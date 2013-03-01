Dünyada mobil veri bağlantısı gelirlerinin ses gelirlerini geçtiği ilk ülke Japonya oldu





Mobil iletişim operatörleri 2000'li yılların ortalarına doğru genelde ses ve metin mesajı üzerinden asıl gelirlerini elde etmekteydi. Ancak mobil veri kullanımının adeta patlama yapması, operatörlerin gelirlerine de büyük katkı yapmaya başladı. GSM Birliği tarafından yapılan analiz, gelir bakımından veri bağlantılarının artık ses ve SMS iletimini geride bıraktığı ortaya kondu.





Analize göre 2018 yılında mobil genişbant ağlar artacak ve bağlantılı cihazların benimsenmesi de büyük oranlara ulaşacak. Mobil veri bağlantısının ses bağlantısı gelirlerini geride bırakması bu dönemde yaygın olarak karşımıza çıkacak.





Bu konuda dünyada bir ilk Japonya'dan geldi. 4G ağlarını uzun süredir yaygın bir şekilde vatandaşlarına sunan Japonya'da mobil veri bağlantısı gelirleri 48 milyar dolara ulaşırken, ses bağlantısı gelirleri ise 46.5 milyar dolara ulaştı.





Global olarak ise 2018 yılında mobil veri bağlantısı 559 milyar dolar olarak beklenirken, ses bağlantısı gelirleri de 547 milyar dolara ulaşacak.





Veri bağlantısından elde edilen gelir arttıkça operatörlerin de bu alana yaptıkları yatırım doğru orantılı olarak artacak. Dünya geneline bakıldığında bu yıl Arjantin'de veri bağlantısı gelirlerinin 5.22 milyar dolar ile ilk sıraya yerleşmesi beklenirken, 2014 yılında İngiltere'de veri bağlantı gelirleri 14 milyar dolar ile, ABD'de veri bağlantı gelirleri de 123.9 milyar dolar gelir ile birinci sıraya oturacak.

http://www.zdnet.com/japan-first-country-where-data-revenues-exceed-voice-7000011817/