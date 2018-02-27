Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dijital girişimcilik yarışması Glokal Start-Up Days başvuruları başladı

Dijital girişimcilik yarışması Glokal Start-Up Days bu sene 24-25 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Birinci takıma 1 yıllık ofis ve yüzde yüz burslu eğitim ödülü verilecek.
1 yıl
816
1
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dijital girişimcilik yarışması Glokal Start-Up Days başvuruları başladı
Tam Boyutta Gör

ODTÜ İşletme Topluluğu ve Bilkent Cyberpark iş birliği ile düzenlenen dijital girişimcilik yarışması Glokal Start-Up Days, bu sene 24-25 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenecek.

Glokal Start-Up Days’de alanında uzman kişiler tarafından eğitim verilecek. Parlak fikirlerin tanıtımı yapılacak. Başvuran takımlar arasından 15 fikir seçilecek, fikir sahipleri aldıkları hızlandırılmış girişimcilik eğitimi ardından, 25 Mart tarihinde belirtilen iş modeline göre fikirlerini alanında uzman jürilere sunacaklar. Glokal Start-Up Days’e başvurmak isteyen girişimciler, 11 Mart tarihine kadar bu link üzerinden yarışmaya başvurabilir.

Glokal Start-Up Days ödülleri

  • 1. Takım: Ankara Bilkent CyberPark 1 Yıllık Ofis, Sabancı Üniversitesi %100 Burslu MBA (İşletme Yüksek Lisansı), KOSGEB Sertifikalı Eğitim, Mentors Network’ten Mentörlük
  • 2. Takım: İstanbul StartersHub 6 Aylık Ofis, KOSGEB Sertifikalı Eğitim, StartersHub Mentörlük, Webtures SEO Paketi
  • 3. Takım: Başakşehir LivingLab Kuluçka Merkezi, KOSGEB Sertifikalı Eğitim, BTM (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi) Hızlandırma Kampı ve Mentörlük

Ayrıca, iş fikrinizi patentlemek için Destek Patent’ten Özel Patent Ödülü, ilk 8 Takıma KOSGEB Sertifikalı Eğitime katılma hakkı.

Glokal Start-Up Days başvuru şartları:

  • 1., 2., 3., 4. sınıf veya yüksek lisans olabilirsiniz.
  • Projenizin düşünce aşamasında olması yeterli. Herhangi bir ürüne dönüşmüş olmasına gerek yok.
  • Projeniz dijital bir girişim olmalı. (Aplikasyon, Websitesi, Yazılım)
  • Projeniz ile 2-3-4 kişilik takımlar halinde başvurabilirsiniz.

Hadi durma hemen başvur, fikrin gerçek olsun!

Son başvuru tarihi 11 Mart!


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Çentikli tasarıma sahip Leagoo S9 tanıtıldı 1 yıl Çift arka kameralı Nokia 7 Plus ile çekilen fotoğraflar 1 yıl Samsung, Galaxy S serisini sonlandırabilir 1 yıl Çinli Geely'nin Daimler hissedarı olması Almanya'yı rahatsız etti 1 yıl LG, "tam boy çerçevesiz ekran" patenti aldı 1 yıl OnePlus 6'nın görüntüleri paylaşıldı 1 yıl Bitcoin'in yaratıcısı olduğunu iddia eden Craig Wright, Bitcoin hırsızlığı ile suçlanıyor 1 yıl Elektrikli Hyundai Kona iki farklı pil seçeneğiyle tanıtıldı 1 yıl 50 Cent'in Bitcoin serveti yalan çıktı 1 yıl General Mobile GM8 GO "GM'nin Android GO macerası" 1 yıl 5G teknolojisi için önemli adım: Türkiye ile ONF arasında iş birliği 1 yıl Samsung, Bixby 2.0'ın Galaxy Note 9 ile gelebileceğini açıkladı 1 yıl Xiaomi Mi 7, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve kablosuz şarj ile geliyor 1 yıl Android Go işletim sistemine sahip GM 8 Go tanıtıldı! 1 yıl Pekin ve New York arası sadece 2 saat: İşte Çin'in "hipersonik" projesi 1 yıl Eski aracını getirene Renault'dan 10 bin TL indirim 1 yıl Çinli e-ticaret devi JD.com Blockchain girişimlerine odaklanıyor 1 yıl Sony Xperia XZ2 Compact'ı inceledik: Atom Karınca 1 yıl SanDisk 400 GB kapasiteli dünyanın en hızlı microSD kartını duyurdu 1 yıl Apple bazı iCloud verilerini Google Bulut Platformu'nda depoladığını doğruladı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Dijital girişimcilik yarışması Glokal Start-Up Days başvuruları başladı Sonraki Canon'dan sosyal medya kullanıcılarına giriş seviyesi DSLR 1 yıl Daimler, elektrikli araçlarını Çin'de üretecek 1 yıl Qualcomm teklifi 160 milyar dolara yükseltti 1 yıl İnce çerçeveli Motorola Moto E5 Plus'ın görüntüleri sızdı 1 yıl Skoda Superb Combi'nin Türkiye fiyatı belli oldu 1 yıl Western Digital farklı sektörlere yönelik yeni SSD ürünlerini duyurdu 1 yıl Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor: İnsan zihnini okuyan yapay zeka yolunda ilk adım! 1 yıl Netflix'ten yeni bilim-kurgu filmi: Life Sentence 1 yıl Vestel Venus Z20'yi inceledik 1 yıl Nvidia: Ekran kartı fiyatları yükselmeye devam edecek 1 yıl iPhone X'un çentiğini miras alan Huawei P20 göründü 1 yıl Youtube 3 yeni özelliğini duyurdu 1 yıl Moleskine’den yazdığınızı kaydedebilen kalem 1 yıl Katlanabilir Galaxy X üretimi Kasım ayında başlıyor 1 yıl Sony PlayStation 5, 2020'de piyasaya sürülebilir 1 yıl Yapay zekâ destekli ilk MediaTek yonga seti duyuruldu 1 yıl Beko, sesli komutla çalışan akıllı televizyonunu satışa sundu 1 yıl Saatte 1200 kilometre hıza ulaşacak hyperloop prototipi tanıtıldı 1 yıl Bu telefonda 16000mAh pil var! | Energizer PowerMax P16K 1 yıl Kripto para borsası Poloniex, Goldman Sachs destekli şirkete satıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim