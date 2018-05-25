Dünya Otomotiv Konferansı otomotiv sektöründe yeni ufuklar açacak

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Türkiye'nin şüphesiz en etkili otomotiv konferanslarından Dünya Otomotiv Konferansı WAC 2018; Bu yıl Almanya, İtalya, İngiltere, Japonya, İspanya, İran, Bulgaristan başta olmak üzere 40’ın üzerinde ülkeden katılım ile 5. kez ülkemizin otomotiv ve teknoloji gündemini belirlemeye hazırlanıyor. 7 Mayıs 2018 tarihinde ilk lansmanı gerçekleşen WAC 2018, Dünya Devi Otomotiv Markaları, sektöre yön veren Ana Üretici ve Tedârikçi Firmalar, Kamu Kuruluşları, STK’ları bir araya getiriyor.

Türkiye'nin şüphesiz en etkili otomotiv konferanslarından Dünya Otomotiv Konferansı WAC 2018; Bu yıl Almanya, İtalya, İngiltere, Japonya, İspanya, İran, Bulgaristan başta olmak üzere 40’ın üzerinde ülkeden katılım ile 5. kez ülkemizin otomotiv ve teknoloji gündemini belirlemeye hazırlanıyor. 7 Mayıs 2018 tarihinde ilk lansmanı gerçekleşen WAC 2018, Dünya Devi Otomotiv Markaları, sektöre yön veren Ana Üretici ve Tedârikçi Firmalar, Kamu Kuruluşları, STK’ları bir araya getiriyor. Konferansın heyecan veren konu başlıkları arasında; Üretimin Geleceği, Türkiye’nin Ulusal Otomobil Projesi, Dijitalleşme, Endüsrti 4.0, Akıllı Tedarik Zinciri ve Lojistik, Elektrikli Araçlar, Mobilite ve Akıllı Şehirler ile sektöre damgasını vuracak yeni gelişmeler ve iş modelleri yer alacak.

800 katılımcı ve 80+ konuşmacının yer alacağı zirvede geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da otomotiv sektörüne yön veren isimler konuk ediliyor. Etkinliğin kesinleşen konuşmacıları arasında Japonya’nın lider firmalarından NTT DOCOMO Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Takehiro Nakamura, İtalya Maserati Endüstri 4.0 Yöneticisi Francesco Alfieri, Almanya gestion (Valeo Brand) CEO’su Moritz von Grotthuss ve BMW Grup firması Alphabet'in Yeni Pazarlar Direktörü Ru¨diger Ebel, Mercedes Benz Türk CIO’su Gökçe Bezmez, Garanti Bankası Tüketici Finansmanı Direktörü Demet Yavuz, Iran Mammut Khodro Volkswagen Direktörü Nader V. Aghaei, Getaway Kurucusu Edgar Scholler gibi isimler yer alıyor.

Sektörün öncülerinden Mercedes Benz Türk ve Garanti Bankası'nın Platinum Sponsor olarak yer aldığı zirvede; Icron, Omron, Universal Robotics, Borusan Lojistik gibi lider firmalar da farklı kategorilerde sponsor olarak yerlerini aldılar.

Deneyim ve heyecan dolu sürprizlerini şimdiden göstermeye başlayan Dünya Otomotiv Konferansı için önümüzdeki günlerde birçok yeni konuşmacı açıklanacak ve bu yıl ana konferansın yanı sıra bir dizi networking aktivitesi düzenlenecektir.

Dünya Otomotiv Konferansı; Londra merkezli Worldwide Partnerships firması tarafından, otomotiv sektörünün lider isimleri ve medyanın yüksek katılımı ile düzenlenen uluslararası bir platformdur. Konferansa dair detayları bu adresten bulabilirsiniz.

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