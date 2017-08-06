Disney oyunlarına dava: Çocukların gizliliğini ihlal ediyor iddiası

Geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'daki bir mahkemede açılan davada Amanda Rushing isimli anne, kızının oynadığı Dinsey'in mobil oyunlarının federal yasalara aykırı olarak veri ihlali yaptığını ileri sürdü. Rushing'in iddiasına göre Disney'in App Store ve Play Store'da yer alan 40'tan fazla mobil oyununda; çocukların kişisel verilerini, ebeveynlerden izin almaksızın, toplayan yazılımlar yer alıyor.





Davada sanık listesinde Disney'in yanı sıra verilerin toplanması için oyunların içine yazılım yerleştirdiği iddia edilen Upsight, Unity ve Kochava şirketleri de yer aldı. Davanın dayanağı ise ABD'de 1998 yılında yürürlüğe giren Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası. Bu yasa uyarınca 13 yaşından küçük çocukların kişisel verilerinin internette faaliyet gösteren şirketler tarafindan toplanması yasak.





Tabi bu davada mahkemenin ne yönde karar vereceği bilinmiyor ancak Disney'in geçmişine baktığımızda benzer bir suçlamayla cezaya çarptırıldığını görüyoruz. Disney'e bağlı olarak faaliyet yürüten video oyun geliştirici Playdom şirketi 2011 yılında, oyunları oynayan çocuklara ilişkin verileri topladığı için suçlu bulunmuştur ve Disney 3 milyar dolarlık ceza ödemişti.