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Dünyanın en büyük DDoS pazarı çökertildi

Pek çok özel şirket ve kuruma düzenlenen DDoS saldırılarının kaynağı olduğu tespit edilen Webstresser çökertildi. Operasyon sonucu 4 yönetici de gözaltına alındı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Pek çok insanın haberi olmasa da zararlı yazılımların da çok önemli pazarlara sahip olduğu biliniyor. Bu pazarlarda milyonlarca dolarlık zararlı yazılım ve zombi bilgisayar sistemleri satılıyor. Bunlardan en büyüğü güvenlik birimleri tarafından çökertildi.

En büyük satış kanalı

Operation Power Off adı verilen operasyon Europol koordinesinde Hollanda polisi ve İngiltere Ulusal Suç Ajansı tarafından gerçekleştirildi. İngiltere, Kanada, Hırvatistan ve Sırbistan’da operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlarda dünyanın en büyük DDoS satış kanalı olan webstresser’ın 4 yöneticisi gözaltına alındı.

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Platform yaklaşık 136 bin kayıtlı üyeye sahip ve burada isteyenler aylık 9$’dan başlayan fiyatlarla DDoS saldırıları kiralayabiliyor. Bugüne kadar toplamda 4 milyon saldırı kiralandığı ifade ediliyor. Bu saldırılarda hükümet birimlerinden bankalara ve oyun organizasyonlarına kadar pek çok birim zarar gördü.

Milyonlarca dolarlık gelir elde edilen bu pazar artık kapatıldı. Pazarda en aktif olan kullanıcılara yönelik olarak da Kanada, Hollanda, İspanya, İngiltere, Hong Kong gibi ülkelerde de araştırmalar başlamış durumda.

 

https://wccftech.com/865619-2/ Yorum Yaz
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Ray Kurzweil 1 yıl
Site'nin admini de bu veletmiş :)
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Blasterreal 1 yıl
Türk aklı burada devreye girer "9$ x 4.000.000 = 36.000.000$" eder TL karşılığı "36.000.000$ x 4 TL = 144.000.000 TL" eder.
Bitcoin işini bırakıp bu işemi girsek ?
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smart1978 1 yıl
AKP dostu ;)
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tanerss 1 yıl
Kaç gün oldu bu operasyon yapılalı. Daha yeni haber yapıyorsunuz.
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ardicli2000 1 yıl
Nasıl yani?!?!?!? Adamlar netten ddos mu satıyordu? Yuh...
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kayamtky 1 yıl
vay şerefsizler vay...
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