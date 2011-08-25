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Dünyanın en hızlı ekran kartı testte; Asus Mars II video inceleme

7 yıl
211,4b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen Mars II test masamızda. GeForce GTX 580'deki GF110 grafik yongasının çiftine sahip olan ekran kartı, yüksek kaliteli komponentleri, güçlü soğutucusu ve 2.5 Kg ağırlığı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Sınırlı sayıda üretilen Mars II'yi detaylıca inceliyor ayrıca biraz nostalji de yapıyoruz.

 

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G&H 7 yıl en beğenilen
sundugu performansi yeterli bulmayan 2. yi bulabilirse alabilir buraya güldüm
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Chris Brown 7 yıl
Sınırlı sayıdaki parası bol kullanıcılar için bulunmaz nimet bu kart.
Ayrıca bence kasada sağlam olmalı Pcı yerinden sökebilir bu ne böyle 2.5Kg kartmı olur


Nostajiye bakalım bir , elinize sağlık.


Bu kartı alacak 1000 cebi dolu arkadaşa şimdiden hayırlı olsun , kimsede çıkıp bu 1000 kişiye TR den belkide 5-10 Kişiye , O paraya 2 Tane GTX590 alınır , Mars2 ezilir vs. demesin , onun adı ayrı tek kartla toplam 750W çekmek ayrı bir tat + Sağda solda 2.5KG VGA'm var ezerim , dediklerinde ciddi olacaklar cidden ezerler yani


Ekleme : Bu arada Mesut hocam askere gidince sana düşen görev 2 katına çıkmış gibi Erdi hocam kolay gelsin
Sınırlı sayıdaki parası bol kullanıcılar için bulunmaz nimet bu kart.Ayrıca bence kasada sağlam olmalı Pcı yerinden sökebilir bu ne böyle 2.5Kg kartmı ol...
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veto1214 7 yıl
Kart asustan
Elektrik kezbandan 700W :D
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Evil Chuck 7 yıl
Quad sli yapsan 10kg yok artık.Güç kaynağı da cabası.10000 Tl olmasını saymıyorum bile.
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DH Misafiri 7 yıl
680 sli gelsin, 7990 öper geçer :D
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DH Misafiri 7 yıl
vay amk yine zenginlerin işene yaradı zeengin olsam direk alırım
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DARTS 7 yıl
Keşke ala bilsem:(
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gOkO 7 yıl
Ekran kartına anakartı taktıktan sonra montajı bitiriyoruz :)))))))))

Şaka bir tarafa bu özel bir kart.Halihazırda tek boardda dünyanın en hızlı ekran kartı.Olayın özü bu :D
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DH Misafiri 7 yıl
ben 2500tl ya pc yi dizerim be :DD
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DH Misafiri 7 yıl
mar siki ney ya?
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DH Misafiri 7 yıl
çok gereksiz bir kart prestij için yapılması normal çünkü gereginden fazla gereksınımlerı var.
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p8p67b3 7 yıl
muhteşem bir kart
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akibeel 7 yıl
merak ediyom anakart nasıl tasıyacak bu kartı
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ferhat.kadak 7 yıl
şimdilik bu kartla oynanabilecek pek oyun yok bence şimdi yengtx560 ti hemen hemen bütün oyunlarda yüksek performans veriyor sananeparam çok ben bunu alcam diyen arkadaşlarada müslümansa israf haramdır derim bunun içindeki elektronik parçalar taş çatlasa 1000-200 arasıdır işçilikde ekle bukartın ederi 300 milyon ama işte ......
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musAKka 7 yıl
ferhat.kadak

şimdilik bu kartla oynanabilecek pek oyun yok bence şimdi yengtx560 ti hemen hemen bütün oyunlarda yüksek performans veriyor sananeparam çok ben bunu alcam diyen arkadaşlarada müslümansa israf haramdır derim bunun içindeki elektronik parçalar taş çatlasa 1000-200 arasıdır işçilikde ekle bukartın ederi 300 milyon ama işte ......

Bu mantıkla gidersek, o zaman Mona Lisa tablosunun karşısına geçip "Buna en fazla 30 Liralık yağlı boya gitmiştir. 50 Lira da işçilik olsa tablonun değeri en fazla 80 TL eder" dememiz lazım.
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aborjini 7 yıl
ferhat.kadak

şimdilik bu kartla oynanabilecek pek oyun yok bence şimdi yengtx560 ti hemen hemen bütün oyunlarda yüksek performans veriyor sananeparam çok ben bunu alcam diyen arkadaşlarada müslümansa israf haramdır derim bunun içindeki elektronik parçalar taş çatlasa 1000-200 arasıdır işçilikde ekle bukartın ederi 300 milyon ama işte ......

her şeyi hammadde maliyetiyle düşünmek nasıl bir olaydır acaba? bunun ar-ge'si yok mu? reklam giderleri yok mu? sınırlı sayıda üretildiği için prestij değeri yok mu?firma'nın ve dağıtıcıların kar oranı yok mu? vb. bir sürü gider daha. pahalı olmasının pek bir önemi yok bu tarz "limited" çıkan ürünlerin. her zaman alıcısı vardır.
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