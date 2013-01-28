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Dört çekirdekli Exynos 4 Quad platformuna ve 2 GB RAM'e sahip tablet: Vice

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
807
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Dört çekirdekli Exynos 4 Quad platformuna ve 2 GB RAM'e sahip tablet: Vice
Samsung'un, geçtiğimiz yıl üreticilerin kullanımına sunduğu ''Exynos 4 Quad'' yongada sistem çözümlerine rağbet gösterilmeye devam ediyor. Çevrimiçi perakende mağazası Chinavasion, Vice olarak isimlendirilen Android tabletin satışına başladı.
Edindiğimiz bilgilere göre 245 mm uzunluğunda, 190 mm genişliğinde, 10 mm kalınlığında ve 622 gram ağırlığında tasarıma sahip olan Vice'a, 32 nm High-K Metal Gate üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen, 1.6 GHz saat hızında görev yapan dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) Exynos 4 Quad platformu, dört çekirdekli ARM Mali-400MP4 grafik işlem birimi ve 2 GB RAM hayat veriyor.
Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemini kullanan Vice'ın, dokunmatik kapasitif ekranının büyüklüğü 9.7-inç, ekran çözünürlüğü ise 1024 x 768 piksel. Android'e özel menü tuşları, fotoğraflarda görüleceği üzere ekran üzerine yerleştirilmiş durumda. 16 GB'lık dahili depolama alanı microSD kartlar (32 GB'a kadar) aracılığıyla yükseltilebilen tabletin ön yüzünde 0.3 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüzünde ise anı yakalamak için 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.
Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten tablet, görüntü aktarımı için HDMI portuna, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına ve 6.000 mAh kapasiteli bataryaya ev sahipliği yapıyor. Bataryanın, 10 saate varan bekleme süresi ve 4 saate varan kullanım süresi iddiası taşıdığını not düşelim. Vice'ın fiyatı tekli alımlarda 310.38$ olarak belirlenmiş ve Türkiye'ye sevkiyat seçeneği söz konusu.
Dört çekirdekli Exynos 4 Quad platformuna ve 2 GB RAM'e sahip tablet: Vice
Dört çekirdekli Exynos 4 Quad platformuna ve 2 GB RAM'e sahip tablet: Vice

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mavizaman 6 yıl
en azından hd çözünürlük olmalıydı.
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STiLBe 6 yıl
Aynı özelliklerde daha uygun fiyata tabletler var. Retina ekran olsa düsünülebilir.
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Furuichi 6 yıl mavizaman
mavizaman

en azından hd çözünürlük olmalıydı.

Ekranı 4/3 oranında olduğu için çözünürlüğü 1024*768

16/9 oranında olsaydı hd ( 1280*720 ) olabilirdi.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Samsung exynos 4 leri elinden çıkarıyor anlaşıldı.
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DH Misafiri 6 yıl
Bu zamanda IPS ekran olmalıydı.
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Bytekno 6 yıl
4412 ana 1.6 ghz bildiğim kadarıyla 1.4ghz di
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W.Sneijderr 6 yıl
SİSTEM ÖZELLİKLERİ NOTE 2 İLE AYNI (KAMERA HARİÇ)
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semihh95 6 yıl
çözünürlük idare eder belki ama batarya sorun çıkartabilir
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enaz3posta 6 yıl
full hd tabletler piyasaya cikmadan tablet alinmaz keyif icin alinan bisey sonucta olmuşken full hd olsun
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