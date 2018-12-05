Doğal yağlar antibiyotik gibi davranıyor

Doğal tedavi yöntemleri birçok toplum tarafından hastalıkların tedavisinde başvurulan yöntemlerin arasında yer alıyor. Hatta bir çoğumuz kendini ispatlamış bazı alternatif tedavi yöntemlerine modern tıptan önce başvuruyoruz.



John Hopkins’den bilim adamları bu tedavi yöntemlerinin gerçekliğini araştırmışlar. Kene ısırığıyla ciltte başlayan akabinde sinir sistemine yayılan Lyme hastalığı üzerinde deneyler gerçekleştiren bilim adamları 35 farklı bitkisel yağın, antibiyotik gibi davranıp davranmadığını incelemişler.



Borrelia burgdorferi adlı bir bakteri aracılığıyla insanlarda etkili olan Lyme hastalığı genel olarak birkaç çeşit antibiyotikle tedavi edilir. Ancak, hastalık bazen inatçı şekilde seyreder. Bu inatçı formda hastalığa neden olan bakteri bölünmesi ve faaliyeti yavaşladığı için tedavisi zor bir hal alır. Bilim adamları bundan hareketle 35 farklı bitkisel yağı inatçı Lyme hastalığına sebebiyet veren bakteriler üzerinde denemişler.



Ayrıca Bkz. "Dokuların iyileşmesine yardımcı hidrojel geliştirildi"



Kullanılan yağlar arasında 10 tanesinin etkili olduğu görülmüş. Bu yağlar kekik yaprağı, kimyon tohumu, amyris ağacı, tarçın kabuğundan elde edilen yağlarmış. Öte yandan, sarımsak, böğürtlen çeşitleri, zencefil ve may chang yağları en etkili yağlar olarak kayda geçmiş. Bu yağlar yedi gün içerisinde hastalığı inatçı safhadan çıkarmayı başarırken, üç hafta içerisinde tamamen yok edebilmişler. adlı bir bakteri aracılığıyla insanlarda etkili olan Lyme hastalığı genel olarak birkaç çeşit antibiyotikle tedavi edilir. Ancak, hastalık bazenseyreder. Bu inatçı formda hastalığa neden olan bakteri bölünmesi ve faaliyeti yavaşladığı için tedavisi zor bir hal alır. Bilim adamları bundan hareketle 35 farklı bitkisel yağı inatçı Lyme hastalığına sebebiyet veren bakteriler üzerinde denemişler.Kullanılan yağlar arasındaolduğu görülmüş. Bu yağlar kekik yaprağı, kimyon tohumu, amyris ağacı, tarçın kabuğundan elde edilen yağlarmış. Öte yandan,en etkili yağlar olarak kayda geçmiş. Bu yağlar yedi gün içerisinde hastalığı inatçı safhadan çıkarmayı başarırken, üç hafta içerisinde



Araştırmacılardan Ying Zhang, bazı yağların bazı bitkisel yağların bakteriyi öldürmede antibiyotiklerden daha etkili olduğunu gördüklerini belirtiyor. Bununla birlikte, tedavi amaçlı olarak bu yağları alıp doğrudan cilde sürmek zararlı olabilir. Yağlardan bazılarının hormon dengesizliğine neden olduğu hali hazırda biliniyor.



Bilim adamları bir sonraki adımda inatçı Lyme hastalığı olan fareler üzerinde deneyler yapmak istiyorlar. Böylece yağların hastalıklı metabolizma üzerinde ne denli ve nasıl etkili olduğu görülebilecek.

https://newatlas.com/essential-oils-antibiotic-lyme-disease/57522/#gallery