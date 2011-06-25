Dropbox'da büyük açık

En önemli bulut depolama hizmetlerinden biri olan Dropbox tarihinin en zor günlerinden birini yaşıyor. Kullanıcıların depoladığı verilerine masaüstü ve mobil platformlarla kolayca senkronize olarak internet erişimi olan heryerden erişmesini sağlayan Dropbox hizmeti bu sayede 25 milyon üye sayısına ulaştı. 2GB depolama alanı ücretsiz olarak sunulan hizmette ek depolama alanları 9.99$'dan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Bu hafta Dropbox'ın kodlarında meydana gelen bir bug yüzünden hafta sonu tam 4 saat boyunca şifresiz girişlere açık hale geldiği anlaşıldı. Yani sadece kullanıcı adı ile sisteme girmek mümkün hale geldi. Güvenlik protokollerine oldukça güvenen Dropbox için bu bir şok oldu.

Firma bir açıklama yaparak en fazla %1'den az bir kullanıcı sayısının bugdan etkilendiğini ve endişe verici bir durum olmadığını bildirdi. Ancak hesabına izinsiz erişilen üyelere gönderilen mektup durumun vehametini ortaya koyuyor.

Dropbox CEO'su Drew Houston'ın bizzat kaleme aldığı mektupta yaklaşık 100 hesaba izinsiz erişildiği ve bunun tek bir kişi tarafından gerçekleştirildiği anlatılıyor. Yani açığı farkeden bir kişi kısa sürede 100 civarı hesaba giriş yapmış. Log kayıtlarında herhangi bir indirme veya yükleme işlemine rastlanmamış. Şahıs sadece hesaplar içinde sörf yaparak ayrılmış.

Houston ayrıca kullanıcılara isterse bizzat telefonla ulaşabileceğini de belirtiyor. Ancak konuyla ilgili basına yorum yapmaktan kaçınıyor. Bu olay aslında bulut bilişimde güvenlik korumasının ne denli önemli olduğunu da ortaya koymuş oldu.