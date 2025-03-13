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    Kişisel verileri sızdırına 15 yıl, sızmış veriyi paylaşana 5 yıl hapis cezası!

    Siber Güvenlik Kanunu ile veri sızıntılarına yönelik hapis cezaları getirildi. Siber saldırı gerçekleştirene 15 yıl, daha önce internete sızmış kişisel verileri yayanlara 5 yıl hapis cezası verilecek.
    Veri sızdırına 15 yıl, sızmış veriyi paylaşana 5 yıl hapis cezası Tam Boyutta Gör
    Bugün TBMM'de kabul edilen Siber Güvenlik Kanunu ile veri sızıntılarına yönelik ciddi cezalar geliyor. Vatandaşın kişisel verilerini paylaşanlara hapis cezası geldi.

    Veri sızdırana 15 yıl hapis cezası

    Siber Güvenlik Kanunu'na göre Türkiye'de siber saldırı gerçekleştiren ve kişisel verileri ele geçiren kişilere 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Siber saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi internette yayan, başka bir yere gönderen veya satışa çıkaranlara verilecek hapis cezası miktarı ise 10 yıldan 15 yıla kadar çıkacak.

    Verilecek hapis cezası miktarı; bu suçun iki kişi tarafından işlenmesi halinde yüzde 50 oranında, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ise 2 katına kadar artırılacak. Buna göre örgütçe siber saldırı yapan ve bu veriyi paylaşanlara 30 yıla varan hapis cezası verilebilecek.

    Daha önce sızmış veriyi paylaşanlara 5 yıla kadar hapis cezası

    Yeni kanun ile siber saldırı gerçekleştirmeyen ancak daha önce internette paylaşılan kişisel verileri paylaşanlara hapis cezası geliyor. 

    Veri sızıntısı nedeniyle daha önce yer alan kişisel veya kritik kamu hizmeti kapsamına giren kurumsal verileri, kişilerin veya kurumların izni olmaksızın ücretli veya ücretsiz şekilde erişime açan, paylaşan veya satışa çıkaranlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

    Türkiye'deki çeşitli kurumların veritabanlarından ele geçirilen veriler "panel" adı verilen sistemler aracılığıyla internette paylaşılıyor. Panel sahipleri ve bu panellerden elde ettiği verileri paylaşan kişilere 5 yıla varan hapis cezası uygulanabilecek.

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