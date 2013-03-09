Dünyanın en ucuz 1080p ekranlı akıllı telefonu Çin'den geliyor

Haber Editörü
Geçmiş dönemlerde amiral gemi modellerin ucuz kopya tasarımlarını üretmekle tanınan Çin, artık yeni teknolojileri çok daha ucuza tüketicilere sunarak algıyı tersine çevirmeye başladı.
Bu yıl yaygın olarak kullanılmaya başlayacağı kesin gibi görünen Full HD çözünürlükte ekranlar, genelde üst seviye akıllı telefonlarda yer alıyor ve fiyatları oldukça yüksek. Ancak Çinli üreticiler düşük bileşen maliyetlerinin de yardımıyla Full HD ekranlı akıllı telefonları 200$ altına çekmeyi başardı. Diğer bir Çinli üretici de ucuzluk konusunda rekor kırmaya hazırlanıyor.
Neo adlı firmanın geliştirdiği Neo N003 adlı model 5 inçlik ekranda Full HD çözünürlük sunuyor. Ucuz akıllı telefonlarda sıkça gördüğümüz Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT6589 işlemcisi ve Power VR Series5XT grafik birimi bu modele de güç veriyor. Full HD panelin de yine orta seviye tedarikçi firmalardan uygun fiyata elde edildiği tahmin ediliyor.
Modelin en önemli özelliği ise yaklaşık 144$ olan fiyatı. En ucuz Full HD akıllı telefon 160$ ile iOcean X7 Youth modeline aitti. Böylece Neo N003 rekoru eline geçirmiş oldu.
Modelin detayları kısa süre sonra yapılacak lansmanda belli olacakken, üst seviye bir versiyonda 241$'dan pazara sunulacak.
http://www.gizchina.com/2013/03/07/confirmed-neo-n003-to-be-cheapest-1080p-phone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Genelde kendi ınsanına "salak" veya "gerizekali" diyen saygisiz bir bünye ye hiçbirşey yazmam çünkü daha okul çağına gelmeden öğrenmeniz gereken en temel seylerden biri olan saygıyı ogrenemediginiz için üzerine ekleyip, öğrenecek ekstra birşeyiniz olduğunu düşünmem fakat; cep telefonu denen ürünü sadece salt parça ve donanım bazına indirgeyip uretim sureci, tasarım, yazılım, malzeme kalitesi gibi detayların hepsini yok sayarak toplam maliyeti hesaplamaktan bir haber şekilde zaten cehaletinizi göstermiş oluyorsunuz.
İİhtiyacları, maddi durumları ve istekleri aynı olmayan insanların, kendilerini mutlu hissedecekleri ürünleri almalarını saygisizca eleştirmeniz bir yana firmalara da haksızlık yapıyorsunuz. O cihazları ardında yatan mühendislik bilgisizi, yazılım bilgisi, o yazılım ve donanımı bir araya getirmek için kat edilen yol ve zamanı toplam maliyete eklemeyi de unutuyorsunuz. Steve jobs ilk iPhone u istihareye yatıp ortaya koymadı. Firmalar bir ürünü karşımıza getirene kadar sayısız prototip üretip farklı donanımlar ile yazılım arasında bir denge kurmaya çalışıyorlar. Dunya kadar karar verilip ortaya bir ürün çıkartılıyor ama siz bu ürün çıkartma işleminin son halkası olan üretim bandını maliyetlendiriyorsunuz. Üstelik sadece cihazın parçalarının maliyeti ile. Eğer is o kadar basit ise buyrun parçaları tedarik edip kendi telefonunuzu üretin ve ucuz fiyatla satışını yapın. Bizzat ben destek olmak için 10 tane alacağıma söz veriyorum. Aksi halde boş ithamlarda bulunmayın.