iOS 26'daki can sıkıcı klavye hatası ispatlandı: İşte videosu

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Apple'ın mobil işletim sisteminin son büyük sürümünde ekran klavyesi ile ilgili beklenmedik bir hata ortaya çıktı. iPhone kullanıcıları, iOS 26'da tuhaf bir klavye hatasıyla karşı kalmış durumdalar. Ekran klavyesinde yazılan karakterler, basılan tuşlarla eşleşmiyor. Klavyede doğru tuşlara basılsa bile ekrana yanlış karakter yazılıyor.

Bu durumu fark edenlerden biri de YouTuber Michi NekoMichi oldu. Hatayı yavaş çekim video ile belgeleyerek YouTube kanalında paylaştı. Yayınlanan videoda, klavyenin ne kadar hatalı çalıştığı net bir şekilde görülüyor. Örneğin "Thumbs up" yazmaya çalışırken "U" tuşuna bastığında ekranda "J" harfi, "M" tuşuna bastığında ise "N" harfi yazılıyor.

Sorun neden kaynaklanıyor?

Sorunun kaynağını anlamak için kullanıcılar arasında çeşitli teoriler ortaya atıldı. Bazıları otomatik düzeltme özelliğinin bu hataya yol açtığını söylese de bu seçeneği devre dışı bırakmak sorunu çözmedi. Diğer bir görüş ise dokunmatik ekranın temas bölgelerini yanlış algılamasıydı. Fakat yavaş çekim videoda, ekranda doğru tuşlara ait animasyonlar belirmesine rağmen metin alanına farklı karakterlerin yazıldığı açıkça görülüyor.

Bu can sıkıcı klavye hatası farklı iPhone modellerinde gözlemlense de tüm kullanıcıları etkilemiyor. Apple hala konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Sorun yaşayan kullanıcılar şirketin sorunu çözmek için bir güncelleme yayınlamasını bekliyor. Michi NekoMichi'nin videosu söz konusu klavye hatasının kantılanması adına önemli bir referans oldu.

