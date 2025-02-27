Google, kişisel bilgilerin arama sonuçlarından kaldırılmasını kolaylaştırdı

Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

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Google, kişisel bilgilerin arama sonuçlarından kaldırılmasını kolaylaştıran "Hakkınızdaki Sonuçlar" aracını güncelledi. Artık kullanıcılar, isimleri ve korunmasını istedikleri iletişim bilgilerini Google'a kaydedebiliyor. Bu bilgiler, arama sonuçlarında tespit edildiğinde kullanıcıya bildirim gönderiliyor ve kaldırma talebi doğrudan iletilebiliyor.

Önceden sadece Google uygulaması üzerinden erişilebilen bu özellik, artık masaüstü ve mobil platformlarda daha görünür hale getirildi. Arama sonuçlarında bulunan üç noktalı menüye tıklayan kullanıcılar, "Bu sonucu kaldır" seçeneğiyle taleplerini hızlıca iletebiliyor. Google, hangi tür içeriklerin silinebileceği konusunda da ek bilgilendirmeler sunuyor.

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Yeni sistemde üç tür kaldırma talebi bulunuyor. Birincisi, kişisel bilgilerin korunmasına yönelik talepler; özellikle yetkisiz şekilde paylaşılan (doxxing) verileri kapsıyor. İkincisi, telif hakkı ihlali veya yasa dışı içerikler için sunulan yasal talepler. Üçüncüsü ise, güncellenmiş veya kaldırılmış bir web sayfasının Google Arama'da eski haliyle görünmeye devam etmesi durumunda içeriğin yeniden taranmasını sağlıyor.

Şimdilik ABD, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya, Kanada, Güney Afrika, Brezilya, Meksika, İspanya, Fransa, İsveç, Tayland, Hindistan ve Endonezya’da kullanılabilen bu özellik, yakında daha fazla ülkede aktif hale gelecek.

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