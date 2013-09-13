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Dünyanın en küçük yüksek performanslı oyun bilgisayarı: Gigabyte BRIX II

5 yıl
27,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte dünyanın en küçük yüksek performanslı oyun bilgisayarını hazırladı. Intel'in Core i7-4770R işlemcisi ve GeForce GT 650M ayarında olduğu belirtilen Iris Pro 5200 grafik birimini kullanna bu bilgisayar yüksek bellek ve SSD konfigürasyonlarıyla da güçlü altyapısını tamamlıyor. Küçük boyutları, sarı ve kırmızı gibi görsel açıdan iddialı renk seçenekleriyle dikkat çeken bu bilgisayar, Xbox One'ın oyun kontrolcüsünden  daha küçük boyutlarda. Minik dev olarak nitelendirilen bu küçük oyun bilgisayarının detayları videomuzda.
 

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sarjaleti 5 yıl en beğenilen
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2 Yanıt Yanıtla +83
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Light Side 5 yıl
gerçekten çok hoş ve oturma odasında kalabalık yaratmayacak üstüne üstelik daha da estetik gözükebilecek bir pc olmuş... kısacası atam karınca gibi bilgisayar
eğer fiyatını abartmazlarsa teknoloji tutkunu herkesin alıp oturma odasına kurabileceği bir bilgisayar olmuş
ayrıyeten İnteli tebrik etmek lazım şu akıllı telefonlar falan çıkınca herhalde 10-20 yıl sonra intel ve amd gibi şirketler silinir laptoplar da bile arm işlemciler kullanılır diye düşünüyordum ama çok fena yanılmışım adamlar hem güç tasarrufunu azalttılar hemde performansı arttırdılar üstelik yenilikçi fikirlerle de (örnekte görüldüğü gibi) yerini daha da sağlamlaştırdı...
gerçekten çok hoş ve oturma odasında kalabalık yaratmayacak üstüne üstelik daha da estetik gözükebilecek bir pc olmuş... kısacası atam karınca gibi bilgisayar
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artcraft35 5 yıl
gigabyte gigabyte derken yine cigabyte oldu
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orithyia 3 yıl
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orithyia 3 yıl
kullanan var mı ?
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WIN3r 5 yıl
Fiyatı nedir elemanın
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UçamayanZüperGahraman 5 yıl
benim fan kadar makine yapmışlar
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Aseuz 5 yıl
A10 7850K ile çok daha iyi grafik performansına sahip bir mini yapılabilir
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Brockman 5 yıl
Pcye bak be bide benim hurdaya
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K.can.tas 5 yıl
Beğendim
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gOkO 5 yıl
Fiyatı abartı olmazsa salondaki tv ye sabit bir çözüm olabilir.Oldukça şık ve küçük...
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murlek 5 yıl
Ne zaman satışa sunulacak bilgisi olan varmı
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berkutk10 5 yıl
Eski oyunlardan vazgeçemeyenler adına masaüstü olarak cazip olabilir. Ancak yeni oyunlar için harici takılabilen ekran kartları çıkana kadar micro ya da mini-atx şimdi daha cazip durumda.
Dizüstü olarak ise eski oyunlar ve çok amaçlı kullanım için şu model çok cazip:
GIGABYTE Q2452H
gigabyte.com/...
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BMW M3 POWER 5 yıl
12 mm fan boyutunda pc yapmışlar
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