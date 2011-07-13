Dokunmatik ekrana olan talep %90 oranında artış gösterdi

Kısa süre zarfında hayatımıza giren ve vazgeçilmezlerimizden olan tablet ve akıllı telefonlara olan talep doğrultusunda dokunmatik ekranlara olan talep de artış gösteriyor.





Araştırma firması DisplaySearch tarafından yayınlanan Donkunmatik Panel Pazarı Analiz Raporu dokunmatik ekranların yükselişini ortaya koydu.





Rapora göre 2011 yılında dokunmatik ekran modüllerinin geliri 13.4 milyar dolar olarak beklenirken 2017 yılında ise 23.9 milyar dolar olacak.





Dokunmatik ekranların piyasaya girişi mobil telefonlar, el konsolları, tablet PC’ler, hepsi-bir-arada PC’ler, notebooklar ve oyunlar sayesinde büyük bir ivme kazanmış durumda. Önümüzdeki yıllarda da talep artarak devam edecek. Özellikle kapasitif ekranlar pazarın dominant teknolojisi haline gelecek. Dokunmatik hassasiyeti daha yüksek olan kapasitif paneller tercihen tablet ve akıllı telefonlarda kullanılıyor.





Kapasitif ekranlar özellikle 2007 yılında iPhone devriminden sonra popüler oldu. 2011 yılında kapasitif ekran satışları %100 artacak ve tüm dokunmatik ekran gelirinin %70’ini kapasitif modeller oluşturacak. 60’a yakın üretici tam kapasite bu ekranların üretimini yapıyor.





Raporda ayrıca dokunmatik ekranların en çok kullanıldığı birimin cep telefonları olduğu belirtiliyor. 2010 yılındaki satışların ?’ü cep telefonları için kullanılmış. 2011 yılında mobil telefonlar için satılacak dokunmatik ekran sayısı 868 milyon olarak tahmin ediliyor.

Tabletler de dokunmatik ekran talebini yükselten faktörlerden. 2010 yılında 26 milyon tablet için dokunmatik ekran üretilirken 2011 yılında 72 milyon, 2012 yılında 100 milyon olarak bekleniyor. 2011 yılında tabletler için üretilen dokunmatik ekranların geliri 1 milyar dolar olacak.





Önümüzdeki yıllarda notebooklar, hepsi-bir-arada PC’ler ve otomobil monitörlerinin dokunmatik ekran pazarına girmesi bekleniyor. Geleceğin dokunmatik teknolojileri ise yüksek hassasiyetli, gelişmiş çoklu dokunmatik özelliğe sahip ve az enerji tüketen modellere doğru yöneliyor.