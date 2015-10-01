Disney Research, üç boyutlu yazıcından hazırlanan yeni sistemiyle hassas etkileşim sunuyor

Birçok önemli bilimsel araştırma ve proje üzerinde çalışmaları bulunan Disney Research, bu sefer sunduğu hassasiyet seviyesiyle kendisine hayran bırakan robot el sistemini görücüye çıkarttı.

Üç boyutlu yazıcıyla hazırlanmış parçalardan oluşan sistem, yumuşak tasarlanan elleriyle hava basıncını hissediyor ve böylece kağıt ya da plastik bardak gibi oldukça kırılgan objelere herhangi bir zarar vermeden kavrayarak kaldırabiliyor. Tofu peynirini dahi robot sisteme tutturmayı başaran ve böylece sistemin hassasiyet seviyesi gözler önüne koyan Disney Research araştırmacıları, en az detaylarına burada yer verdiğimiz Festo'nun robot kolu kadar etkili bir sürecin kapılarını aralıyor.

Disney Research'ün sistemi "insan - robot" arası entegrasyon için büyük önem taşıyor ve bu altyapı ile hazırlanan oyuncak robotların, çocuklarla zararsız bir etkileşim kurabileceği belirtiliyor. Sistem aynı zamanda üretim hatlarına dahil edilebilecek bir seçenek de oluşturuyor.

Konu hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/10/01/disney-research-soft-skin-toy-robots/