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Disney oyunlarına dava: Çocukların gizliliğini ihlal ediyor iddiası

Kaliforniya'da, Walt Disney'e karşı açılan davada bir anne, çocuğunun oynadığı Disney oyunlarında kendisinden izin alınmaksızın çocuğuna ait verilerin toplandığını ileri sürdü.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'daki bir mahkemede açılan davada Amanda Rushing isimli anne, kızının oynadığı Dinsey'in mobil oyunlarının federal yasalara aykırı olarak veri ihlali yaptığını ileri sürdü. Rushing'in iddiasına göre Disney'in App Store ve Play Store'da yer alan 40'tan fazla mobil oyununda; çocukların kişisel verilerini, ebeveynlerden izin almaksızın, toplayan yazılımlar yer alıyor. 


 
Davada sanık listesinde Disney'in yanı sıra verilerin toplanması için oyunların içine yazılım yerleştirdiği iddia edilen Upsight, Unity ve Kochava şirketleri de yer aldı. Davanın dayanağı ise ABD'de 1998 yılında yürürlüğe giren Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası. Bu yasa uyarınca 13 yaşından küçük çocukların kişisel verilerinin internette faaliyet gösteren şirketler tarafindan toplanması yasak. 


Tabi bu davada mahkemenin ne yönde karar vereceği bilinmiyor ancak Disney'in geçmişine baktığımızda benzer bir suçlamayla cezaya çarptırıldığını görüyoruz. Disney'e bağlı olarak faaliyet yürüten video oyun geliştirici Playdom şirketi 2011 yılında, oyunları oynayan çocuklara ilişkin verileri topladığı için suçlu bulunmuştur ve Disney 3 milyar dolarlık ceza ödemişti.

https://www.bleepingcomputer.com/news/legal/disney-sued-for-tracking-children-without-permission-via-mobile-games/ Yorum Yaz
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Mianfei 1 yıl
çocuğuna internet verip sonrada ağlayan anne modeli. bunun türkiye versiyonuda çocuğunu enes baturun ana avrat sövmeleriyle youtubeda yakalayan,sonra suçu youtube'a atan türk annelerdir
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SEO-Uzmanı 1 yıl
internete bağlı tüm programlar sözde kişisel olmayan genel anket verileri toplar
ama söz konusu bu ankete katılma noktasında her online giriş hesabının bir şifresi var ise bu aynı zamanda kişisel verilerin öncelikli olarak toplandığı ve bunun üzerinden genel anket verisi oluşturulduğu hikayesini mantıken doğrular !
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V4LKyR 1 yıl
Çocukların gizliliği nedir?
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reshthesucker 1 yıl V4LKyR
Şu içerikte gizlilik ne anlama geliyor olabilir?
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sniper23 1 yıl
Disney ağır sübyancı çıktı, Rıza Baba...
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Adamlar cezayı yedikleri halde devam etmişler, yine devam ederler...
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Captain_Ivy 1 yıl
Disneyin eskiden de çizgi filmlerinde hep gizli mesajlar varmış. Ne isiyor bunlar çocuklardan böyle..
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addidas_85 1 yıl Captain_Ivy
Aazam
Disneyin eskiden de çizgi filmlerinde hep gizli mesajlar varmış. Ne isiyor bunlar çocuklardan böyle..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bu tarz eleman arıyordur kendine...
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