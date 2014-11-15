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Donanım Haber: "Ekran Kartı Rüzgarı"

4 yıl
46,3b
1
Donanım Haber
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Donanım Haber'in bu haftaki bölümü yine dopdolu. Donanım ve PC dünyasının nabzını tuttan program Donanım Haber'in bu haftaki bölümünde ağırlık ekran kartlarında. Farklı soğutma sistemlerine sahip modellere ek olarak yeni nesil katı halli sürücüler, dedikodular ve süpriz kutu açımıyla sizleri yine keyifli bir Donanım Haber bekliyor. İyi seyirler dileriz.
 
Video Akışı:
1-18. Dakika Erdi Özüağ
10. Dakika "Kutu Açma"
18-32. Dk Ersin Kılıç (BSC)
25. Dk "Özel Oyun Bölümü"
İyi Seyirler. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
bilirugur 4 yıl
Merhaba İlandır
forum.donanimhaber.com/...
Forumdaki Ekran Kartı Tamir İlanımıza Bakabilirsiniz
Arızalı Ekran Kartılarını Cok Uygun Fiyata Onarılmış Olur
Detaylı Bilgi için Lütfen Video izleyin Metini Okuyun
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Yusac 4 yıl
Harika bir seri olmuş. Devamını heyecanla bekliyorum.
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sahmat_78 4 yıl
Bende HD6850 var ve şuanda bile neredeyse bütün oyunları full oynuyorum, oynayamadıklarımda da genelde 1 GB olmasından dolayı sorun çıkıyor.
Benmi birşey kaçıyırıyorum acaba bu 1000-tl lik kartlara gerçekten gerek varmı.?
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bullx 4 yıl
ne kadar fps aldığına bağlı battlefield 4 ü 30-35 fps de oynamak var 70-78 fps de oynamak var :)
bu gb işinede fazla takılmayın 4gb karta rakip 3gb olupta perfosmansta fark atan ürünler var piyasada o yüzden bit di gb di artık çok önemli değil
performansa bakmanız lağzım
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ardarda45 4 yıl
Hoş bulduk canım

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GoldPunch 4 yıl
Güzel program oluş elinize sağlık, Unity gerçekten hayalkırıklığı yaratarak piyasaya çıktı. Oyunu arkadaşımın PS4'ünde deneme fırsatı buldum, kalabalk sahnelerde FPS epey düşüyoruzç


Bu arada 22. dakikadan sonra arkaplana Mobilite logosu yerleştirilmiş

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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WarSaw 4 yıl
Ersin niye fındık kadar çıkmış hadi kendisi dalgın farkedemedi kameramanızda mı söylemiyor abi senin sandalyen ufak kaldı biraz yükseltelim diye. Adam askere gitti geldi biraz uzak kaldı diye üvey evlat muamelesimi yapıyorsunuz orda ona?
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prodigy842 4 yıl
Bu program olmuş ya! Ama biraz daha uzun olsa iyi olurdu. En azından 45 dakika olsaydı. Bir yabancı dizinin dakikasına denk gelir. Dizi tadında misali.
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Gömceli 4 yıl
Bu Teknoloji Çok güzel Başarılarınızın devamını Dilerim iyi günler
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peters 4 yıl
Gerek donanım gerek oyun bakımından güzel program olmuş emeğinize sağlık.
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Gece772 4 yıl
Yıl başı indirimleri başlasın artık....
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