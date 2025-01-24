Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ODTÜ, Çin’in Chang’e 8 görevine katıldı: Ay’a 2 akıllı robot gönderilecek

    ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ Middle East Technical University), Zhejiang University ve STAR.VISION ile birlikte Çin’in Chang’e 8 görevine katıldı. Görev kapsamında Ay’a robot gönderilecek.
    ODTÜ, Çin’in Chang’e 8 görevine katıldı: Ay’a 2 robot yollanacak Tam Boyutta Gör
    Çin’in Ay’ın güney kutbunu keşfetmek ve gelecekteki Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) için kritik bilgiler toplamayı amaçlayan Chang’e 8 görevine yeni katılımcılar eklendi. ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ Middle East Technical University), Zhejiang University ve STAR.VISION ile birlikte Çin’in Chang’e 8 görevine katıldı.

    ODTÜ, Çin’in kritik Ay görevine dahil oldu

    Yapılan açıklamada ODTÜ, Zhejiang University ve STAR.VISION ortaklığında, 2028 yılında Ay'a iniş yapması planlanan Çin'in Chang'e-8 misyonu için seçilen mikro-keşif robot çözümü geliştirildi. Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından onaylanan STAR.VISION, Ay keşif programına katılan ilk özel Çin girişimi olarak, Zhejiang Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte yapay zeka destekli mikro-keşif robot çözümünü ortaklaşa geliştirdi. Ortaklık kapsamında Chang'e-8 göreviyle iki adet akıllı ay robotu yüzeye gönderilmiş olunacak.

    Çin, 2030'larda Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu’nu (ILRS) inşa etme planının bir parçası olarak Chang'e 8 misyonuna bel bağlıyor. Chang'e 8, 2026 için planlanan Chang'e 7 misyonunun izinden gidecek ve Ay yüzeyinde 3D baskının uygulanabilirliğini test etmeyi içerebilecek yerinde kaynak kullanımı gibi yeni deneylere sahip olacak. Misyon, sonraki on yılda daha büyük ölçekli robotik ve mürettebatlı bir Ay araştırma istasyonunun temeli olarak hizmet edecek.

    Türkiye, ILRS’ye başvurmuştu

    ODTÜ, Çin’in Chang’e 8 görevine katıldı: Ay’a 2 robot yollanacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Rus devlet medyası, Türkiye’nin Rusya ve Çin liderliğindeki ILRS programına katılmak için başvuruda bulunduğunu bildirmişti. ILRS, Roscosmos ve Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yönetilen bir Ay üssü projesi konumunda. ILRS, keşif ve kullanım, Ay tabanlı gözlem, temel bilimsel deney ve teknik doğrulama ve uzun vadeli otonom operasyon dahil olmak üzere çok disiplinli ve çok amaçlı bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütebilecek, Ay yüzeyinde veya Ay yörüngesinde inşa edilmiş kapsamlı bir bilimsel deney üssü olarak hizmet verecek.

    ILRS'nin 2035 yılına kadar tamamlanması ve 2036 yılında tamamen devreye girmesi planlanıyor. Program 3 aşamaya ayrılıyor; keşif, inşaat ve kullanım. An itibariyle keşif aşamasında bulunuluyor. Keşif sürecinin 2028’de Chang-e 8 ile tamamlanması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen ID. Buzz GTX Türkiye'de satışta

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nba maçları şifresiz veren kanallar nexen lastik yorumları en iyi açık parfüm markaları oda sıcaklığı 25 derece kyk yurdunda kavga etmenin cezası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum