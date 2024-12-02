ODTÜ’den dünyada ilk: "MEMS Nöristör" ile telefonlarda şarj süresi 1 yıla çıkacak

İnsan beyninden ilham alan bir teknoloji
İnsan beyninin düşük enerji tüketimiyle karmaşık işlemleri gerçekleştirme yeteneğinden esinlenilerek geliştirilen MEMS nöristör, nöromorfik işlemci yapısıyla hafıza ve işlem birimlerini aynı yapının içerisine entegre ediyor. Prof. Dr. Barış Bayram, "İnsan beyni yaklaşık 25 watt enerji tüketiyor ve insan beyninin yaptığı işlemleri en güncel olan işlemciyle yapacak olsak bu 25 megawata eşit oluyor, yani daha fazla enerji tüketiyor." dedi.
Beyindeki enerji verimliliğini sağlayan en önemli noktanın, hafıza ve işlemci biriminin birbirine entegresi olduğunu belirten Bayram, bilgisayarlarda ise bilgiyi tutan hafıza modülleri ve bilgiyi işleyen işlemci yapılar bulunduğunu kaydetti. Prof. Dr. Bayram, şöyle devam etti:
"Dolayısıyla bilgisayarlarda bilgi sürekli hafıza modülünden işlemciye geliyor, burada işleniyor ve tekrar modüle gidiyor. Arada sürekli bir bilgi transferi olduğu için bu da hem enerji tüketimini artırıyor hem de gecikme oluşturuyor. Bizim burada geliştirdiğimiz nöromorfik işlemcide ise hafıza modülü ve işlemci aynı yapı içerisinde. Dolayısıyla daha az enerjiyle güncel işlemleri yapabiliyor. Mesela şu an cep telefonlarımızı her gün şarj etmemiz gerekiyor ama eğer bunun içerisindeki transistörler (akımın akışını kontrol eden sistem), MEMS nöristörler ile değiştirilirse o zaman cep telefonumuzu 1 yıl boyunca hiç şarj etmemiz gerekmeyecek."
Bunun yanı sıra, yüksek enerji tüketen yapay zeka sistemleri ve sunucu merkezlerinin enerji ihtiyacının da büyük ölçüde azalması bekleniyor. Araştırma Görevlisi Berre Vize ise bu teknolojinin, başta sağlık ve finans olmak üzere birçok sektörde yapay zeka uygulamalarını hızlandıracağını ve daha verimli hale getireceğini belirtti.
Teknoloji devleriyle görüşülecek
Prof. Dr. Barış Bayram, "Analog Devices başta olmak üzere HP, IBM, NVIDIA, Amazon ve Google ile bu görüşmeleri gerçekleştireceğiz. Ama bu bir başlangıç noktası, yani ilk tohum diyebiliriz. Çünkü bu dünyadaki ilk MEMS nöristör. Nöristör var ama bunlar karmaşık malzemeler kullanıyorlar ve uzun süreli kullanımlarda endüstriyel seviyede kullanılabilir nitelikte özellik gösteremiyorlar." diye konuştu.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/odtude-uretilen-aygit-cep-telefonlarinin-sarj-suresini-bir-yila-cikarmayi-hedefliyor-/3409951 https://video.haber7.com/video-galeri/301473-odtude-uretilen-aygit-cep-telefonlarinin-sarj-suresini-bir-yila-cikarmayi-hedefliyor Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.