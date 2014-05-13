Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Dizüstümüze SSD takıyoruz "WD Black 2 SSD ve HDD bir arada"

5 yıl
73,9b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WD'nin yenilikçi depolama birimi WD Black 2, 120GB SSD sürücü ve 1TB mekanik diski tek gövdede sunuyor. Böylece tek sabit disk slotunda hem hız hem kapasite sunuyor. Bu videomuzda fiyatında indirime g
WD'nin yenilikçi depolama birimi WD Black 2, 120GB SSD sürücü ve 1TB mekanik diski tek gövdede sunuyor. Böylece tek sabit disk slotunda hem hız hem kapasite sunuyor. Bu videomuzda fiyatında indirime gidilen WD Black 2'i dizüstü bilgisayarımıza montajlıyor ve performansına bakıyoruz.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
emresalvation 5 yıl en beğenilen
Yine de pahali o ssd. 200 tl ye ssd alirim ,Cdromu söker 25 tl lik aparat ile pc ye takarim. 10 tl lik kablo ile de cdromu harici kullanirim. Al sana fiyat performans.
Yine de pahali o ssd. 200 tl ye ssd alirim ,Cdromu söker 25 tl lik aparat ile pc ye takarim. 10 tl lik kablo ile de cdromu harici kullanirim. Al sana fiyat per...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +53
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 5 yıl Speed-Step
Speed-Step

Fx_57,5

fiyat fiyat fiyat ama rakam verilmemiş

Merhaba,

Videolarda fiyat söylememeye gayret ediyoruz zira bu videoyu 1 ay belki 1 yıl sonra izleyenler söylediğimiz fiyat nedeniyle yanlış etkilenebilirler.

Biliyorsunuz bu tip ürünlerin fiyatları döviz kurları ve o dönemki kampanyalardan etkilenebiliyorlar. En temizi fiyatı merak edenin google'da ufak bir araştırma yapması :)

Sevgiler,
Mesut Çevik

evet sizde dahil birçok teknoloji incelemeleri yapan siteler fiyat vermiyor fakat tarih belirtilerek fiyat verilebilir,her üründe olmasada fiyatının üzerinde durulduğu ürünlerde tarihi vurgulayarak fiyat verilebilir.şahsi düşüncem tabiki


ekleme: google de araştırmak istedim doğrusu yğzeysel olarak sadece ilk sayfaya baktım yabancı siteler dışında göremedim.
Speed-StepFx_57,5fiyat fiyat fiyat ama rakam verilmemişMerhaba,Videolarda fiyat...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Speed-Step 5 yıl Fx_57,5
Fx_57,5

fiyat fiyat fiyat ama rakam verilmemiş

Merhaba,

Videolarda fiyat söylememeye gayret ediyoruz zira bu videoyu 1 ay belki 1 yıl sonra izleyenler söylediğimiz fiyat nedeniyle yanlış etkilenebilirler.

Biliyorsunuz bu tip ürünlerin fiyatları döviz kurları ve o dönemki kampanyalardan etkilenebiliyorlar. En temizi fiyatı merak edenin google'da ufak bir araştırma yapması :)

Sevgiler,
Mesut Çevik
Fx_57,5fiyat fiyat fiyat ama rakam verilmemişMerhaba,Videolarda fiyat söylememeye gayret ediyoruz zira bu v...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MonitörKertenkelesi 3 yıl
Mantıklı. Oyun ve bilgisayarları SSD'de kurup çalıştırır oynarız, datalarımızı da 1 Tb HDD içinde saklarız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Korkusuz Üye 3 yıl
Şuan 120 gb SSD 130 Lira.1 TB harddisk 170 lira.İkisi beraber 300 lira yapıyor, yıl 2016 yine pahalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mericx 5 yıl
hala dizüstü bilgisayarında ssd kullanmayan var mı ?

yazık onlara ....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 5 yıl
1 tb lık kısmı görmek için driver kurmak gerekmiyormuydu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Inque 5 yıl
600 TL eğer disk 1TB SSD olursa uygun olabilir.

Bir de neden WD buna 5400rpm disk takmış? 7200rpm yada 10800rpm kullanmak çok mu zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inifiesta 5 yıl
Oppo Find 7a incelemesini bekliyoruz. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MAXSTAR 5 yıl
Laptopta kurulan Ad Block gözümden kaçmadı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkaytunali 5 yıl
Benim makinenin aynısı burdan izlemekte ayrı zevkli bu diskle çok iyi çalışıcağına eminim programda çok iyiymiş direk olarak herşeyi taşıması
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mihrali Bey 5 yıl
Mesut Abi ne yavaş konuşmuşsun ya.. :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 5 yıl
Açıkçası indirime gittikleri fiyat bile hala fazla. Bu tür ürünler artarda, rekabet gelirse fiyatlarda güzel indirimler görebiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 5 yıl
gayet hızlı bide zorlayıcı programlarvar 3dk nerde 33saniye nerde oyunlarda da
acaba aynı makinada fps kazancı olurmu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,8b izlenme · 1 gün
11:53
Qnap TS-228A NAS İncelemesi ''Küçük Boyutu İle Rakiplerinin En Güçlüsü''
18,8b izlenme · 10 ay
17:52
Canlı | Samsung T5 SSD inceleme "Daha hızlısı yok" [Yayın özeti]
44,3b izlenme · 2 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,4b izlenme · 9 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
753 izlenme · 10 sa. yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,6b izlenme · 1 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,7b izlenme · 4 hf.
12:36
Sandisk Extreme GO USB 3.1 Flaş Bellek inceleme
45,2b izlenme · 2 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,9b izlenme · 1 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,8b izlenme · 2 hf.
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
3,9b izlenme · 20 sa. yeni video
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,1b izlenme · 3 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim