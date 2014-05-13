Dizüstümüze SSD takıyoruz "WD Black 2 SSD ve HDD bir arada"

Genel Yayın Yönetmeni
WD'nin yenilikçi depolama birimi WD Black 2, 120GB SSD sürücü ve 1TB mekanik diski tek gövdede sunuyor. Böylece tek sabit disk slotunda hem hız hem kapasite sunuyor. Bu videomuzda fiyatında indirime g
WD'nin yenilikçi depolama birimi WD Black 2, 120GB SSD sürücü ve 1TB mekanik diski tek gövdede sunuyor. Böylece tek sabit disk slotunda hem hız hem kapasite sunuyor. Bu videomuzda fiyatında indirime gidilen WD Black 2'i dizüstü bilgisayarımıza montajlıyor ve performansına bakıyoruz.
Paylaş Tweetle
evet sizde dahil birçok teknoloji incelemeleri yapan siteler fiyat vermiyor fakat tarih belirtilerek fiyat verilebilir,her üründe olmasada fiyatının üzerinde durulduğu ürünlerde tarihi vurgulayarak fiyat verilebilir.şahsi düşüncem tabiki
ekleme: google de araştırmak istedim doğrusu yğzeysel olarak sadece ilk sayfaya baktım yabancı siteler dışında göremedim.
Merhaba,
Videolarda fiyat söylememeye gayret ediyoruz zira bu videoyu 1 ay belki 1 yıl sonra izleyenler söylediğimiz fiyat nedeniyle yanlış etkilenebilirler.
Biliyorsunuz bu tip ürünlerin fiyatları döviz kurları ve o dönemki kampanyalardan etkilenebiliyorlar. En temizi fiyatı merak edenin google'da ufak bir araştırma yapması :)
Sevgiler,
Mesut Çevik