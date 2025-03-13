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    Yalan veri sızıntısı iddiası yayanlara 5 yıl hapis cezası geliyor!

    TBMM'de kabul edilen Siber Güvenlik Kanunu ile yalan veri sızıntısı iddiasını ortaya çıkaranlara ve bu iddiayı yayanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası getiriliyor.
    Yalan veri sızıntısı iddiası yayanlara 5 yıl hapis cezası geliyor Tam Boyutta Gör
    TBMM’de kabul edilerek yasalaşan Siber Güvenlik Kanunu ile veri sızıntılarına yönelik çeşitli cezalar getiriliyor. Veri sızdıranlara 15 yıl hapis cezası, daha önce sızmış veriyi paylaşanlara ise 5 yıl hapis cezası verilebilecek. Ayrıca kanunda yer alan bir başka maddeye göre yalan veri sızıntısı iddiası yayanlara da hapis cezası geliyor.

    Veri sızıntısı olmadığını bildiği halde bir kurumu ya da bir şirketi hedef göstermek veya halk arasında endişe yaratmak için veri sızıntısı olduğuna dair iddia ortaya çıkaranlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası geliyor.

    Kanunun ilgili maddesinde şu ifadelere yer veriliyor:

    “Siber uzayda veri sızıntısı olmadığını bildiği halde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak ya da kurumları veya şahısları hedef göstermek amacıyla siber güvenlikle ilgili veri sızıntısı olduğuna yönelik gerçeğe aykırı içerik oluşturanlara veya bu maksatla bu içerikleri yayanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.”

    Vatandaşın dikkatli olması gerekecek

    Daha önce sosyal medyada çeşitli bakanlıkların, kamu kurumlarının ve özel şirketlerin veri sızıntısı yaşadığına dair çok sayıda iddia ortaya atıldı. Bu iddiaların bazıları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Resmi açıklamalar ile bunların büyük çoğunluğu yalanlandı. Yeni kanuna göre bu iddiaları ortaya çıkaran veya bu iddiaları paylaşan kişilere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Vatandaşların veri sızıntısı hakkında paylaşım yaparken dikkatli olması gerekecek.

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    veri sızıntısı, Türkiye Haberleri ve
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