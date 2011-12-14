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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook'un Türkiye tahtına Avea oturdu

7 yıl
22,9b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın en büyük sosyal medya istatistikleri portalıSocialbakers.com'un düzenli olarak açıkladığı verilere göre; son 6 aydır birinciliği kaptırmayan Avea, bu dönemde sağladığı yüzde 20'lik artış ile 1 milyon 600 bini aşkın takipçiye ulaştı ve Türk Facebook kullanıcılarının bir numaralı markası oldu.
Bu başarının arkasında; Avea'nın sosyal medyadaki faaliyetleri kapsamında, Facebook'a yönelik özel bir iletişim stratejisi uygulayarak fark yaratmanın yer aldığını dile getiren Avea Dijital ve Doğrudan Pazarlama Birim Müdürü Ömer Lütfi Diri konuya ilişkin olarak;
"Facebook Avea sayfamızın takipçi sayısının 1,6 milyonu aşması gibi memnuniyet verici bir sonucun arkasında, elbette bu işe mesai harcayan uzman bir ekip bulunuyor. Şubat – Kasım 2011 verileri gösteriyor ki bu ekip;Facebook üzerinden toplam 22 bin müşterinin sorusunu ortalama 30 dakikadan daha kısa sürede yanıtlayan, 4 bin 282 müşterinin şikayetini ise yaklaşık 12 saat içerisinde çözen çok güçlü ve uzman. Avea olarak, toplam 45 bin 550 müşteriye sosyal medya üzerinden dokunmanın meyvesini ise 1000'e yakın teşekkür mesajı ile aldık.Avea gibi dev bir iletişim markasının, müşteri ile doğrudan ve sıcak temas kurmasının önemine inanıyoruz. Bu doğrultuda bu birinciliğimizi önümüzdeki dönemde de korumak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.
Facebook'un 5. Büyük ülkesi Türkiye, Türkiye'de de Avea...

Socialbakers.com verilerine göre; yaklaşık 750 milyon üyeye sahip facebook'ta Türkiye 30 milyonu aşkın üye ile en çok üyeye sahip ülkeler arasında 5. sırada yer alıyor. Türk Facebook takipçisi profilinde en büyük paya ise 18 – 24 ve 25 - 34 yaş aralığındaki genç grup sahip. Türk Facebook kullanıcılarının yüzde 63'ünü erkek, yüzde 37'sini ise kadın kullanıcılar oluşturuyor.

Socialbakers verileri, son 3 aylık dönemde, en büyük artışın ise 35 – 44 yaş grubunda olduğunu gösteriyor.

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