Donanım Haber: "Ekran Kartı Rüzgarı"

Donanım Haber'in bu haftaki bölümü yine dopdolu. Donanım ve PC dünyasının nabzını tuttan program Donanım Haber'in bu haftaki bölümünde ağırlık ekran kartlarında. Farklı soğutma sistemlerine sahip modellere ek olarak yeni nesil katı halli sürücüler, dedikodular ve süpriz kutu açımıyla sizleri yine keyifli bir Donanım Haber bekliyor. İyi seyirler dileriz.

Video Akışı:

1-18. Dakika Erdi Özüağ

10. Dakika "Kutu Açma"

18-32. Dk Ersin Kılıç (BSC)

25. Dk "Özel Oyun Bölümü"

İyi Seyirler.