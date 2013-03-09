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Dünyanın en ucuz 1080p ekranlı akıllı telefonu Çin'den geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
6,2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en ucuz 1080p ekranlı akıllı telefonu Çin'den geliyor

Geçmiş dönemlerde amiral gemi modellerin ucuz kopya tasarımlarını üretmekle tanınan Çin, artık yeni teknolojileri çok daha ucuza tüketicilere sunarak algıyı tersine çevirmeye başladı.

Bu yıl yaygın olarak kullanılmaya başlayacağı kesin gibi görünen Full HD çözünürlükte ekranlar, genelde üst seviye akıllı telefonlarda yer alıyor ve fiyatları oldukça yüksek. Ancak Çinli üreticiler düşük bileşen maliyetlerinin de yardımıyla Full HD ekranlı akıllı telefonları 200$ altına çekmeyi başardı. Diğer bir Çinli üretici de ucuzluk konusunda rekor kırmaya hazırlanıyor.

Neo adlı firmanın geliştirdiği Neo N003 adlı model 5 inçlik ekranda Full HD çözünürlük sunuyor. Ucuz akıllı telefonlarda sıkça gördüğümüz Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT6589 işlemcisi ve Power VR Series5XT grafik birimi bu modele de güç veriyor. Full HD panelin de yine orta seviye tedarikçi firmalardan uygun fiyata elde edildiği tahmin ediliyor.

Modelin en önemli özelliği ise yaklaşık 144$ olan fiyatı. En ucuz Full HD akıllı telefon 160$ ile iOcean X7 Youth modeline aitti. Böylece Neo N003 rekoru eline geçirmiş oldu.

Modelin detayları kısa süre sonra yapılacak lansmanda belli olacakken, üst seviye bir versiyonda 241$'dan pazara sunulacak. 

http://www.gizchina.com/2013/03/07/confirmed-neo-n003-to-be-cheapest-1080p-phone/ Yorum Yaz
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umutarslan.com 6 yıl en beğenilen
çinden değilde nereden gelecekti.Manisa vestel'den mi?
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savinelli 6 yıl
_OlguN_
Gerizekalı bu milletin gözü zamanla açılacak. Çinde üretilen İphone 250 dolarlık telefona 1700 TL veren bu salak halk, eşek gibi aynı kalite bu telefonları alacak. Bende Neo 02 var, 1.0 dual ghz 1 gb ram 8mp kamera 2 gb rom, nasıl olur 250 tl ? Oluyor, çünkü değeri bu, e salak milletim

Genelde kendi ınsanına "salak" veya "gerizekali" diyen saygisiz bir bünye ye hiçbirşey yazmam çünkü daha okul çağına gelmeden öğrenmeniz gereken en temel seylerden biri olan saygıyı ogrenemediginiz için üzerine ekleyip, öğrenecek ekstra birşeyiniz olduğunu düşünmem fakat; cep telefonu denen ürünü sadece salt parça ve donanım bazına indirgeyip uretim sureci, tasarım, yazılım, malzeme kalitesi gibi detayların hepsini yok sayarak toplam maliyeti hesaplamaktan bir haber şekilde zaten cehaletinizi göstermiş oluyorsunuz.
İİhtiyacları, maddi durumları ve istekleri aynı olmayan insanların, kendilerini mutlu hissedecekleri ürünleri almalarını saygisizca eleştirmeniz bir yana firmalara da haksızlık yapıyorsunuz. O cihazları ardında yatan mühendislik bilgisizi, yazılım bilgisi, o yazılım ve donanımı bir araya getirmek için kat edilen yol ve zamanı toplam maliyete eklemeyi de unutuyorsunuz. Steve jobs ilk iPhone u istihareye yatıp ortaya koymadı. Firmalar bir ürünü karşımıza getirene kadar sayısız prototip üretip farklı donanımlar ile yazılım arasında bir denge kurmaya çalışıyorlar. Dunya kadar karar verilip ortaya bir ürün çıkartılıyor ama siz bu ürün çıkartma işleminin son halkası olan üretim bandını maliyetlendiriyorsunuz. Üstelik sadece cihazın parçalarının maliyeti ile. Eğer is o kadar basit ise buyrun parçaları tedarik edip kendi telefonunuzu üretin ve ucuz fiyatla satışını yapın. Bizzat ben destek olmak için 10 tane alacağıma söz veriyorum. Aksi halde boş ithamlarda bulunmayın.
_OlguN_Gerizekalı bu milletin gözü zamanla açılacak. Çinde üretilen İphone 250 dolarlık telefona 1700 TL veren bu salak halk, eşek gibi aynı k...
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II. Aragorn 6 yıl
Gözünü açarsa bizim milletimiz de marka parası vermeyeceğiz bundan sonra
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mendoza27 6 yıl
şuan bu telefonu güvenilir ve uygun fiyata acaba hangi siteden bulabiliriz okdar bakıtım ama bir türlü kafama yatan bir yer bulamadım.?
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gfbekir 6 yıl
Konu iphone veya samsung bizi kazıklıyor değil ki. Eğer kazıklayan firma arıyorsanız isim yapmış her firma kazık atma peşinde zaten.
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DH Misafiri 6 yıl
Neden iphone fiyatı farklı ülkelerde çeşitli olduğunu. Bir makaleye göre iPhone en düşük fiyatı çin olduğunu. Ucuz cep için ben bu tavsiye ediyorum telesepetim.com.
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Golden Gate 6 yıl
s4 ' ün nerdeyse aynısı ve 144$

Bunu satıp kar ediyorlar .

Samsung fanları , yediğiniz kazığı bir hayal edin . Fanlığı bırakın .
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freefalcon 6 yıl
Sürekli takip ediyorum, Full HD telefonlar ne Çin'de ne de başka bir yerde 200 dolar altına satılmadı.. Neo N003 Premium modeli şu an 300 dolar civarında.

O 144 dolarlar 10000 ve üzeri alımlardaki toptan alımlar için geçerli olur ancak. Şu an Çin'den bireysel olarak 450-500 TL'nin altında getirtebilecek bir FULL HD telefon yok..

DH olarak daha açıklayıcı bir haber yapabilirdiniz bu konuda. Sonra insanlar yanılgıya düşüyor..

Yine de TR şartlarını düşündüğümüz zaman fiyatlar harika. Ben ve ailem elimizdeki bütün Samsung Markalı telefonları elimizden çıkardık ve artık bu Çin malı 4 çekirdekli telefonlardan kullanıyoruz ve inanılmaz memnunuz, "Her Bakımdan!"
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nalcam22 6 yıl
_OlguN_
hhdk
_OlguN_ Gerizekalı bu milletin gözü zamanla açılacak. Çinde üretilen İphone 250 dolarlık telefona 1700 TL veren bu salak halk, eşek gibi aynı kalite bu telefonları alacak. Bende Neo 02 var, 1.0 dual ghz 1 gb ram 8mp kamera 2 gb rom, nasıl olur 250 tl ? Oluyor, çünkü değeri bu, e salak milletim
Bir varsayım da ben yapayım madem ağzı olan konuşuyor. Bu ucuzcu halk umarım bir gün uyanır da sadece bir kaç parça plastik, metal ve cam aldığını düşünmekten vazgeçip, yaşam kalitesini yükselten tasarım denen o şeye de para vermesini öğrenir ve umarım bir gün kendi tasarımlarımızla ürünler üretiriz. Malzemesini de çinde 250 dolara yaptırırız. Üstünü de memlekete kazandırırız.
Tasarım denen şey üretimi belli Iphonemu dur ? Sömürü ve özenti ülkesi olduğumuzu unutacak en ufak bir belirti yok ülkemizde. Kapitalizm ve popüler kültürün zirvesinde şuan şekilci-özentici Türkiyemiz. Keşke getirtip sattırmaya izin verseler.. Zte ve Huawei ile yapılmadı değil bu işler. Onuda iki katına sattığımız için,başlı başına soyguncuyuz..
ahmetaktas Genelde kendi ınsanına salak veya gerizekali diyen saygisiz bir bünye ye hiçbirşey yazmam çünkü daha okul çağına gelmeden öğrenmeniz gereken en temel seylerden biri olan saygıyı ogrenemediginiz için üzerine ekleyip, öğrenecek ekstra birşeyiniz olduğunu düşünmem fakat; cep telefonu denen ürünü sadece salt parça ve donanım bazına indirgeyip uretim sureci, tasarım, yazılım, malzeme kalitesi gibi detayların hepsini yok sayarak toplam maliyeti hesaplamaktan bir haber şekilde zaten cehaletinizi göstermiş oluyorsunuz. İİhtiyacları, maddi durumları ve istekleri aynı olmayan insanların, kendilerini mutlu hissedecekleri ürünleri almalarını saygisizca eleştirmeniz bir yana firmalara da haksızlık yapıyorsunuz. O cihazları ardında yatan mühendislik bilgisizi, yazılım bilgisi, o yazılım ve donanımı bir araya getirmek için kat edilen yol ve zamanı toplam maliyete eklemeyi de unutuyorsunuz. Steve jobs ilk iPhone u istihareye yatıp ortaya koymadı. Firmalar bir ürünü karşımıza getirene kadar sayısız prototip üretip farklı donanımlar ile yazılım arasında bir denge kurmaya çalışıyorlar. Dunya kadar karar verilip ortaya bir ürün çıkartılıyor ama siz bu ürün çıkartma işleminin son halkası olan üretim bandını maliyetlendiriyorsunuz. Üstelik sadece cihazın parçalarının maliyeti ile. Eğer is o kadar basit ise buyrun parçaları tedarik edip kendi telefonunuzu üretin ve ucuz fiyatla satışını yapın. Bizzat ben destek olmak için 10 tane alacağıma söz veriyorum. Aksi halde boş ithamlarda bulunmayın.
Şimdi ne dememi beklersiniz ? Varını yoğunu koydukları için müstehak mıdır bu kadar paraya sattırmaya izin vermek. Yada Neo firması akıllı bizmi enayiyiz ? Herşey ortada, nereye kadar sürecek bu süreç. Ne zamana parasını çıkartmayı bilip,uygun fiyatla sattıracak ? Bugün Neo her telefondan 20 dolar kazanıyor. Neden Apple 2007den beri hala 3 katı kazanıyor.

taasrıma para vericez diyen arkadas telefonu dış görünüşü performansı etkilemez
bştelefon olsun adam gibi olsun aha bunun gibi istersen oduna benzesin
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Sunbuloglu 6 yıl
Bazı arkadaşlar bir şeylerden gocunmuş ama, savunması ise çok saçma olmuş. Tamam ar-ge falan filan da, 3 katı karda ahlaklı bir şey mi? Sanki bu kadar şeyi hayrına yapıyor bu firmalar. Rekabet yok diye millete lap-toptan pahalıya satıyorlar. 2000 TL'ye ortanın üstü bir lap-top alınır.
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ardaalisahin 6 yıl
Neo n02mi satip alayim bari bir tane
Bu çinliler bi havika dostum
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşın biri burda büyük markaları savunmuş kendileri burjuvadan sanırsam kendi steve jobsın kankası galiba baksana onların cebini düşünüyor yada her satılan bir akıllı telefondan kende bi pay ödüyorlar tabiki tasarım kalite emek hakkı önemli şeyler bu foruma üyele olan biçok kişinin zaten bunların farkında olmamasına imkan yok elbette büyük markaların teknolojiye direk katkıları çok yüksek ki zaten akıllı telefon mantılitesi iphone başlamıştır bizde bunların bilincindeyiz lakim Bentley,Jaguar,Masserati'de birer markadır Fiatda markadır mantık olarak 3 nünde amacı adamın ayağını yerden kesmektir şimdi kendi konumuza getirirsek devlet baba diyoki siz;Bentley,Jaguar,Masserati ye 500,000 liradan binersiniz Fiat'da 400,000 liradan binersiniz(burda fiat yasal çin telefonlarını temsil ediyor) yaa kardeşim ALLAH aşkına sence mantıklımı bukadar paralar istenmesi Huwai bile 600 liradan ortalama telefon satıyor zaten 1000 lira verince lg p880 satın alabiliyorsun umarım açıklamam yeterli olmuştur
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artcraft35 6 yıl
Doğaldır iphone 200 dolara mal olurken, 0 arge 10 tane muhendis 1 genel müdürle üretilen bir cihaza 150 dolar bile cok. .
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mühendisomer 6 yıl
6589 işlemcilerde imei değişimi çözüldü mü?çözüldüyse çıktığı siarpiş geçerim
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Vergiler cennetindeyiz
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