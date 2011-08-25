Dünyanın en hızlı ekran kartı testte; Asus Mars II video inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen Mars II test masamızda. GeForce GTX 580'deki GF110 grafik yongasının çiftine sahip olan ekran kartı, yüksek kaliteli komponentleri, güçlü soğutucusu ve 2.5 Kg ağırlığı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Sınırlı sayıda üretilen Mars II'yi detaylıca inceliyor ayrıca biraz nostalji de yapıyoruz.
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Ayrıca bence kasada sağlam olmalı Pcı yerinden sökebilir bu ne böyle 2.5Kg kartmı olur
Nostajiye bakalım bir , elinize sağlık.
Bu kartı alacak 1000 cebi dolu arkadaşa şimdiden hayırlı olsun , kimsede çıkıp bu 1000 kişiye TR den belkide 5-10 Kişiye , O paraya 2 Tane GTX590 alınır , Mars2 ezilir vs. demesin , onun adı ayrı tek kartla toplam 750W çekmek ayrı bir tat + Sağda solda 2.5KG VGA'm var ezerim , dediklerinde ciddi olacaklar cidden ezerler yani
Ekleme : Bu arada Mesut hocam askere gidince sana düşen görev 2 katına çıkmış gibi Erdi hocam kolay gelsin
Elektrik kezbandan 700W :D