Dünyanın en küçük yüksek performanslı oyun bilgisayarı: Gigabyte BRIX II

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Gigabyte dünyanın en küçük yüksek performanslı oyun bilgisayarını hazırladı. Intel'in Core i7-4770R işlemcisi ve GeForce GT 650M ayarında olduğu belirtilen Iris Pro 5200 grafik birimini kullanna bu bilgisayar yüksek bellek ve SSD konfigürasyonlarıyla da güçlü altyapısını tamamlıyor. Küçük boyutları, sarı ve kırmızı gibi görsel açıdan iddialı renk seçenekleriyle dikkat çeken bu bilgisayar, Xbox One'ın oyun kontrolcüsünden daha küçük boyutlarda. Minik dev olarak nitelendirilen bu küçük oyun bilgisayarının detayları videomuzda.
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eğer fiyatını abartmazlarsa teknoloji tutkunu herkesin alıp oturma odasına kurabileceği bir bilgisayar olmuş
ayrıyeten İnteli tebrik etmek lazım şu akıllı telefonlar falan çıkınca herhalde 10-20 yıl sonra intel ve amd gibi şirketler silinir laptoplar da bile arm işlemciler kullanılır diye düşünüyordum ama çok fena yanılmışım adamlar hem güç tasarrufunu azalttılar hemde performansı arttırdılar üstelik yenilikçi fikirlerle de (örnekte görüldüğü gibi) yerini daha da sağlamlaştırdı...