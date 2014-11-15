Donanım Haber: "Ekran Kartı Rüzgarı"

Haber Editörü
Donanım Haber'in bu haftaki bölümü yine dopdolu. Donanım ve PC dünyasının nabzını tuttan program Donanım Haber'in bu haftaki bölümünde ağırlık ekran kartlarında. Farklı soğutma sistemlerine sahip modellere ek olarak yeni nesil katı halli sürücüler, dedikodular ve süpriz kutu açımıyla sizleri yine keyifli bir Donanım Haber bekliyor. İyi seyirler dileriz.
Video Akışı:
1-18. Dakika Erdi Özüağ
10. Dakika "Kutu Açma"
18-32. Dk Ersin Kılıç (BSC)
25. Dk "Özel Oyun Bölümü"
İyi Seyirler.
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Benmi birşey kaçıyırıyorum acaba bu 1000-tl lik kartlara gerçekten gerek varmı.?
bu gb işinede fazla takılmayın 4gb karta rakip 3gb olupta perfosmansta fark atan ürünler var piyasada o yüzden bit di gb di artık çok önemli değil
performansa bakmanız lağzım
Bu arada 22. dakikadan sonra arkaplana Mobilite logosu yerleştirilmiş