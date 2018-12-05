Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Doğal yağlar antibiyotik gibi davranıyor

Alternatif tıp tedavilerinin önemli bir parçası olan doğal yağların gerçekten işe yarayıp yaramadığını araştıran bilim adamları, inatçı Lyme hastalığı üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi.
5 ay
7,9b
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Doğal tedavi yöntemleri birçok toplum tarafından hastalıkların tedavisinde başvurulan yöntemlerin arasında yer alıyor. Hatta bir çoğumuz kendini ispatlamış bazı alternatif tedavi yöntemlerine modern tıptan önce başvuruyoruz.

John Hopkins’den bilim adamları bu tedavi yöntemlerinin gerçekliğini araştırmışlar. Kene ısırığıyla ciltte başlayan akabinde sinir sistemine yayılan Lyme hastalığı üzerinde deneyler gerçekleştiren bilim adamları 35 farklı bitkisel yağın, antibiyotik gibi davranıp davranmadığını incelemişler.

Borrelia burgdorferi adlı bir bakteri aracılığıyla insanlarda etkili olan Lyme hastalığı genel olarak birkaç çeşit antibiyotikle tedavi edilir. Ancak, hastalık bazen inatçı şekilde seyreder. Bu inatçı formda hastalığa neden olan bakteri bölünmesi ve faaliyeti yavaşladığı için tedavisi zor bir hal alır. Bilim adamları bundan hareketle 35 farklı bitkisel yağı inatçı Lyme hastalığına sebebiyet veren bakteriler üzerinde denemişler.

Ayrıca Bkz. "Dokuların iyileşmesine yardımcı hidrojel geliştirildi"

Kullanılan yağlar arasında 10 tanesinin etkili olduğu görülmüş. Bu yağlar kekik yaprağı, kimyon tohumu, amyris ağacı, tarçın kabuğundan elde edilen yağlarmış. Öte yandan, sarımsak, böğürtlen çeşitleri, zencefil ve may chang yağları en etkili yağlar olarak kayda geçmiş. Bu yağlar yedi gün içerisinde hastalığı inatçı safhadan çıkarmayı başarırken, üç hafta içerisinde tamamen yok edebilmişler.

Araştırmacılardan Ying Zhang, bazı yağların bazı bitkisel yağların bakteriyi öldürmede antibiyotiklerden daha etkili olduğunu gördüklerini belirtiyor. Bununla birlikte, tedavi amaçlı olarak bu yağları alıp doğrudan cilde sürmek zararlı olabilir. Yağlardan bazılarının hormon dengesizliğine neden olduğu hali hazırda biliniyor.

Bilim adamları bir sonraki adımda inatçı Lyme hastalığı olan fareler üzerinde deneyler yapmak istiyorlar. Böylece yağların hastalıklı metabolizma üzerinde ne denli ve nasıl etkili olduğu görülebilecek.

https://newatlas.com/essential-oils-antibiotic-lyme-disease/57522/#gallery Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sendemail 5 ay en beğenilen
Editör arkadaşa mesajımdır,
Kardeş eline sağlık tıptaki gelişmeleri, sağlık haberlerini konu edindiğinden ötürü teşekkür ederim.
Devamını dilerim. Eline sağlık
Editör arkadaşa mesajımdır,Kardeş eline sağlık tıptaki gelişmeleri, sağlık haberlerini konu edindiğinden ötürü teşekkür ederim.Devamını dilerim. Eline...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firat_kilic 5 ay
Tabi ülkedeki yağların içinde %60 ekleme ayçiçek yağı var... sertifikasyon ve ceza şart.... bu yağlarda ayrı bir dünya yağı çıkartma teknolojisi atomik spektrometre ilede ölçüp sertifikalanıyor... bir sürü insan yağ almıştır işe yaramıyor dediği bu olaydan.. yağın içeriği ve ekleme maddesi.. trde insanlar aç.. paraya aç.. diğeride hasta... çözecek adamda zor... kahır-a-man lazım...
Tabi ülkedeki yağların içinde %60 ekleme ayçiçek yağı var... sertifikasyon ve ceza şart.... bu yağlarda ayrı bir dünya yağı çıkartma teknolojisi atomik spektrom...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F01EF196D 5 ay
Bilimsellikten sapmadan, doğallık safsatasına düşmeden yapılan çalışmaların zararı olmaz elbet. Umarım ilerleyen süreçler de bunlara göre devam eder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Artunç 5 ay
Güzel bir haber. İlerde kimbilir daha ne sevindirici gelişmeler yaşanacak tıpta. Editör arkadaşa teşekkür ederim şahsım adına.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 5 ay
antibiotik dedigin ilaclarin cogunun etkin maddeside baska canlilardan geliyor zaten. bakterilere karsi kendilerini savunmak icin gelistidikleri kimyasallar. nitekim bitkilerde yuzmilyonlarca yildir bakteriler hastaliklarla savas halinde oldugundan kendi savunma silahlarini gelistirmeleri normal. ama bunu cilde surup dezenfektan olarak kullanmak cok baska, ilac olarak damara zerketmek cok cok baska bir olay.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firat_kilic 5 ay
Tabi ülkedeki yağların içinde %60 ekleme ayçiçek yağı var... sertifikasyon ve ceza şart.... bu yağlarda ayrı bir dünya yağı çıkartma teknolojisi atomik spektrometre ilede ölçüp sertifikalanıyor... bir sürü insan yağ almıştır işe yaramıyor dediği bu olaydan.. yağın içeriği ve ekleme maddesi.. trde insanlar aç.. paraya aç.. diğeride hasta... çözecek adamda zor... kahır-a-man lazım...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 5 ay en beğenilen
Editör arkadaşa mesajımdır,
Kardeş eline sağlık tıptaki gelişmeleri, sağlık haberlerini konu edindiğinden ötürü teşekkür ederim.
Devamını dilerim. Eline sağlık
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Samsung QLED TV yılın en iyi 50 buluşundan birisi seçildi 5 ay 16 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen Ryzen 3 işlemciler geliyor 5 ay Fortnite Creative modu ile kendi haritanızı oluşturun 5 ay 2019 Suzuki Jimny Türkiye fiyatı belli oldu! 5 ay AnTuTu, Kasım ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı 5 ay Delikli ekrana sahip Huawei Nova 4'ün fotoğrafları yayınlandı 5 ay Battlefield V'e gelen güncelleme sonrası DXR ışın izleme performansında %50 artış 5 ay Juno uzay aracı, Jüpiter'de 'yunus' görüntüledi 5 ay Apple'ın AirPods patenti biyometrik sensörlü yeni bir tasarıma işaret ediyor 5 ay Game of Thrones mekanları drone videoları ile gözler önüne serildi 5 ay Kalp kasında kök hücre bulunmadığı tespit edildi 5 ay Google Waymo, otonom taksi hizmetini sunmaya başladı 5 ay Nokia 8.1 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı 5 ay 4K HDR projeksiyon Optoma UHD300X, Türkiye'de satışa sunuldu 5 ay Rus arama motoru devi Yandex ilk akıllı telefonunu tanıttı 5 ay Audi'den elektrikli araç üretimine 14 milyar euro yatırım 5 ay 2si1 | Neydik, ne olduk? 5 ay SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na binlerce kiloluk kargo gönderiyor [Güncellendi] 5 ay App Store'daki sahte fitness uygulamaları, kullanıcıları dolandırıyor 5 ay In-Win fütüristik tasarıma sahip Z-Tower kasasını duyurdu 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Doğal yağlar antibiyotik gibi davranıyor Sonraki Tom Cruise uyardı! HDTV’nizin hareket yumuşatma özelliğini kapatın 5 ay WhatsApp Android tabletlere geldi 5 ay Toshiba Canvio HDD ailesi genişliyor 5 ay Mobil uygulama ile Anemi testi yapılabilecek 5 ay Bethesda bu sefer Fallout 76 güç zırhı sürümünü alanları sevindirecek 5 ay İnternetten para kazanmanın 15 farklı yolu 5 ay YouTube'un mobil uygulamalarına "otomatik oynatma" özelliği geliyor 5 ay Qualcomm dünyanın ilk ekrana entegre ultrasonik parmak izi sensörünü duyurdu 5 ay Snapdragon 855 en iyilere karşı 5 ay Yeni Fiat Panda Euro NCAP'ten yıldız alamadı 5 ay Kripto madencilik için 415 bin router hacklendi 5 ay 5G destekli Qualcomm Snapdragon 855 duyuruldu 5 ay Google’dan hem iOS hem de Android için arayüz geliştirme platformu, Flutter 5 ay Uzay ve yeryüzü teleskopları 100’den fazla öte gezegen’i ortaya çıkardı 5 ay Volkswagen, dizel ve benzinli modellerin fişini çekmeye hazırlanıyor 5 ay Xiaomi çift yönlü ZMI Aura şarj istasyonunu duyurdu 5 ay Google Wing, teslimat drone’unu Avrupa’da kullanmaya başlıyor 5 ay Sony Xperia XZ4'ün teknik özellikleri sızdırıldı 5 ay Fortnite yapımcısı Epic Games'den Steam’e rakip dijital oyun mağazası 5 ay Pixel 3 ve 3 XL büyük bir güncelleme aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim