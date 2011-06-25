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Dropbox'da büyük açık

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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 En önemli bulut depolama hizmetlerinden biri olan Dropbox tarihinin en zor günlerinden birini yaşıyor. Kullanıcıların depoladığı verilerine masaüstü ve mobil platformlarla kolayca senkronize olarak internet erişimi olan heryerden erişmesini sağlayan Dropbox hizmeti bu sayede 25 milyon üye sayısına ulaştı. 2GB depolama alanı ücretsiz olarak sunulan hizmette ek depolama alanları 9.99$'dan başlayan fiyatlarla satılıyor.
Bu hafta Dropbox'ın kodlarında meydana gelen bir bug yüzünden hafta sonu tam 4 saat boyunca şifresiz girişlere açık hale geldiği anlaşıldı. Yani sadece kullanıcı adı ile sisteme girmek mümkün hale geldi. Güvenlik protokollerine oldukça güvenen Dropbox için bu bir şok oldu.
Firma bir açıklama yaparak en fazla %1'den az bir kullanıcı sayısının bugdan etkilendiğini ve endişe verici bir durum olmadığını bildirdi. Ancak hesabına izinsiz erişilen üyelere gönderilen mektup durumun vehametini ortaya koyuyor.
Dropbox CEO'su Drew Houston'ın bizzat kaleme aldığı mektupta yaklaşık 100 hesaba izinsiz erişildiği ve bunun tek bir kişi tarafından gerçekleştirildiği anlatılıyor. Yani açığı farkeden bir kişi kısa sürede 100 civarı hesaba giriş yapmış. Log kayıtlarında herhangi bir indirme veya yükleme işlemine rastlanmamış. Şahıs sadece hesaplar içinde sörf yaparak ayrılmış.
Houston ayrıca kullanıcılara isterse bizzat telefonla ulaşabileceğini de belirtiyor. Ancak konuyla ilgili basına yorum yapmaktan kaçınıyor. Bu olay aslında bulut bilişimde güvenlik korumasının ne denli önemli olduğunu da ortaya koymuş oldu. 

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alito 7 yıl en beğenilen
yani kısacası bulut s..tı bez getir.
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murat2O98 7 yıl
opendrive var 5 gb beleş yer veriyor ve hard disk gibi görünüyor kopyala yapıştır hiç flash arayüzle uğraşmadan ayrıca mynet depo 5 gb ve microsoft skydrive 25 gb 3 yere birden yedekliyorum 1 taneye güvenilirmi
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albatroshaski 7 yıl
moral bozucu bir haber.boşunamı bu kadar uğraş.
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Python 7 yıl
En iyi ihtimal ile rar. yapıp şifrede koyarsanız daha güvenli olur,ama bu olay türkiyede eminim çok uzun bir süre tutmayacak bişey upload hızları ortada yeterli düzeyde değil.
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ogameci 7 yıl

NIKEmRe

En iyi ihtimal ile rar. yapıp şifrede koyarsanız daha güvenli olur,ama bu olay türkiyede eminim çok uzun bir süre tutmayacak bişey upload hızları ortada yeterli düzeyde değil.


bizde tutmaz bu valla max 1mb ul hızı olduktan sonra
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uLtRaTRim 7 yıl
Bulut sistemler aslında çok kolay çalışmak açısından hazırlanmış olsa da, genellikle böyle güvenlik sorunları insanları korkutuyor. Benim tavsiyem eğer bulut sistemlerine birşey yükleyecekseniz, truecrypt gibi birşeyle crypt edin, ondan sonra yükleyin. Bilgilerinize her tarafta ulaşabilirsiniz, ama yine de güvenli olur.
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cray 7 yıl
evet kötü bir açık olmuş. ama ister beğinin ister beğenmeyin bilişim sektörünün geleceği bulutta. her yeni teknoloji çıktığında insanların bunlara güveni olmuyor(internetten alışveriş başladığı ilk dönemleri hatırlayın).
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mehmednaim 7 yıl
Ulaşılsa veya en kötü ihtimal kaybolsa bile üzülmeyeceğin bilgilerini burda saklamak mantıklı, her zaman her yerden rahatlıkla ulaşıyorsun, çoğu zaman işleri oldukça kolaylaştırıyor.
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séquestre 7 yıl
Bulut sistemlere güvenemiyorum bir türlü , bu da tuzu biberi oldu
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alito 7 yıl en beğenilen
yani kısacası bulut s..tı bez getir.
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Rainbow6 7 yıl
Adamdaki azme bak 4 saatte bu olayi fark edip birde 100 kisinin hesabina girmis kesin ajan isidir bu olay ..kolaymi oyle bug falan sirket aciklamasi bu kesin sizmistir birileri iceri ben zaten hicbir zaman bu bulut islerine guvenmiyorum buralarda sadece yaninda tasimak istemedigin ama ulasman gereken onemsiz seyleri koruyacaksin
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