ODTÜ, Çin’in Chang’e 8 görevine katıldı: Ay’a 2 akıllı robot gönderilecek

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Tam Boyutta Gör Çin’in Ay’ın güney kutbunu keşfetmek ve gelecekteki Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) için kritik bilgiler toplamayı amaçlayan Chang’e 8 görevine yeni katılımcılar eklendi. ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ Middle East Technical University), Zhejiang University ve STAR.VISION ile birlikte Çin’in Chang’e 8 görevine katıldı.

ODTÜ, Çin’in kritik Ay görevine dahil oldu

Yapılan açıklamada ODTÜ, Zhejiang University ve STAR.VISION ortaklığında, 2028 yılında Ay'a iniş yapması planlanan Çin'in Chang'e-8 misyonu için seçilen mikro-keşif robot çözümü geliştirildi. Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından onaylanan STAR.VISION, Ay keşif programına katılan ilk özel Çin girişimi olarak, Zhejiang Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte yapay zeka destekli mikro-keşif robot çözümünü ortaklaşa geliştirdi. Ortaklık kapsamında Chang'e-8 göreviyle iki adet akıllı ay robotu yüzeye gönderilmiş olunacak.

Çin, 2030'larda Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu’nu (ILRS) inşa etme planının bir parçası olarak Chang'e 8 misyonuna bel bağlıyor. Chang'e 8, 2026 için planlanan Chang'e 7 misyonunun izinden gidecek ve Ay yüzeyinde 3D baskının uygulanabilirliğini test etmeyi içerebilecek yerinde kaynak kullanımı gibi yeni deneylere sahip olacak. Misyon, sonraki on yılda daha büyük ölçekli robotik ve mürettebatlı bir Ay araştırma istasyonunun temeli olarak hizmet edecek.

Türkiye, ILRS’ye başvurmuştu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Rus devlet medyası, Türkiye’nin Rusya ve Çin liderliğindeki ILRS programına katılmak için başvuruda bulunduğunu bildirmişti. ILRS, Roscosmos ve Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yönetilen bir Ay üssü projesi konumunda. ILRS, keşif ve kullanım, Ay tabanlı gözlem, temel bilimsel deney ve teknik doğrulama ve uzun vadeli otonom operasyon dahil olmak üzere çok disiplinli ve çok amaçlı bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütebilecek, Ay yüzeyinde veya Ay yörüngesinde inşa edilmiş kapsamlı bir bilimsel deney üssü olarak hizmet verecek.

Ay’a gönderilecek ilk veri merkezi gelecek ay fırlatılacak 1 sa. önce eklendi

ILRS'nin 2035 yılına kadar tamamlanması ve 2036 yılında tamamen devreye girmesi planlanıyor. Program 3 aşamaya ayrılıyor; keşif, inşaat ve kullanım. An itibariyle keşif aşamasında bulunuluyor. Keşif sürecinin 2028’de Chang-e 8 ile tamamlanması bekleniyor.

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