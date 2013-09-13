Dünyanın en küçük yüksek performanslı oyun bilgisayarı: Gigabyte BRIX II

Gigabyte dünyanın en küçük yüksek performanslı oyun bilgisayarını hazırladı. Intel'in Core i7-4770R işlemcisi ve GeForce GT 650M ayarında olduğu belirtilen Iris Pro 5200 grafik birimini kullanna bu bilgisayar yüksek bellek ve SSD konfigürasyonlarıyla da güçlü altyapısını tamamlıyor. Küçük boyutları, sarı ve kırmızı gibi görsel açıdan iddialı renk seçenekleriyle dikkat çeken bu bilgisayar, Xbox One'ın oyun kontrolcüsünden daha küçük boyutlarda. Minik dev olarak nitelendirilen bu küçük oyun bilgisayarının detayları videomuzda.

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