Dünyanın en hızlı modemi: Asus DSL-ac68U'yu konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Hattınız vdsl ye açık mı peki adsl mi kullanıyorsunuz.
|ASUS Kullanıcısı arkadaşlar merhaba,
bir sorunuma çözüm bulmak için sizden yardım istiyorum;
ASUS DSL AC68U Modemim var Türktelekom'un HİPERNET paketini kullanıyorum, 24 Mbps hıza kadar.Asus modemi yapılandırmak için explorer da 192.168.1.1 ile Asus'un arayüzüne girince "DSL AC68U'ya bağlı telefon hattı bulunmamaktadır" diye bir yazı görülüyor.İlerideki aşamaları yaptıktan sonra internet bağlantısı yapılamıyor. Türktelekom ile görüştüğümde de sizin modeminiz IP almıyor deniyor. Bu modem daha önceden çalışıyordu, elektrikler gidip-geldi internete girilmemeye başladı. Modemi Eylül 2015 başından beri kullanıyordum. Önce ULTRA net paketim vardı, Ocak 2016 başında HİPERnete geçtim, 31 Ocak 2016 Pazar gününe kadar sorunsuz çalışıyordu.Modem yeni olduğundan ASUS İstanbul servisine gönderdim, sorunu yazdım. 1 hafta sonra "cihazı test ettik, bildirdiğiniz soruna rastlanmadı, modeminiz sağlam"diye geri gönderdiler. Evde yine kurulum yapmak istedim, aynı telefon hattı bulunmamaktadır yazısı çıkıyor. Oysa hat var splittere bağlı telefon çalışıyor. Modemi Ultra net paketi olan bir arkadaşın evinde denedik, arayüze girdi hiçbir sorun çıkarmadan kurulumu tamamladı ve internete bağlandı. Sorunun çözümüne yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.
|sizle calışmak istiyorum ben türküyeden mesaj yolluyorum sizden alış veriş yapmakisteyorum bana doner seniz sevinirim ben meryem anaç teşekkur ediyorum
|Çoğu kişi internetler böyleyken ne işime yarayacak bu modem demiş. Bu tür modemler zaten normal kullanıcı için değil ki. Sunucu işletmeleri, hosting firmaları için yapılmış.
|Sayın ürün müdürü bey dünyanın en hızlı modeminin internete min 4 dakikada çıktığını, sık sık koptuğunu , insanların forum.donanimhaber.com/... burada sorunlarını dile getirdiklerini ve kimsenin çözüm olmadığını ,kimsenin Türkiye'yi takmadığını biliyormuydunuz.Bu modemi kimseye tavsiye etmiyorum ,sokağa atacak paranız varsa o ayrı buyrun alın.
nirvanha
Hocam modem arayüzünde sol tarafta en altın hemen üstünde "Sistem Günlüğü" var. Oraya tıkladıktan sonra açılan sekmelerden "DSL Günlüğü" kısmında aşağıdakine benzer datalar olacak. Bunları kopyalaıp yapıştırabilir misiniz? Biraz hızlı kopyalamanız lazım çünkü sayfa otomatik olarak yenileniyor. Ya da ekran görüntüsü alabilirsiniz.
SNR Down 12.2 dB
SNR Up 31.8 dB
Line Attenuation Down 16.2 dB
Line Attenuation Up 17.5 dB
Data Rate Down 24575 kbps
Data Rate Up 2046 kbps
MAX Rate Down 75540
MAX Rate Up 34360
POWER Down 13.7 dbm
POWER Up 8.5 dbm
CRC Down 0
CRC Up 0
| Bu cihazin espirisi kablosuz hizi, 60-70mb kablosuz kopyalama yapiyor 170tl lik mdemden 6-7tanesini birlestirebilseniz ki oyle birsrey mumkun degil, anca o hizi alirsiniz. Cekim gucu ihtiyaci olanlar icin za ten repeater ya da dis ortam access point tarzi secenekler var.
Bir de su 100mw cikis gucu hem TR due hem avrupada 2.4ghz icin sinir kanunen yoksa ne var faha yuksek cikislisini yapmaya :)
| RT-AC68U ve DSL-AC68U detayları için böyle buyrun...
forum.donanimhaber.com/...
|ürünün görüntüsü ve heybetli gövdesi güzel fakat sorulan sorular çok kasvetli sanırım asus sorumlusuna soğuk ter döktürüyor ve en sonunda klasik bir modemden ne verim alınabiliyorsa bunda da aynı verim alınır cevabını vererek kapsama alanı konusunda 100 mw değerinin üstünü veremediğini belirtmişler fakat şunu sormak lazım şu standartları koyanlara binaların çatısında yer alan baz adı altındaki 2400 mw üstü değerler ile çalışıyor bu durumda alayımız kanser olmalıydık yakın mesafesinde baz bulunanların. adam bari şunu 450 yada 600 mw yapar 5 ghz denen yayının gerçek gücü ve kapsama alanı arttırılır. bir otel yada sitede bir sürü Access point bağlayınca zaten 3 aşağı beş yukarı zaten herkes sırtına baz montelemiş şekilde dolaşmış oluyor nereye giderse gitsin sitede sürekli farklı frekanslardaki radyo sinyaline maruz kalıyor. kal dı ki uydu üzerinden aldığımız yayının bastığı radyo sinyalini göz önüne alıp kafamıza takarsak vay halimize yandık demektir. 500 liralık cihaz alıyoruz tp-link firmasının 170 liraya sattığı 8980 ve 8970 modellerindeki verimlilikten öteye gidemediğini görüyoruz. amaç birden fazla kişiye internet dağıtmak ise zaten farklı yollar ile çözmek mümkün deymez bu kadar para yatırmaya bu cihaza. kablolu gigabit tp-link ürünleri yeterde artar nasıl olsa kablosuz konusundaki değerleri aynı.
|fiyatıda hızlı on sene sonra 20 liraya alırım
|fiberde bu modemin aslı olan routerı ac68u routerı kullanıyorum.kablosuz hızlarına takılarak diğer güzel özelliklerini atlamışsınız.10 tane vpn lisans desteği tek cümlelik bişey olmamalı.ayrıca asus ddns ile ücretsiz olarak router ı dünyaya açabiliyor.usb3 hızı da 40 50mb ın üzerinde değil.yığınla özelliği olan bi cihazı 11dk da,arayüzünü bile göstermeden nasıl tanıtıyorsunuz anlamak zor.başarısız bir inceleme.
|10 aslan gücünde olmasına bakmayın sakın
3 kat daha hızlı kanser yapma etkisi var mış !
Piyasada yer alan ve video'da da bahsi geçen ASUS USB-AC56 adaptörü 2 kanaldır, yani azami 1200Mbps hızına ulaşabilir, zaten genel kullanım olarak mobil yani dizüstü, tablet ve telefondan Wi-fi bağlantının hızlı olması beklenir fakat bu cihazlar günümüzde 1 veya 2 kanal Wi-fi AC bağlantısı sağlayabilir bu da 433 veya 866 Mbps demektir.
7 aydır Netgear D6200 AC1200 modem ve Intel 7260 AC 867Mbps ikilisini kullanıyorum, Qnap TS-212 RAID 0 ayarları ile NAS'a azami yazma hızı 35MB/s yani 280Mbps. NAS'ın azami yazma hızı ise yaklaşık 60MB/s'dir.
Bu nedenle önce gigabit kablo imkanınız varsa bunu değerlendirin derim, çünkü bu cihazlar şuan 500-600 TL modem/router ve 180-250 TL Wi-fi adaptör fiyatları ile satılmakta ve haliyle fiyat/performans oranı çok düşüktür...
"Çalışarak para kazanan"lar için bir yorum oldu...
bir arkadaş torrent yazılımından nefret geldiği için modemi hackleyip transmission kurmak zorunda kaldı cihaza mesela. bende 250 lira verdim ama modem olarak kullanıyorum şu anda. 50 liraya da modem var, gittik salak gibi 250 lira para verdik.
asus yazılım işini ne yazık ki becerememiş. bir dünya para verip çöp alıyorsunuz, almayı düşünenlere haber vereyim dedim.