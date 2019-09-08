Dünya’nın ilk uzak mesafe kalp ameliyatı, bir robot yardımıyla gerçekleştirildi

Hintli bir doktor, kendinden 32 km uzaklıkta bulunan hastalar üzerinde tam beş kez, perkutan koroner girişim (PKG) adlı işlemi gerçekleştirdi. Damar tıkanıklığı rahatsızlığından muzdarip hastalar üzerinde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında CorPath GRX isimli bir robotu yöneten Doktor Tejas Patel, tıkalı damarları açmak için hastalara stent yerleştirdi.

Geçtiğimiz yıl teletıp adı verilen yöntemde kullanılan ve Corindus isimli şirketin geliştirdiği robotun yer aldığı ameliyatlar ile ilgili sonuçlar 3 Eylül 2019 tarihinde EClinicalMedicine dergisinde yayınlanmış.

Robotik, karma gerçeklik ve iletişim alanlarını harmanlayan teletıp yöntemi, tıp uzmanlarını uzak bölgelere sanal olarak "ışınlayan" bir teknik görülüyor. CorPath GRX’ın daha önce de kullanıldığı uygulamalarda; robotun bir dizi joystick ve ekranın bulunduğu iş istasyonu vasıtasıyla birkaç metre uzaktan kontrol edildiği biliniyor.

Doktor Patel’in yürüttüğü operasyonlarda ise ameliyat ekibi, benzer bir iş istasyonunu yüksek hızlı internet bağlantısı kullanarak robottan 32 km. öteye kurmuş. Dr. Patel’in hastaları farklı açılardan görebilmesi için kameraların da yerleştirildiği ameliyathanede, operasyonlara bir çift cerrah da nezaret etmiş. Başarılı olarak icra edilen operasyon ise böylece Dünya’nın ilk uzak mesafe kalp ameliyatı olarak tarihe geçmiş.

Teletıp yöntemi yeni değil

Patel’in uyguladığı teletıp yöntemi ise bir süredir kullanılan bir teknik. Bu kapsamda NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli astronotlara sağlık hizmeti sunmak için 1999 yılında bir sanal klinik açtığı biliniyor. Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin de cephede yaralanan askerler için bu yönteme başvurduğu belirtiliyor. Son zamanlarda ise örneğin Fransa’da 'telesağlık kabinleri' adı verilen kabinlerde hastaların uzaktaki bir doktor ile görüşerek muayene olabildikleri ifade ediliyor.

Ameliyat sırasında robot ve cerrah arasında kurulan bağlantının kopması riski, uygulamada yaşanabilecek olumsuzlukların başında geliyor. Böyle bir durumun ise çok ağır sonuçlar doğurabileceğini tahmin etmek zor olmayacaktır.

https://interestingengineering.com/first-long-distance-heart-surgery-performed-through-a-robot