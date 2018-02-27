Dijital girişimcilik yarışması Glokal Start-Up Days başvuruları başladı

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ODTÜ İşletme Topluluğu ve Bilkent Cyberpark iş birliği ile düzenlenen dijital girişimcilik yarışması Glokal Start-Up Days, bu sene 24-25 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenecek.

Glokal Start-Up Days’de alanında uzman kişiler tarafından eğitim verilecek. Parlak fikirlerin tanıtımı yapılacak. Başvuran takımlar arasından 15 fikir seçilecek, fikir sahipleri aldıkları hızlandırılmış girişimcilik eğitimi ardından, 25 Mart tarihinde belirtilen iş modeline göre fikirlerini alanında uzman jürilere sunacaklar. Glokal Start-Up Days’e başvurmak isteyen girişimciler, 11 Mart tarihine kadar bu link üzerinden yarışmaya başvurabilir.

Glokal Start-Up Days ödülleri

1. Takım: Ankara Bilkent CyberPark 1 Yıllık Ofis, Sabancı Üniversitesi %100 Burslu MBA (İşletme Yüksek Lisansı), KOSGEB Sertifikalı Eğitim, Mentors Network’ten Mentörlük

Ankara Bilkent CyberPark 1 (İşletme Yüksek Lisansı), KOSGEB Sertifikalı Eğitim, Mentors Network’ten Mentörlük 2. Takım: İstanbul StartersHub 6 Aylık Ofis, KOSGEB Sertifikalı Eğitim, StartersHub Mentörlük, Webtures SEO Paketi

İstanbul StartersHub 6 Aylık Ofis, KOSGEB Sertifikalı Eğitim, StartersHub Mentörlük, Webtures SEO Paketi 3. Takım: Başakşehir LivingLab Kuluçka Merkezi, KOSGEB Sertifikalı Eğitim, BTM (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi) Hızlandırma Kampı ve Mentörlük

Ayrıca, iş fikrinizi patentlemek için Destek Patent’ten Özel Patent Ödülü, ilk 8 Takıma KOSGEB Sertifikalı Eğitime katılma hakkı.

Glokal Start-Up Days başvuru şartları:

1., 2., 3., 4. sınıf veya yüksek lisans olabilirsiniz.

Projenizin düşünce aşamasında olması yeterli. Herhangi bir ürüne dönüşmüş olmasına gerek yok.

Projeniz dijital bir girişim olmalı. (Aplikasyon, Websitesi, Yazılım)

Projeniz ile 2-3-4 kişilik takımlar halinde başvurabilirsiniz.

Hadi durma hemen başvur, fikrin gerçek olsun!

Son başvuru tarihi 11 Mart!