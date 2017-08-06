WannaCry saldırısını durduran hacker tutuklandı

Geçtiğimiz mayıs ayında ortaya WannaCry fidye yazılımını 150'den fazla ülkede yüz binlerce bilgisayarı etkilemiş, otomobil üreticilerinden hastanelere kadar pek çok kurumu iş yapamaz hale getirmişti. İnternet tarihinde görülen en geniş kapsamlı siber saldırılardan biri olan fidye yazılımı, 23 yaşındaki kötü amaçlı yazılım araştırmacısı Marcus Hutchins'in büyük uğraşları sonucunda durdurulmuştu. İngiliz kökenli Hutchins, bu olaydan sonra adeta halk kahramanı ilan edilirken geçtiğimiz günlerde Hutchins'in tutuklandığı ortaya çıktı.





ABD'nin Wisconsin eyaletinde görülen davada Hutchins'in tutuklu yargılanmasına karar verilirken Hutchins hakkındaki suçlamaların sebebi olarak Hutchins'in 2014 ve 2015 yıllarında yaptığı faaliyetler gösterildi. Hutchins, insanların mail adreslerine gönderilen ve kullanıcıların tıklaması halinde kişilerin; banka hesabına ve kredi kartlarına dair bilgileri ele geçiren kötü amaçlı yazılımı geliştirmek ve bu yazılımı satmakla suçlandı. Hutchins'in avukatı ise savunmasında iddianamede yer alan kötü amaçlı yazılım geliştirme ve satma suçlarını reddedip iddianamenin oldukça güçsüz ve normal iddianamelere kıyasla çok daha kısa olduğunu dile getirdi.





Tabi birkaç ay öncesine kadar kahraman gözüyle bakılan bir araştırmacının şimdi insanların malvarlıklarını tehdit eden bir yazılımı geliştirmekle suçlanması bilişim dünyasını ikiye bölmüş durumda. Bilgisayar suçu uzmanı Profesör Orin Kerr ise sadece kötü amaçlı yazılımlar geliştirmek ve satmanın tutuklanma için yeterli sebep oluşturmayacağını, hükümetin Hutchins'in kasten suç işlediğini ispat etmesi gerektiğini söyleyerek Hutchins'ini savundu

https://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-arrest-idUSKBN1AJ2IC