmetten hangi seviyede yararlanabildiğinizi görebiliyorsunuz.
Şimdi yeteneklerine geçelim, beIN Connect’te hoşuma giden ilk şey tekrar izleyebilme yeteneği, işim gereği dizi-film saatlerine yetişemediğimden bu platform üzerinden ve vurgulamak gerek, internet aracılığıyla takip ettiğiniz dizi olsun, program olsun geçmiş bölümleri izleyebiliyorsunuz.
Eski ya da yeni, izlediğiniz içeriklere göre beğenebileceğiniz içerikler de “Size özel” sekmesinde öneriliyor, bu biraz “Bundan sonra ne izleyeyim?” sıkıntısına çözüm niteliğinde.
Diyelim ki yine vaktinde yetişemedim, uydu üzerinden yayınlanan filmin yarısına denk geldim, yine beIN Connect ile internet üzerinden filmi baştan izleyebiliyor veya farklı bir cihazdan, mesela telefondan veya tabletten devam edebiliyorsunuz.

beIN Connect’i bilgisayar, tablet ve telefonunuzda da kullanabildiğiniz için mesela gözünüze bir film kestirdiniz diyelim, televizyonunuza yönlendiriyorsunuz, sonra da telefondan kontrol etmek isterseniz, ileri geri veya ses ayarlarını yapabiliyorsunuz.

beIN Connect, Digiturk üyelerine ücretsiz sunuluyor, paketinizin üstüne hem film hem de yerli yabancı dizi arşiviniz olmuş oluyor, mesela ben Flash’ın iki sezonunu buradan bitirdim.

beIN Connect, Digiturk sahipleri için gayet kullanışlı ve keyifli bir platform olmuş, Android TV ve iOS’lu bir Apple TV’nin sunduğu bazı hizmetlerin beIN Connect sayesinde halihazırdaki aboneliğinizle birlikte hiçbir ek ücret ödemeden geliyor olması, sürekli genişleyen ücretsiz bir film ve dizi arşivinin olması güzel. Özellikle hoşuma giden yanı yerli ve yabancı dizileri düzenli, sıralı ve kolay bir şekilde takip edebilmem oldu, Game of Thrones ve Flash gibi mesela.
En nihayetinde beIN Connect’in Digiturk’e geçmek isteyenler için teşvik edici, halihazırdaki Digiturk aboneleri için de güzel bir jest olduğunu düşünüyorum.

Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.
beIN CONNECT hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. 

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serden 1 yıl en beğenilen
Kafamı buluyorsunuz?Ücretsiz film arşivi filan derken? Basbayağı hepsi paralı [:\-][:\-][:\-][:\-]
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BlackLead 1 yıl itachi237
itachi237
dijitürk değil digitürk

digitürk değil digiarap
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Portraitclub 1 yıl
Digitürk mü? Aman abi kalsın.
Yanıtla +12
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1 Avatar
juba09 4 ay
game of thrones için üyelik ve uydu alıcı vs uğraşmadan telefon yada tvden uygulama üzerinden belirli bir ücret karşılığında izleyebiliyor muyuz? sitesine baktım hibirşey anlamadım her yerde başvuru formu var net bir fiyat bilgisi vs yok bu yüzden bunların sorunlu üyeliklerine bulaşmadan tek seferde yada netflix tarzında istediğim zaman aylık alıp kapatabileceğim bir sistem var mı merak ediyorum.
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quaresma. 4 ay juba09
Digitürkplay eğlence paketi var,ama game of thrones var mı bilmiyorum,dizi ve film dahil diyor
1 yıl üyelik 63 tl (aylık olursa 7 tl)
digiturkplay.com.tr/...
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DH Misafiri 1 yıl
Ya bein film kanalında film seyredecektim film saati gelince filmi satın al geldi bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
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alparslan yagmur 1 yıl
Geçen sene yıllık paket alan mevcut abonelere connect veriliyor mu peki benim aralığa kadar aboneliğim var her şey eski digiturk sistemi ne yapmam gerek ?
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Tsukiyomi 1 yıl alparslan yagmur
digitürkü arayın eğer tv den izlemek isterseniz yeni cihaz bağlanması gerekecek ama arada abuk sabuk masraf saplayabilir yeni paketler kakalayabilirler iyi dinlemek lazım
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kutay2455 1 yıl
Bein connect neden smart tv lerde yok.. Digitürk bu uygulamayı smart tv ler içinde olsa güzel olacak..
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HeroTürk 1 yıl
Benim internet kotamı sömürdükten sonra ne anlamı var buradan para vererek izlemeye.. internete girebilen tüm tv'lerde istediğin yerden açıp izlenebilir.
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Umutcan 1 yıl
Dizilerin tüm sezonları ve bölümleri yok, attığınız fotoğrafta örneğin Game Of Thrones 4 sezon görünüyor.
Kalan sezonları yine torrentten veya illegal sitelerden izleyeceksek ne anlamı kaldı o kadar para ödeyip ücretli hizmet almanın?
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engunaydin 1 yıl Umutcan
Umutcan
Dizilerin tüm sezonları ve bölümleri yok, attığınız fotoğrafta örneğin Game Of Thrones 4 sezon görünüyor.
Kalan sezonları yine torrentten veya illegal sitelerden izleyeceksek ne anlamı kaldı o kadar para ödeyip ücretli hizmet almanın?

Game of thornes ilk 7 sezon bütün digiturk üyelerine ücretsizdir. 4 sezon yanlış bilgi. Daha yeni izledik 7 sezonu. Ya da 6 tam bilemiyorum kaç sezon izledik ard arda. 17 Temmuzda yeni sezonu bekliyoruz.
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kommagene1 1 yıl
değil ot çöp hazinenin yerini gösterse isim olmaz
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volkantipi 1 yıl
Chrome da izleyebilen var mı? Artık izleyemiyorum. Explorer da açılıyor.
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gidakontrol 1 yıl
Bein connectte son zamanlarda herşey ücretli, kiralama seceneginide kaldırdılar çoğu filmde. Sinemada izlemek daha ucuza geliyor filmi
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Tsukiyomi 1 yıl
4 ay kadar önce yeni kutu ile digitürk abonesi oldum bein connect güzel bişey tvde izlencek bişey olmayınca açıp dizilere yada filmlere dalıyordum fakat 2 ay sonra girdim dizi izliyim diye bein connecti açtım diziler için aboneliğiniz bulunmamaktadır hatası ile karşılaştım ama filmlere giriş yapılabiliyor hediye 4 aylık film paketimiz varmış dizi paketi 2 aylık hediyeymiş. sonuç olarak bein connect ücretli bir platform dizi yada film paketi almanız gerekiyor.
sayın konu sahibi yanlış yönlendirmeyin lütfen
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