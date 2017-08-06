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WannaCry saldırısını durduran hacker tutuklandı

Geçtiğimiz mayıs ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran WannaCry fidye yazılımını durduran Marcus Hutchins, kredi kartı bilgilerini çalan zararlı yazılım geliştirdiği nedeniyle tutuklandı.
1 yıl
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz mayıs ayında ortaya WannaCry fidye yazılımını 150'den fazla ülkede yüz binlerce bilgisayarı etkilemiş, otomobil üreticilerinden hastanelere kadar pek çok kurumu iş yapamaz hale getirmişti. İnternet tarihinde görülen en geniş kapsamlı siber saldırılardan biri olan fidye yazılımı, 23 yaşındaki kötü amaçlı yazılım araştırmacısı Marcus Hutchins'in büyük uğraşları sonucunda durdurulmuştu. İngiliz kökenli Hutchins, bu olaydan sonra adeta halk kahramanı ilan edilirken geçtiğimiz günlerde Hutchins'in tutuklandığı ortaya çıktı. 


 
ABD'nin Wisconsin eyaletinde görülen davada Hutchins'in tutuklu yargılanmasına karar verilirken Hutchins hakkındaki suçlamaların sebebi olarak Hutchins'in 2014 ve 2015 yıllarında yaptığı faaliyetler gösterildi. Hutchins, insanların mail adreslerine gönderilen ve kullanıcıların tıklaması halinde kişilerin; banka hesabına ve kredi kartlarına dair bilgileri ele geçiren kötü amaçlı yazılımı geliştirmek ve bu yazılımı satmakla suçlandı. Hutchins'in avukatı ise savunmasında iddianamede yer alan kötü amaçlı yazılım geliştirme ve satma suçlarını reddedip iddianamenin oldukça güçsüz ve normal iddianamelere kıyasla çok daha kısa olduğunu dile getirdi.


Tabi birkaç ay öncesine kadar kahraman gözüyle bakılan bir araştırmacının şimdi insanların malvarlıklarını tehdit eden bir yazılımı geliştirmekle suçlanması bilişim dünyasını ikiye bölmüş durumda. Bilgisayar suçu uzmanı Profesör Orin Kerr ise sadece kötü amaçlı yazılımlar geliştirmek ve satmanın tutuklanma için yeterli sebep oluşturmayacağını, hükümetin Hutchins'in kasten suç işlediğini ispat etmesi gerektiğini söyleyerek Hutchins'ini savundu

https://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-arrest-idUSKBN1AJ2IC Yorum Yaz
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MadScimmer 1 yıl en beğenilen
Yazdıklarınızla insanları yanlış yönlendiriyorsunuz. Tutuklama değil, gözaltı. Kanıtlandı değil, soruşturuluyor. Haberler özenli yapılmalı!
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kanaryalıyık 1 yıl
wannacry dan hangi devletin soyduğu ortaya çıkmış oldu
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bytradm 1 yıl
ölümü gösterip sıtmaya razı ederler.
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sniper23 1 yıl
İyilik yap, kötülük bul.
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reiis 1 yıl
Abd nin tekerine çomak sokarsan önce kahraman yapar sonrada rezil casus yazılımda abd nin parmağı var demek
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gxhero 1 yıl
Hiç bir iyilik cezasız kalmaz dedikleri bu olsa gerek ??
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black_flood 1 yıl
Kesin FETOCUDUR Tulumda giydirsinler.
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seglopsi 1 yıl
olay bize çok tanıdık aslında. kimseye çaldırtmam ama ben çalarım
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reshthesucker 1 yıl
şimdi yeteneklerini kötü amaçlar için kullandığının ortaya çıkması


Bitmiş bi hukuk sureci var da haberde bizden mi gizliyorsunuz? Surec bitmeden insani suclu ilan edemezsiniz. Saniktir, suclu degil. Turkiye'den alistiniz galiba, malum herkes terorist vatan haini ilan ediliyor.
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MadScimmer 1 yıl en beğenilen
Yazdıklarınızla insanları yanlış yönlendiriyorsunuz. Tutuklama değil, gözaltı. Kanıtlandı değil, soruşturuluyor. Haberler özenli yapılmalı!
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Nevfel 1 yıl MadScimmer
Kaynak haberin başlığında da yazıyor arrested diye. Yani tutuklandı. Haber içeriğinde detained yani gözaltına alındığı ve daha sonra tutuklandığı yazıyor. Tutuklanma sebebi olarakda 2014-2015 de ki yazdığı, kullanıcıların kredi kartı bilgilerini çalan malwarelar.
Burada tek özentisizlik yok. Sadece haberin geç girilmesi var.
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Batuist 1 yıl
bu haberi bir kaç gün önce okumuştum.. Maşallah DH'ın haber hızı böylelikle ortaya çıkıyor.. fi tarihinden kalma haberleri koyun.. çıkıyorum ya
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ardaq 1 yıl
olay tamamen siz çalmayın durun ben çalayıma gitmiş
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