Dünyanın en büyük DDoS pazarı çökertildi

Pek çok insanın haberi olmasa da zararlı yazılımların da çok önemli pazarlara sahip olduğu biliniyor. Bu pazarlarda milyonlarca dolarlık zararlı yazılım ve zombi bilgisayar sistemleri satılıyor. Bunlardan en büyüğü güvenlik birimleri tarafından çökertildi.

En büyük satış kanalı

Operation Power Off adı verilen operasyon Europol koordinesinde Hollanda polisi ve İngiltere Ulusal Suç Ajansı tarafından gerçekleştirildi. İngiltere, Kanada, Hırvatistan ve Sırbistan’da operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlarda dünyanın en büyük DDoS satış kanalı olan webstresser’ın 4 yöneticisi gözaltına alındı.

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Platform yaklaşık 136 bin kayıtlı üyeye sahip ve burada isteyenler aylık 9$’dan başlayan fiyatlarla DDoS saldırıları kiralayabiliyor. Bugüne kadar toplamda 4 milyon saldırı kiralandığı ifade ediliyor. Bu saldırılarda hükümet birimlerinden bankalara ve oyun organizasyonlarına kadar pek çok birim zarar gördü.

Milyonlarca dolarlık gelir elde edilen bu pazar artık kapatıldı. Pazarda en aktif olan kullanıcılara yönelik olarak da Kanada, Hollanda, İspanya, İngiltere, Hong Kong gibi ülkelerde de araştırmalar başlamış durumda.