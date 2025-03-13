Yalan veri sızıntısı iddiası yayanlara 5 yıl hapis cezası geliyor!

Veri sızıntısı olmadığını bildiği halde bir kurumu ya da bir şirketi hedef göstermek veya halk arasında endişe yaratmak için veri sızıntısı olduğuna dair iddia ortaya çıkaranlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası geliyor.
Kanunun ilgili maddesinde şu ifadelere yer veriliyor:
“Siber uzayda veri sızıntısı olmadığını bildiği halde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak ya da kurumları veya şahısları hedef göstermek amacıyla siber güvenlikle ilgili veri sızıntısı olduğuna yönelik gerçeğe aykırı içerik oluşturanlara veya bu maksatla bu içerikleri yayanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.”
Vatandaşın dikkatli olması gerekecek
Daha önce sosyal medyada çeşitli bakanlıkların, kamu kurumlarının ve özel şirketlerin veri sızıntısı yaşadığına dair çok sayıda iddia ortaya atıldı. Bu iddiaların bazıları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Resmi açıklamalar ile bunların büyük çoğunluğu yalanlandı. Yeni kanuna göre bu iddiaları ortaya çıkaran veya bu iddiaları paylaşan kişilere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Vatandaşların veri sızıntısı hakkında paylaşım yaparken dikkatli olması gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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