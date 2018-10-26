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Dijital Dolar Tether, çöküyor mu?

6 ay
11,3b
1
kripto para
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Kripto paraların Doları olarak adlandırılan Tethe'de işler pek iyi gitmiyor. Dolara endeksli yapısıyla güvenli liman olarak görülen Tether'de yolun sonuna gelindi mi?
BTC Türk'den Onur Gözüpek ile birlikte Tether'deki son durumu değerlendiriyoruz.  

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