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Dünyanın en büyük asal sayısı keşfedildi

Yeni keşfedilen dünyanın en büyük asal sayısı, bugüne kadar bilinen en büyük asal sayıya 5 milyon basamak fark attı. Sadece kendisine ve 1’e tam bölünen asal sayılar dijital güvenlikte önem arz ediyor
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,1b
1
38
Diğer Bilim ve Teknoloji
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük asal sayısı keşfedildi
 
Yeni rekor 2013 yılı Ocak Ay’ında keşfedilen bir önceki en uzun asal sayıdan 5 milyon basamak daha uzun.
Matematiksel canavar olarak nitelendirilen asal sayı online bilgisayar havuzu üzerinden yeni asal sayıların arandığı  “Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS)” isimli iş birliği platformuna bağlı olarak bulundu. Asal sayıyı bulan kişi Central Missouri Üniversitesi’nden Curtis Cooper daha önceki en uzun asal sayının da bulucusu.
Her yeni kırılan rekorda platfrom rekor sahibine 3 bin dolar ödeme yaparak ödüllendiriyor. Yeni keşfedilen asal sayı 22 milyon 338 bin 618 basamaktan oluşuyor.
Aslında sayı, üniversitede ki bilgisayarlar üzerinden çalıştırılan yazılım tarafından 17 Eylül 2015 tarihinde bulunmuş. Yazılımdaki  bir hata yüzünden mail atılarak uyarıda bulunulmaması şuana kadar bilinen dünyanın en uzun asal sayısının yeni keşfedilmesine neden olmuş.
Asal sayı peşinde bu kadar çaba sarf edilmesinin matematikçi olmayanlar için anlamsız gelebileceği vurgulanırken asal sayıların dijital altyapılar için oldukça önemli olduğu belirtiliyor. Açık anahtar kriptografisinin büyük asal sayılara bağlı olduğu ifade ediliyor. İki büyük asal sayının çarpılması ile açık anahtar (privete key) olarak kullanılacak daha büyük bir sayının elde edilmesi sağlanıyor.  Elde edilen açık anahtarın asal sayılardan biri bilinmediği sürece sanal olarak çözülmesi imkânsız hale geliyor. Ne kadar fazla bilinen asal sayı olursa verilerin hacker’lardan korunması da o kadar güvenli hale geliyor.
Mevcut şifreleme işlemlerinde milyon basamaklı asal sayılar henüz kullanılmıyor. Şuan bulunan asal sayı da mevcut şifreleme süreçlerinde kullanılmayacak fakat Quantum bilgisayarlar sahip olacakları aşırı yüksek işlem yetenekler sebebi ile açık anahtar şifrelemesinin önünde ki en büyük tehdit olarak görülürken, elde edilen milyon basamaklı asal sayıların ileride kullanılabileceği ifade ediliyor.
Amerika Birleşik Devletleri' nde bulunan ve siber dünyada vatandaşların haklarını resmi makamlardan korumak amacı ile kurulmuş Elektronik Sınır Vakfı (Electronic Frontier Foundation / EFF) tarafından 100 milyon basamaklı ilk asal sayıyı bulana da 150 bin dolar verileceği duyurulmuş durumda.


http://www.bbc.com/news/technology-35361090 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl
"Her yeni kırılan rekorda platfrom rekor sahibine 3 bin dolar ödeme yaparak ödüllendiriyor. Yeni keşfedilen asal sayı 22 milyon 338 bin 618 basamaktan oluşuyor."
Adam Dünyanın En Uzun, 22 milyon basamaklı sayısını buluyor, 3000 Dolar alıyor.
10 dolar verselerdi.
"Her yeni kırılan rekorda platfrom rekor sahibine 3 bin dolar ödeme yaparak ödüllendiriyor. Yeni keşfedilen asal sayı 22 milyon 338 bin 618 basamaktan oluşuyor....
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1 Yanıt Yanıtla +8
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yimmasabi 3 yıl
Toezy
Sayılar RAM de 1 bit yer kaplar. Bayt değil. Bu yüzden 22 milyon x log(2 tabanında) 10 işlemi yaparsak 75 - 80 milyon bit olur. Buda yaklaşık olarak 10 MB a eşit.(işlemde hata olabilir ancak MB boyutunda olacaktır)

1 bit de sade 0 ve 1 yazabilirsin. Yani burada ikilik tabanda yazılacak en büyük sayı olarak bu sayıya eşleştirirsek tam bit sayısını ;
2^x=10^23338618 ve ayrıca 10 yerine 2^log2(10) yazarsak
2^x=(2^log2(10))^23,338,618
2^x=2^(log2(10)x23,338,618)
olur ve buradan
x=log2(10)x23,338,618
x=77529211 bit
gerekli byte sayısı da bunun sekizde biridir (1 byte=8bit).
9,691,152 byte gereklidir diyebiliriz.
ToezySayılar RAM de 1 bit yer kaplar. Bayt değil. Bu yüzden 22 milyon x log(2 tabanında) 10 işlemi yaparsak 75 - 80 milyon bit olur. Buda yakla...
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zgn94 3 yıl
aycibin
forumca hemen rekoru kırmaya başlayalım.ben seriyi başlatıyorum.her cevaplayan 1 yükseltsin bakalım ne kadar becericez
1,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,...

1 bir asal sayı değildir.
Yanıtla +2
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Mephalay 3 yıl
Basamagi "String" ile saklarlarsa daha fazla yer tutar memory 'de.
Unsigned bit olarak tutmalari gerekir.
4294967295 sayisini basamak basamak tutarsan 32'bit ten fazla yere ihtiyacin var, halbuki 32 bit ile represente edebilir, islem yapabilirsin bu sayi ile. ( 0xffffffff)
---
10 uzeri 24 milyon sayisi 2 uzeri kac milyon ise, o kadar bit gereklidir minimum.
---
Bilgisayarina guvenen asagidaki kodu calistirip gorebilir kac basamakli oldugunu 2 tabaninda (Java)
[code]
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.append("1");
for (int i = 0; i <24000000 ; i++) {
sb.append(0);
}
BigInteger bi = new BigInteger(sb.toString());
String bis = bi.toString(2);
System.out.println("base 2:" + bis);
System.out.println("base 2 decimal:" + bis.length());
[/code]
3 Yanıt Yanıtla
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aycibin 3 yıl
forumca hemen rekoru kırmaya başlayalım.ben seriyi başlatıyorum.her cevaplayan 1 yükseltsin bakalım ne kadar becericez


1,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,...
1 Yanıt Yanıtla
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OverClocK1ng 3 yıl Mephalay
Mephalay
Basamagi "String" ile saklarlarsa daha fazla yer tutar memory 'de.
Unsigned bit olarak tutmalari gerekir.
4294967295 sayisini basamak basamak tutarsan 32'bit ten fazla yere ihtiyacin var, halbuki 32 bit ile represente edebilir, islem yapabilirsin bu sayi ile. ( 0xffffffff)
---
10 uzeri 24 milyon sayisi 2 uzeri kac milyon ise, o kadar bit gereklidir minimum.
---
Bilgisayarina guvenen asagidaki kodu calistirip gorebilir kac basamakli oldugunu 2 tabaninda (Java)
[code]
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.append("1");
for (int i = 0; i <24000000 ; i++) {
sb.append(0);
}
BigInteger bi = new BigInteger(sb.toString());
String bis = bi.toString(2);
System.out.println("base 2:" + bis);
System.out.println("base 2 decimal:" + bis.length());
[/code]

Bir sonraki 3000 Doları almaya epey hevesli gördüm seni..

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scorpion1916 3 yıl Mephalay
Mephalay

Basamagi "String" ile saklarlarsa daha fazla yer tutar memory 'de.
Unsigned bit olarak tutmalari gerekir.
4294967295 sayisini basamak basamak tutarsan 32'bit ten fazla yere ihtiyacin var, halbuki 32 bit ile represente edebilir, islem yapabilirsin bu sayi ile. ( 0xffffffff)
---
10 uzeri 24 milyon sayisi 2 uzeri kac milyon ise, o kadar bit gereklidir minimum.
---
Bilgisayarina guvenen asagidaki kodu calistirip gorebilir kac basamakli oldugunu 2 tabaninda (Java)
[code]
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.append("1");
for (int i = 0; i <24000000 ; i++) {
sb.append(0);
}
BigInteger bi = new BigInteger(sb.toString());
String bis = bi.toString(2);
System.out.println("base 2:" + bis);
System.out.println("base 2 decimal:" + bis.length());
[/code]

allah allah allaaaah ! bitler mitler stringler
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DH Misafiri 3 yıl
shadowtr
Sayıyı da yazsaydınız bari. Ne biçim haber bu... İçerikte bulunan şey yok.

22 milyon basamaklı sayıyı buraya nasıl yazsınlar? veya neden yazsınlar? ne yapacaksın sayıyı?
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cyberfalcon 3 yıl
burakdc

Herhangi bir sıkıstırma kullanmadan standart duruma göre(1 Basamak = 1 Karakter)(1 Karakter = 1 Byte)Dolayısı ile (1 Basamak = 1 Byte)(22338618 Basamak = 22338618 Byte)(1 MB = 1024 KB)(1 KB = 1024 Byte)(22338618 Byte = 22338618/1024 = 21815,056640625 KB)(21815,056640625 KB = 21815,056640625/1024 = 21,30376625061035 MB) dır.Yuvarlak hesap ile sayıyı depolamak için gerekli olan hafıza birimi 22 MB dır.


Önceki mesajımda sayının kaç byte yer kaplayacağını yazmışım. Onun dışında bu sayılarda daha hızlı işlem yapmak istiyorlarsa sayıyı binary (ikili) olarak saklamaları gerekir. Her basamağı bir byte saklarlarsa matematiksel işlermleri yapmadan önce dönüştürme yapmaları gerekir. O da işlemleri uzatacaktır. Ondan dolayı 9.275.911 byte yeterli olur.
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BekirTemel 3 yıl
Sözelciyim teşekkürler.
1 Yanıt Yanıtla +1
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KIZILBEY 3 yıl BekirTemel
BekirTemel
Sözelciyim teşekkürler.



Yanıtla +1
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burakdc 3 yıl
Herhangi bir sıkıstırma kullanmadan standart duruma göre
(1 Basamak = 1 Karakter)
(1 Karakter = 1 Byte)
Dolayısı ile (1 Basamak = 1 Byte)
(22338618 Basamak = 22338618 Byte)
(1 MB = 1024 KB)
(1 KB = 1024 Byte)
(22338618 Byte = 22338618/1024 = 21815,056640625 KB)
(21815,056640625 KB = 21815,056640625/1024 = 21,30376625061035 MB) dır.
Yuvarlak hesap ile sayıyı depolamak için gerekli olan hafıza birimi 22 MB dır.
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OverClocK1ng 3 yıl
"Her yeni kırılan rekorda platfrom rekor sahibine 3 bin dolar ödeme yaparak ödüllendiriyor. Yeni keşfedilen asal sayı 22 milyon 338 bin 618 basamaktan oluşuyor."
Adam Dünyanın En Uzun, 22 milyon basamaklı sayısını buluyor, 3000 Dolar alıyor.
10 dolar verselerdi.
Yanıtla +8
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shadowtr 3 yıl
Sayıyı da yazsaydınız bari. Ne biçim haber bu... İçerikte bulunan şey yok.
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yimmasabi 3 yıl
Toezy
Sayılar RAM de 1 bit yer kaplar. Bayt değil. Bu yüzden 22 milyon x log(2 tabanında) 10 işlemi yaparsak 75 - 80 milyon bit olur. Buda yaklaşık olarak 10 MB a eşit.(işlemde hata olabilir ancak MB boyutunda olacaktır)

1 bit de sade 0 ve 1 yazabilirsin. Yani burada ikilik tabanda yazılacak en büyük sayı olarak bu sayıya eşleştirirsek tam bit sayısını ;
2^x=10^23338618 ve ayrıca 10 yerine 2^log2(10) yazarsak
2^x=(2^log2(10))^23,338,618
2^x=2^(log2(10)x23,338,618)
olur ve buradan
x=log2(10)x23,338,618
x=77529211 bit
gerekli byte sayısı da bunun sekizde biridir (1 byte=8bit).
9,691,152 byte gereklidir diyebiliriz.
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cyberfalcon 3 yıl
snowbard
snowbard
konixArkadaşlar kafama bişey takıldı. Şimdi bu sayı 10 üzeri 23.4 milyon büyüklüğünde. Bir bayt bir karaktere karşılık geliyor. Yani bir rakam = 8 bit = 1 bayt. 1 gigabayt = 10 üzeri 9 bayt. Bu rakamın hafızada ne kadar yer kaplar sorusunu sordum sonra. Sonuç: 10 üzeri (23.4 milyon - 9) gibi saçma bir değer çıkıyor. Yani Ankaranın yüz ölçümü kadar 2TBlık HDDlerle döşesek bile milyon basamaklı değere ulaşamıyor. Peki bu sayı nasıl hafızada tutuldu?
10 üzeri 23.4 milyon basamaklı olduğuna göre 23.4 milyon tane sayı içermektedir oysa sadece 1 megabayt 8milyon tane 1veya 0ı hafızasında tutabilir buda 10 tabanında yaklaşık en az 90bin basamak demektir, yani kısaca sadece 300-400 mb bu sayıyı hafızada tutmaya fazlasıyla yeticektir.

1 MB 1.048.576 byte yapar. Bu da her byte bir basmak yazarsan 1.048.576 basamaklı bir rakamı yazabilirsin. Ama BCD kodlamayla bir byte'a 2 rakam yazabilirsin. Bu da 2.097.152 basmak yapar. Ama bir milyon byte'a bütün gibi düşünüp binary olarak yazarsan 1.048.576x8 = 8.388.608 bit yapar. Onunla da yaklaşık olarak 2,5 milyon basamaklı bir sayı yazabilirsin.
Donanimhaber'in anasayfasındaki bu haberin resminde sayının 2'nin kuvveti cinsinden yazılışı var. Oradan sayının 74.207.281 bit olduğu anlaşılıyor. Bu da 9.275.911 byte karşılık gelir.
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kadirirdem 3 yıl
İşime yaramaz asal sayılır...
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