ODTÜ, Çin’in Chang’e 8 görevine katıldı: Ay’a 2 akıllı robot gönderilecek

ODTÜ, Çin’in kritik Ay görevine dahil oldu
Yapılan açıklamada ODTÜ, Zhejiang University ve STAR.VISION ortaklığında, 2028 yılında Ay'a iniş yapması planlanan Çin'in Chang'e-8 misyonu için seçilen mikro-keşif robot çözümü geliştirildi. Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından onaylanan STAR.VISION, Ay keşif programına katılan ilk özel Çin girişimi olarak, Zhejiang Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte yapay zeka destekli mikro-keşif robot çözümünü ortaklaşa geliştirdi. Ortaklık kapsamında Chang'e-8 göreviyle iki adet akıllı ay robotu yüzeye gönderilmiş olunacak.
Çin, 2030'larda Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu’nu (ILRS) inşa etme planının bir parçası olarak Chang'e 8 misyonuna bel bağlıyor. Chang'e 8, 2026 için planlanan Chang'e 7 misyonunun izinden gidecek ve Ay yüzeyinde 3D baskının uygulanabilirliğini test etmeyi içerebilecek yerinde kaynak kullanımı gibi yeni deneylere sahip olacak. Misyon, sonraki on yılda daha büyük ölçekli robotik ve mürettebatlı bir Ay araştırma istasyonunun temeli olarak hizmet edecek.
Türkiye, ILRS’ye başvurmuştu
ILRS'nin 2035 yılına kadar tamamlanması ve 2036 yılında tamamen devreye girmesi planlanıyor. Program 3 aşamaya ayrılıyor; keşif, inşaat ve kullanım. An itibariyle keşif aşamasında bulunuluyor. Keşif sürecinin 2028’de Chang-e 8 ile tamamlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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