Dünyanın en büyük asal sayısı keşfedildi

Yeni rekor 2013 yılı Ocak Ay’ında keşfedilen bir önceki en uzun asal sayıdan 5 milyon basamak daha uzun.

Matematiksel canavar olarak nitelendirilen asal sayı online bilgisayar havuzu üzerinden yeni asal sayıların arandığı “Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS)” isimli iş birliği platformuna bağlı olarak bulundu. Asal sayıyı bulan kişi Central Missouri Üniversitesi’nden Curtis Cooper daha önceki en uzun asal sayının da bulucusu.

Her yeni kırılan rekorda platfrom rekor sahibine 3 bin dolar ödeme yaparak ödüllendiriyor. Yeni keşfedilen asal sayı 22 milyon 338 bin 618 basamaktan oluşuyor.

Aslında sayı, üniversitede ki bilgisayarlar üzerinden çalıştırılan yazılım tarafından 17 Eylül 2015 tarihinde bulunmuş. Yazılımdaki bir hata yüzünden mail atılarak uyarıda bulunulmaması şuana kadar bilinen dünyanın en uzun asal sayısının yeni keşfedilmesine neden olmuş.

Asal sayı peşinde bu kadar çaba sarf edilmesinin matematikçi olmayanlar için anlamsız gelebileceği vurgulanırken asal sayıların dijital altyapılar için oldukça önemli olduğu belirtiliyor. Açık anahtar kriptografisinin büyük asal sayılara bağlı olduğu ifade ediliyor. İki büyük asal sayının çarpılması ile açık anahtar (privete key) olarak kullanılacak daha büyük bir sayının elde edilmesi sağlanıyor. Elde edilen açık anahtarın asal sayılardan biri bilinmediği sürece sanal olarak çözülmesi imkânsız hale geliyor. Ne kadar fazla bilinen asal sayı olursa verilerin hacker’lardan korunması da o kadar güvenli hale geliyor.

Mevcut şifreleme işlemlerinde milyon basamaklı asal sayılar henüz kullanılmıyor. Şuan bulunan asal sayı da mevcut şifreleme süreçlerinde kullanılmayacak fakat Quantum bilgisayarlar sahip olacakları aşırı yüksek işlem yetenekler sebebi ile açık anahtar şifrelemesinin önünde ki en büyük tehdit olarak görülürken, elde edilen milyon basamaklı asal sayıların ileride kullanılabileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri' nde bulunan ve siber dünyada vatandaşların haklarını resmi makamlardan korumak amacı ile kurulmuş Elektronik Sınır Vakfı (Electronic Frontier Foundation / EFF) tarafından 100 milyon basamaklı ilk asal sayıyı bulana da 150 bin dolar verileceği duyurulmuş durumda.





http://www.bbc.com/news/technology-35361090