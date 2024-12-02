ODTÜ’den dünyada ilk: "MEMS Nöristör" ile telefonlarda şarj süresi 1 yıla çıkacak

Tam Boyutta Gör ODTÜ'nün ULTRAMEMS Araştırma Laboratuvarı'nda geliştirilen "MEMS Nöristör" teknolojisi, elektronik cihazlarda enerji verimliliğini artırarak, cep telefonlarının şarj süresini bir yıla kadar uzatmayı hedefliyor. Projenin mimarları Prof. Dr. Barış Bayram ve Araştırma Görevlisi Berre Vize, bu devrimsel yeniliğin hem teknoloji dünyasında hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük bir fark yaratacağını belirtiyor.

İnsan beyninden ilham alan bir teknoloji

İnsan beyninin düşük enerji tüketimiyle karmaşık işlemleri gerçekleştirme yeteneğinden esinlenilerek geliştirilen MEMS nöristör, nöromorfik işlemci yapısıyla hafıza ve işlem birimlerini aynı yapının içerisine entegre ediyor. Prof. Dr. Barış Bayram, "İnsan beyni yaklaşık 25 watt enerji tüketiyor ve insan beyninin yaptığı işlemleri en güncel olan işlemciyle yapacak olsak bu 25 megawata eşit oluyor, yani daha fazla enerji tüketiyor." dedi.

Beyindeki enerji verimliliğini sağlayan en önemli noktanın, hafıza ve işlemci biriminin birbirine entegresi olduğunu belirten Bayram, bilgisayarlarda ise bilgiyi tutan hafıza modülleri ve bilgiyi işleyen işlemci yapılar bulunduğunu kaydetti. Prof. Dr. Bayram, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bilgisayarlarda bilgi sürekli hafıza modülünden işlemciye geliyor, burada işleniyor ve tekrar modüle gidiyor. Arada sürekli bir bilgi transferi olduğu için bu da hem enerji tüketimini artırıyor hem de gecikme oluşturuyor. Bizim burada geliştirdiğimiz nöromorfik işlemcide ise hafıza modülü ve işlemci aynı yapı içerisinde. Dolayısıyla daha az enerjiyle güncel işlemleri yapabiliyor. Mesela şu an cep telefonlarımızı her gün şarj etmemiz gerekiyor ama eğer bunun içerisindeki transistörler (akımın akışını kontrol eden sistem), MEMS nöristörler ile değiştirilirse o zaman cep telefonumuzu 1 yıl boyunca hiç şarj etmemiz gerekmeyecek."

Tam Boyutta Gör Prof. Dr. Bayram’a göre MEMS nöristörler sayesinde akıllı telefonlarda enerji tüketimi çok aza ineceği için halihazırda cihaz üzerinde gerçekleştirilemeyen işlemlerin lokal olarak yapılabilecek. Örneğin yoğun yapay zeka işlemleri ve hesaplamalar günümüzde bulut sistemlerinde yapılıp cihaza aktarılıyor. Bunun başlıca nedeni ise hem işlem kapasitesinin yeterli olmaması, kapasite yetse bile işlemin çok fazla enerji tüketmesi. Ek olarak Bayram, cihazların bulut sistemleri ile daha az veri akışı yapmasının aynı zamanda kişisel verilerin daha fazla korunmasını da sağlayacak.

Bunun yanı sıra, yüksek enerji tüketen yapay zeka sistemleri ve sunucu merkezlerinin enerji ihtiyacının da büyük ölçüde azalması bekleniyor. Araştırma Görevlisi Berre Vize ise bu teknolojinin, başta sağlık ve finans olmak üzere birçok sektörde yapay zeka uygulamalarını hızlandıracağını ve daha verimli hale getireceğini belirtti.

Teknoloji devleriyle görüşülecek

Tam Boyutta Gör Prof. Dr. Bayram, “MEMS nöristör” buluşunun sadece Türkiye’de değil, dünya çapında bir devrim olacağını belirtirken bu konuda küresel nöromorfik işlemci alanında çalışmalar yapan şirketlerle iletişime geçeceklerini söyledi.

Prof. Dr. Barış Bayram, "Analog Devices başta olmak üzere HP, IBM, NVIDIA, Amazon ve Google ile bu görüşmeleri gerçekleştireceğiz. Ama bu bir başlangıç noktası, yani ilk tohum diyebiliriz. Çünkü bu dünyadaki ilk MEMS nöristör. Nöristör var ama bunlar karmaşık malzemeler kullanıyorlar ve uzun süreli kullanımlarda endüstriyel seviyede kullanılabilir nitelikte özellik gösteremiyorlar." diye konuştu.

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“MEMS Nöristör” ile telefonlarda şarj süresi 1 yıla çıkacak