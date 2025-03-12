Microsoft'tan Windows 10 ve 11 için acil güvenlik güncellemesi

“Olağanüstü” bir durum
Bu güncellemeyle birlikte, kötü niyetli kişilerin bilgisayarlara uzaktan erişmesine ve zararlı kodlar çalıştırmasına yol açabilecek ciddi riskler ortadan kaldırılıyor. En tehlikeli açıklar arasında yer alan CVE-2025-24993 kodlu açık, saldırganların kullanıcıları zararlı bir sanal sabit disk dosyasını açmaya ikna etmesiyle bilgisayarda kontrol sağlamasına olanak tanıyor. Microsoft, bu güvenlik açığını tehlike derecesi 7.8 olarak değerlendiriyor ve dolayısıyla güncellemeyi yapmak önemli.
Bunun yanı sıra, CVE-2025-24991 kodlu güvenlik açığı, saldırganların sistemdeki verilere yetkisiz erişim sağlamasına yol açarken, CVE-2025-24984 ile belirli kayıt dosyalarına istenmeyen veriler eklenebiliyor. Microsoft, bu yamada ayrıca aktif olarak kötü amaçlı saldırılarda kullanılan üç güvenlik açığını daha kapattığını duyurdu.
Siber güvenlik uzmanları, bu kadar çok sayıda ciddi açığın aynı anda istismar edilmesini olağanüstü bir durum olarak değerlendiriyor. Zero Day Initiative adlı güvenlik araştırma grubu, özellikle CVE-2025-26633 kodlu açığın 600'den fazla kurumu etkilediğini belirterek, sistem yöneticilerinin bu güncellemeyi mümkün olan en kısa sürede yüklemeleri gerektiğini vurguluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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