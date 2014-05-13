Dizüstümüze SSD takıyoruz "WD Black 2 SSD ve HDD bir arada"

WD'nin yenilikçi depolama birimi WD Black 2, 120GB SSD sürücü ve 1TB mekanik diski tek gövdede sunuyor. Böylece tek sabit disk slotunda hem hız hem kapasite sunuyor. Bu videomuzda fiyatında indirime g

WD'nin yenilikçi depolama birimi WD Black 2, 120GB SSD sürücü ve 1TB mekanik diski tek gövdede sunuyor. Böylece tek sabit disk slotunda hem hız hem kapasite sunuyor. Bu videomuzda fiyatında indirime gidilen WD Black 2'i dizüstü bilgisayarımıza montajlıyor ve performansına bakıyoruz.