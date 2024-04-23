Ses tutkunlarına özel akıllı telefon

Günümüzde özellikle amiral gemisi akıllı telefonlar ses tutkunlarını da hesaba katarak çeşitli yongalarla en iyi ses kalitesini elde etmeye çalışıyor. Bazı firmalar ise doğrudan ses tutkunlarını hedefleyen akıllı telefonlar geliştiriyor.

Moondrop MIAD 01 neler sunuyor?

Moondrop MIAD 01 firmanın ses teknolojilerindeki tecrübesinden ilham alıyor. Bugüne kadar akıllı telefonlarda görmediğimiz 4.4mm jak çıkışı yer alıyor. Bu çıkış dengeli bir ses sunarken stereo çıkış ve mikrofon için de 3.5mm girişine yer verilmiş. Böylece iki kulaklık çıkışlı bir telefon bizi karşılıyor.

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Hi-Fi ses için firmanın özel yongalar kullandığı akıllı telefon günlük akıcı bir kullanım için en ideal donanıma yer verecek. Ayrıca 5G ağlarını da destekliyor. Çinli firma ilginç akıllı telefonu ile ilgili önümüzdeki haftalarda yeni bilgiler verecek.

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Moondrop MIAD 01 ses tutkunları için geliyor