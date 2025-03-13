DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör TBMM’de kabul edilerek yasalaşan Siber Güvenlik Kanunu ile veri sızıntılarına yönelik çeşitli cezalar getiriliyor. Veri sızdıranlara 15 yıl hapis cezası, daha önce sızmış veriyi paylaşanlara ise 5 yıl hapis cezası verilebilecek. Ayrıca kanunda yer alan bir başka maddeye göre yalan veri sızıntısı iddiası yayanlara da hapis cezası geliyor.

Veri sızıntısı olmadığını bildiği halde bir kurumu ya da bir şirketi hedef göstermek veya halk arasında endişe yaratmak için veri sızıntısı olduğuna dair iddia ortaya çıkaranlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası geliyor.

Veri sızdırına 15 yıl, sızmış veriyi paylaşana 5 yıl hapis cezası 2 sa. önce eklendi

Kanunun ilgili maddesinde şu ifadelere yer veriliyor:

“Siber uzayda veri sızıntısı olmadığını bildiği halde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak ya da kurumları veya şahısları hedef göstermek amacıyla siber güvenlikle ilgili veri sızıntısı olduğuna yönelik gerçeğe aykırı içerik oluşturanlara veya bu maksatla bu içerikleri yayanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.”

Vatandaşın dikkatli olması gerekecek

Daha önce sosyal medyada çeşitli bakanlıkların, kamu kurumlarının ve özel şirketlerin veri sızıntısı yaşadığına dair çok sayıda iddia ortaya atıldı. Bu iddiaların bazıları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Resmi açıklamalar ile bunların büyük çoğunluğu yalanlandı. Yeni kanuna göre bu iddiaları ortaya çıkaran veya bu iddiaları paylaşan kişilere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Vatandaşların veri sızıntısı hakkında paylaşım yaparken dikkatli olması gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Siber Güvenlik Haberleri

Yalan veri sızıntısı iddiası yayanlara 5 yıl hapis cezası geliyor