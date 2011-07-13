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Dokunmatik ekrana olan talep %90 oranında artış gösterdi

7 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre zarfında hayatımıza giren ve vazgeçilmezlerimizden olan tablet ve akıllı telefonlara olan talep doğrultusunda dokunmatik ekranlara olan talep de artış gösteriyor.

Araştırma firması DisplaySearch tarafından yayınlanan Donkunmatik Panel Pazarı Analiz Raporu dokunmatik ekranların yükselişini ortaya koydu.

Rapora göre 2011 yılında dokunmatik ekran modüllerinin geliri 13.4 milyar dolar olarak beklenirken 2017 yılında ise 23.9 milyar dolar olacak.

Dokunmatik ekranların piyasaya girişi mobil telefonlar, el konsolları, tablet PC’ler, hepsi-bir-arada PC’ler, notebooklar ve oyunlar sayesinde büyük bir ivme kazanmış durumda. Önümüzdeki yıllarda da talep artarak devam edecek. Özellikle kapasitif ekranlar pazarın dominant teknolojisi haline gelecek. Dokunmatik hassasiyeti daha yüksek olan kapasitif paneller tercihen tablet ve akıllı telefonlarda kullanılıyor.

Kapasitif ekranlar özellikle 2007 yılında iPhone devriminden sonra popüler oldu. 2011 yılında kapasitif ekran satışları %100 artacak ve tüm dokunmatik ekran gelirinin %70’ini kapasitif modeller oluşturacak. 60’a yakın üretici tam kapasite bu ekranların üretimini yapıyor.

Raporda ayrıca dokunmatik ekranların en çok kullanıldığı birimin cep telefonları olduğu belirtiliyor. 2010 yılındaki satışların ?’ü cep telefonları için kullanılmış. 2011 yılında mobil telefonlar için satılacak dokunmatik ekran sayısı 868 milyon olarak tahmin ediliyor.
Tabletler de dokunmatik ekran talebini yükselten faktörlerden. 2010 yılında 26 milyon tablet için dokunmatik ekran üretilirken 2011 yılında 72 milyon, 2012 yılında 100 milyon olarak bekleniyor. 2011 yılında tabletler için üretilen dokunmatik ekranların geliri 1 milyar dolar olacak.

Önümüzdeki yıllarda notebooklar, hepsi-bir-arada PC’ler ve otomobil monitörlerinin dokunmatik ekran pazarına girmesi bekleniyor. Geleceğin dokunmatik teknolojileri ise yüksek hassasiyetli, gelişmiş çoklu dokunmatik özelliğe sahip ve az enerji tüketen modellere doğru yöneliyor.

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Tanarri 7 yıl
ssbrutality
scorn dokunmatik prensip olarak şahane, ama kesinlikle sonraki telefonum tuşlu olacak. Ya da 5800 sebepli antipati kazandım, telefonun ekranı göçer mi arkadaş?
5800 XM Mİ HA HA KARDEŞ O DOKUNMATİK DEĞİL,BASMATİK!!

basmatik olsa yine iyi çöktürmatik
o telefon adamı katil eder ya :DDD bazı insanların dokunmatik telefonlara anti pati dumasını sebebi 5800 diye düşünüyorum..
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ssbrutality 7 yıl
scorn
dokunmatik prensip olarak şahane, ama kesinlikle sonraki telefonum tuşlu olacak. Ya da 5800 sebepli antipati kazandım, telefonun ekranı göçer mi arkadaş?

5800 XM Mİ HA HA KARDEŞ O DOKUNMATİK DEĞİL,BASMATİK!!
1 Yanıt Yanıtla +1
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scorn 7 yıl ssbrutality
ssbrutality
scorn
dokunmatik prensip olarak şahane, ama kesinlikle sonraki telefonum tuşlu olacak. Ya da 5800 sebepli antipati kazandım, telefonun ekranı göçer mi arkadaş?

5800 XM Mİ HA HA KARDEŞ O DOKUNMATİK DEĞİL,BASMATİK!!

üç ayrı samsung kullandım, hepsi de rezistif miydi neydi, o tip ekran hiçbirinde ekran göçmüyor. 5800 ortasında resmen bombe yapmış durum kesinlikle hunharca tek hareket yapmadım..
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scorn 7 yıl
dokunmatik prensip olarak şahane, ama kesinlikle sonraki telefonum tuşlu olacak.
Ya da 5800 sebepli antipati kazandım, telefonun ekranı göçer mi arkadaş?
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silver021 7 yıl
Dokunmatik ekranlar özellikle kapasitiflerin yapısı itibariyle tuş takımlı telefonlara göre daha kullanışlı bana göre. nedenine gelicek olursak daha az deforme oluyorlar. ! bu çok önemli birşey. tuş takımlı telefonlarımın pek çoğunu tuşlar bir süre sonra elimde kaldıktan sonra satmak durumdan kaldım. özellikle nokia telefonlarda buna çok kez şahit oldum. ekranın kapasitif ve dayanıklı cam yüzey olması dokunmatik telefonları bu teknolojide büyüyen bir dev olmayı hakkettiriyor.
Ayrıca dokunmatik ekranlarda oyun keyfi her zaman bir başka tabikide. aynı anda 2 parmağınızla idare edebiliyorsunuz oyunu. buda özellikle call of duty tarzı oyunlarının önümüzdeki günlerde telefonda dahada çok yaygınlaşması ve telefon içeriklerinin vazgeçilmezi olması anlamına geliyor.
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LiveForSpeed 7 yıl
talep %90 arttı ama üretim %150 artmıştır rahatlıkla.
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Nuttymarknutter 7 yıl
Ben de kendi monitörüme dokunuyom. Hem de daha ucuz
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Dartanyan 7 yıl
Ya da insanın önüne iyi diye ne koyarsanız onu istiyor. Pazarlama stratejisi..
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Runaway  7 yıl
Bence dokunmatik teknolojisinin en büyük avantajı ekranın büyüyor ve tuş takımının kirlilik oluşturmuyor oluşudur.Dolayısıyla artış normal.
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zouzouni 7 yıl

Dartanyan

Ya da insanın önüne iyi diye ne koyarsanız onu istiyor. Pazarlama stratejisi..


Katılıyorum, bu talep artışında en önemli pay sahibi firmaların son zamanlarda yürüttükleri pazarlama stratejisi...
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Nef'i 7 yıl Dartanyan
Dartanyan

Ya da insanın önüne iyi diye ne koyarsanız onu istiyor. Pazarlama stratejisi..


Bence de öyle. Bütün firmalar bu teknolojiye yatırım yapıyor.
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Klasör.:X:. 7 yıl
Demekki insanoğlu parlaklamayı daha çok seviyor :D
1 Yanıt Yanıtla +2
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escapethelife 7 yıl Klasör.:X:.
Klasör.:X:.

Demekki insanoğlu parlaklamayı daha çok seviyor :D






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