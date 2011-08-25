Dünyanın en hızlı ekran kartı testte; Asus Mars II video inceleme

Asus tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen Mars II test masamızda. GeForce GTX 580'deki GF110 grafik yongasının çiftine sahip olan ekran kartı, yüksek kaliteli komponentleri, güçlü soğutucusu ve 2.5 Kg ağırlığı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Sınırlı sayıda üretilen Mars II'yi detaylıca inceliyor ayrıca biraz nostalji de yapıyoruz.