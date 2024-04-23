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    Anlık Bildirim

    Ses tutkunlarına özel akıllı telefon

    Moondrop MIAD 01 akıllı telefon modeli ses tutkunlarına özel olarak çift jak çıkışı barındırırken gelişmiş ses yongaları ile bir Hi-Fi oynatıcı haline gelebilecek.
    Moondrop MIAD 01
    Günümüzde özellikle amiral gemisi akıllı telefonlar ses tutkunlarını da hesaba katarak çeşitli yongalarla en iyi ses kalitesini elde etmeye çalışıyor. Bazı firmalar ise doğrudan ses tutkunlarını hedefleyen akıllı telefonlar geliştiriyor.

    Moondrop MIAD 01 neler sunuyor?

    Moondrop MIAD 01 firmanın ses teknolojilerindeki tecrübesinden ilham alıyor. Bugüne kadar akıllı telefonlarda görmediğimiz 4.4mm jak çıkışı yer alıyor. Bu çıkış dengeli bir ses sunarken stereo çıkış ve mikrofon için de 3.5mm girişine yer verilmiş. Böylece iki kulaklık çıkışlı bir telefon bizi karşılıyor.

    Hi-Fi ses için firmanın özel yongalar kullandığı akıllı telefon günlük akıcı bir kullanım için en ideal donanıma yer verecek.  Ayrıca 5G ağlarını da destekliyor. Çinli firma ilginç akıllı telefonu ile ilgili önümüzdeki haftalarda yeni bilgiler verecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 12 saat önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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