Dünyanın en ucuz 1080p ekranlı akıllı telefonu Çin'den geliyor





Geçmiş dönemlerde amiral gemi modellerin ucuz kopya tasarımlarını üretmekle tanınan Çin, artık yeni teknolojileri çok daha ucuza tüketicilere sunarak algıyı tersine çevirmeye başladı.





Bu yıl yaygın olarak kullanılmaya başlayacağı kesin gibi görünen Full HD çözünürlükte ekranlar, genelde üst seviye akıllı telefonlarda yer alıyor ve fiyatları oldukça yüksek. Ancak Çinli üreticiler düşük bileşen maliyetlerinin de yardımıyla Full HD ekranlı akıllı telefonları 200$ altına çekmeyi başardı. Diğer bir Çinli üretici de ucuzluk konusunda rekor kırmaya hazırlanıyor.





Neo adlı firmanın geliştirdiği Neo N003 adlı model 5 inçlik ekranda Full HD çözünürlük sunuyor. Ucuz akıllı telefonlarda sıkça gördüğümüz Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT6589 işlemcisi ve Power VR Series5XT grafik birimi bu modele de güç veriyor. Full HD panelin de yine orta seviye tedarikçi firmalardan uygun fiyata elde edildiği tahmin ediliyor.





Modelin en önemli özelliği ise yaklaşık 144$ olan fiyatı. En ucuz Full HD akıllı telefon 160$ ile iOcean X7 Youth modeline aitti. Böylece Neo N003 rekoru eline geçirmiş oldu.





Modelin detayları kısa süre sonra yapılacak lansmanda belli olacakken, üst seviye bir versiyonda 241$'dan pazara sunulacak.

http://www.gizchina.com/2013/03/07/confirmed-neo-n003-to-be-cheapest-1080p-phone/